Komunisma rēgs tiks ieslodzīts pakāpienos

Meistaram Mārcim Ziemelim pasūtīts sazāģēt piecus akmeņus, kas vēl pirms trim gadiem slavināja okupācijas režīmu Ikšķilē, Lauberē, Madlienā un Tomē. Prāvākais no tiem bija pie Ikšķiles stacijas iesūnojušais veltījums Teodoram Netem. Padomju diplomātam, kuru noslepkavoja 1926. gada 5. februārī «Rīgas–Maskavas» vilcienā, tam izbraucot no Ikšķiles stacijas, otru – smagi ievainoja. Saskaņā ar vienu no versijām diplomāti veduši viltotas angļu mārciņas. Ārvalstu specdienesti bija aizsūtījuši algotņus paslepus savākt pierādījumus, bet izcēlās apšaude. Okupācijas vara šo notikumu glorificēja, un vēl pirms dažiem gadiem krievijas vēstniecības darbinieki piebraukāja uz Ikšķili, lai atzīmētu diplomātisko kurjeru piemiņas dienu. Nu vairs nebraukā. Nav, kur likt tās sarkanās neļķes.

Uz darbnīcu akmens atvests noķēpāts ar sarkanu krāsu. Kāds bija pacenties. Šāda kauna zīme pirms dažiem gadiem tika uzlikta daudziem okupantu simboliem pirms to aizvākšanas. Tagad tos plāksnēs sagrauž akmens zāģis, lai izgatavotu ko simbolisku un lietderīgu. Pakāpienus. Tiem jābūt gataviem līdz valsts svētkiem – 4. maijam, kad notiks Ogres Vēstures un mākslas muzeja filiāles – Brīvības ceļa ekspozīcijas atklāšana. Muzeja direktors Jānis Ziņģītis stāsta, ka līdz tam vēl darbu pilnas rokas. Pakāpienu un ēkas pabeigšana ir tikai daļa no rūpēm. Vēl jau jāiekārto ekspozīcija un teju jānodublē otrs muzeja štats. Jauno ēku būs jāapsaimnieko, apmeklētāji jāsagaida, biļetes jāpārdod, jāizvadā pa ekspozīciju. Muzejpedagogs nepieciešams. Taču darbi rit no rokas un uz 4. maiju viss būs. Zīmīgi, ka jau tagad jaunās ekspozīcijas apmeklējumam ir pieteikušās vairākas lielas apmeklētāju grupas. Tas liecina, ka stāstam par latviešu vēsturi un Latvijas valsts tapšanu būs pieprasījums.

UZZIŅA

Vairāk nekā 100 gadu vecā ēka Ogrē, Brīvības ielā 2, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Brīvības ceļa ekspozīcija atradīsies ēkas abos stāvos un vēstīs par Ogres novada iedzīvotāju cīņu par brīvību un Latvijas Republikas neatkarību. Brīvības ceļa ekspozīcija atradīsies blakus jaunizveidotajam Neatkarības laukumam, kopā veidojot vienotu ansambli. Ekspozīcijas mērķis ir sniegt apziņu, ka Latvijas Republikas brīvība un neatkarība ir fundamentālas vērtības. Vērtības, kas nosaka arī katra indivīda brīvību un neatkarību. Likt skatītājam apzināties, ka valsts neatkarība ir vēsturiski izcīnīta ar lieliem upuriem, ka valsts brīvība un neatkarība ir sargājamas kā liels dārgums. Ekspozīcijas atklāšana notiks 4. maijā. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.