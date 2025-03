krievijas materiāls ir jādeportē

Nu, zdrasķe, ministra kungs! Kāpēc mēs ukraiņiem palīdzību varam nogādāt, neapmeklējot agresorvalsti, pa tiešo uz fronti, bet nabaga bēgļi, lūk, tikai caur krieviju? Nē. Kartē redzams, ka ukraiņu bēgļiem ir alternatīvi un daudz drošāki ceļi caur Poliju. Bet tie bēgļi, kuri nāk no krievijas ar Ukrainas-krievijas dubultpilsonību, ir jāvērtē divreiz un trīsreiz. Jo Latvija šobrīd ir kā caurstaigājama vārtrūme, un ar retiem izņēmumiem visi tie putina Vaņkas vazājas pie mums bez kādām problēmām. Un mēs vēl no viņiem pērkam visparastākās lietas, pat ūdeni. Ūdeni! Un sūtām viņiem eksportā zāles, ar ko ārstēt viņu karavīrus, kuri, attiecīgu pavēli saņemot, mēģinās arī mūs nogalināt. Tāpat kā ukraiņus. Un nozagt mūsu ledusskapjus, klozetpodus un kas nu vēl viņus tur interesē. Nav nekāda racionāla iemesla, kādēļ katru dienu no krievijas un Baltkrievijas Latvijā tiek ielaisti pasažieru autobusi. Nav nekāda racionāla iemesla, kādēļ uz agresorvalsti krieviju un tās satelītu Baltkrieviju ved trīs sliežu ceļi. Tie ir trīs uzbērumi, pa kuriem pašlaik tiek ievesti pārtikas produkti, minerālmēsli, bet krievu железнодорожные войска, pavēles saņemšanas gadījumā, pa šīm sliedēm var iedzīt Latvijā savu personālu, ekipējumu, ieroču sistēmas, nodrošinājumu. Var jau, protams, stāstīt pasakas, ka mēs pēdējā brīdī – kad sāksies sūdi, visu tur jauksim, spridzināsim, ienaidnieku iznīcināsim. Bet tas ir ļoti liels darba apjoms. Pēdējā brīdī var tikai sabojāt, bet ne likvidēt. Tad kāpēc riskēt? Nu, labi, atstājam vismaz vienu sliežu pāri, nevis trīs. Lai gan – priekš kam arī to vienu. Mums nav vajadzīgi visi tie krievijas un Baltkrievijas pilsoņi un viņu krāmi, Ukrainas dubultpilsoņi, kuri nespēj pateikt, kam pieder Krima, un Latvijas nepilsoņi, kas vazājas pāri robežai it kā uz piederīgo kapiem, bet atpakaļ velkas ar kontrabandas cigarešu blokiem un sūdīgu šņabi. Tā ir viņu izvēle – nebūt Latvijas pilsoņiem. Tāpēc viņi te ir lieki jau gadiem ilgi. Viņi ir okupanti un okupantu pēcteči.

Latvijā pašlaik mīt ap 180 000 nepilsoņu, un te jāņem vērā, ka Latvijā dzimušiem bērniem pilsonība tiek piešķirta automātiski. Vienlaikus Latvijā pašlaik uzturas vairāk nekā 40 000 krievijas pilsoņu. Tātad jau vairāk nekā 220 000 Latvijas iedzīvotāju rada potenciālu iekšēju apdraudējumu. Un lai maz neliktos, no tiem krievijas pilsoņiem aptuveni 2000 personas ir krimināli sodītas, ar cietuma pieredzi. Cietumā esošie māk nogalināt, māk izvarot, māk zagt, māk melot – māk visu, kas nepieciešams tā dēvētajai krievu pasaulei. 2014. gadā Krievijas atbalstītajā separātistu uzbrukumā Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalos tika izmantots iefiltrēts materiāls treniņbiksēs ar kriminālu pieredzi. Tāds pats potenciāli bīstams materiāls pašlaik tiek uzturēts Latvijā, ar Latvijas valdības laipnu atļauju. Šis materiāls ir jādeportē, jo ir potenciāli bīstams. Un sliežu uzbērumi jānojauc. Tagad!