Svētdiena, 19. septembris, 2021 09:00

Kad filmēšana jau bija notikusi Bērzciemā, Engurē, Kolkā un Madonā, Ogrē – ar un bez koklēm, saulē un lietū, uz tiltiem un parkā – kopā nāca koklētāji, filmētāji, skolotājas un mammas. Koncertfilma "Es varēju lielīties", kuru demonstrēs Latvijas Televīzija, adaptē Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 kokļu mūziku un koncerta dramaturģisko materiālu.


Daļai Latvijas Radio raidījuma "Kultūras rondo" uzrunāto Mārupes Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa "Saules kokles" dalībnieku šie ir pirmie Dziesmu svētki. Neliels satraukums esot.

"Zinu, ka [svētki] šogad būs grūti dēļ visa tā vīrusa, bet gan jau nākošos gadus būs citādāk, visi varēs kopā būt," spriež koklētāja Marta.

Par to, kā koklētāji galu galā svin šīgada svētkus, stāsta kokļu mūzikas projekta "Es varēju lielīties" mākslinieciskā vadītāja Ieva Šablovska: "Sākotnēji gatavojāmies kā uz trīsdaļīgu, lielu, lielu koncertu. Pēc tam tas transformējās uz trīs maziem koncertiem, un beigās viss ir transformējies uz to, ka mēs filmējam filmu, kurā tiek izmantota gandrīz puse no repertuāra, kas bija paredzēts koncertā.

[..] Mums ir filmas režisors un viņam ir brīnišķīga komanda ar vairākiem operatoriem. Tiek filmēti bērnu tuvplāni, tālplāni no gaisa. Es domāju, ka tā būs brīnišķīga mākslas, estētiska filma par to, kā mēs esam gatavojušies, cik dalībnieku esam bijuši. [..] Galvenais, lai visiem ir iespēja piedalīties, un lai šī filma būtu krāsaina kolāža no tā, kādi ir mūsu mazie, foršie koklētāji."

Kaut lielais koncerts un plašā kopā būšana izpaliek, arī filmēšana bērniem ir brīnišķīga pieredze, kas ļauj iepazīt attiecīgo procesu, prāto Šablovska. Vismaz viņai pašai pirmā filmēšanas diena bijusi kā liels un aizraujošs notikums, jo nezināja, kā tas notiek.

Šai pieredzei atvērts arī Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis. Tā pedagoģe Agnese Puriņa atklāj, ka dalībai svētkos bērni papildus nebija jāiedvesmo. Protams, gatavojoties tiem, pēc iespējas nākusi pretī, atbalstījusi.

Ogres mūzikas un mākslas skolas skolotājas Dace Priedīte un Dace Bleikša domā, ka filma būs skaista.

Līdz filmēšanai spēlēšana notika platformā "Zoom", un vien jūnijā pirmo reizi varēja sanākt kopā klātienē.

Latvijas Radio raidījums "Kultūras rondo" šeit:

