Līdz šim esam raduši šos dziedātājus redzēt katru atsevišķi – gan uz lielām, gan mazākām skatuvēm, vērojuši televīzijā, klausījušies viņu balsīs radio un sekojuši līdzi viņu gaitām interneta plašumos. Taču nu visi būs sastopami vienkopus. Koncertprogrammā mākslinieki izpildīs savā dzimtajā zemē populārākās dziesmas itāļu, spāņu, gruzīnu un japāņu valodā, un, apliecinot savu mīlestību pret Latviju, visi dziedās arī latviski – gan katrs savas oriģināldziesmas, gan arī visi kopā, vienojoties vienā lielā sadziedāšanās priekā ar skatītājiem un izdziedot daudzas tautā iemīļotas un populāras latviešu dziesmas.
Koncerta muzikālais vadītājs ir komponists, pianists un mūzikas producents Jānis Strazds.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Laikam jau tas, ka vienreiz vienatnē ceļoju pa Meksiku – arī pa vietām, kur nav mobilo sakaru. Pabiju dažās apšaubāmākās vietās, tālāk no civilizācijas, un tas bija gana neomulīgi. Bet vispār Meksika ir fantastiski skaista zeme.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?
Tāds brīdis bija, kad, man klātesot, piedzima mans pirmais bērns – meitiņa.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Man paveicies, ka man ļoti patīk mans darbs, līdz ar to nav vajadzīga īpaša iedvesma – mani vienmēr ir iedvesmojis pats radošais process.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Veselīgi ir ceļot, tas ir mans veselīgais ieradums!
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Diemžēl smēķēšana. Tas turpinās jau vairāk nekā 25 gadus, un es ar to nelepojos.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Zeme ir apaļa, un viss ir līdzsvarā!
Filma, ko ieteiktu citiem?
Filma “Savvaļā” (“Into the Wild”). Tas tiešām ir meistardarbs! “Savvaļā” ir biogrāfiska filma, kuras režisors, scenārija autors un viens no producentiem ir Šons Penns. Filmas scenārijs veidots, balstoties uz tāda paša nosaukuma Džona Krakauera grāmatu, kas stāsta par Kristofera Makandlesa dzīvi.
Kādu mūziku klausāties?
Tā ir dažāda mūzika, atkarībā no noskaņojuma. Visbiežāk tā ir visdažādākā džeza mūzika, džezroks un popmūzika.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Dziļā jaunībā kāds pārdošanas aģents mani pierunāja nopirkt masāžas krēslu. Tas bija manā mūžā muļķīgākais pirkums!
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Man patīk šis laiks un šī vieta, es negribētu dzīvot citā laikā! Ja nu vienīgi vēlētos kādu mēnesi paviesoties ASV 20. gadsimta 50. gados.