Absolūts favorīts komentāros ir kafejnīca “Niko”, kas pieminēts visvairāk. Daudzi to raksturo kā uzticamu un pārbaudītu izvēli – vietu, kur vienkārši un garšīgi paēst. Vairāki komentētāji uzsver arī labu cenas un kvalitātes attiecību, kā arī to, ka šī vieta piemērota gan ikdienas maltītei, gan svētkiem.
Spēcīgi konkurenti
Otrajā plānā, bet joprojām ļoti bieži minēta ir kafejnīca “Spoon Cafe” – tiek slavētas cenas, labi dienas piedāvājumi un omulīga atmosfēra. Neatpaliek arī “Ostreet”, kas ir īpaši iecienīts jaunākās paaudzes vidū.
Abas šīs ēdināšanas iestādes komentāros atkārtojas regulāri, liecinot par stabilu popularitāti.
Nedaudz retāk, bet joprojām bieži pieminētas arī tādas vietas kā “Melnā Kamene”, “Senjorita Kukū” un “Woga Cafe”.
Retāk komentāros parādās arī “Yuma Sushi”, “Roast”, nesen atvērtā “Uguns Cafe”, “Ezītis miglā”, “Pūres beķereja”, “Ozoliņa konditoreja”, kā arī Ogres Kultūras centra kafejnīca.