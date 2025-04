Kur pazudusi vīrišķība? Nils Sakss Konstantinovs par vīrieša lomu mūsdienu sarežģītajā pasaulē

Viņš skaidro, ka Ir vairākas vīriešu pasaules – jauno vīriešu, brieduma, labi realizējušos un arī pazudušo vīriešu pasaule. Katrā notiek dažādi procesi. Pazudušie vīrieši ir tie, kuriem neizdodas atrast vietu ne hierarhijā, ne sabiedrībā, ne attiecībās. Pazušana var būt ļoti dažāda – vielās, alkoholā, spēļu zālē, cietumā. Tāpat var pazust nerealizējoties, nejūtoties laimīgi un piepildīti.

Vīrietim svarīga hierarhija

Daudzi jau kopš agrīniem gadiem domā, ka ir dzimuši kā neveiksminieki. Visvairāk zinu par jaunākiem vīriešiem, jo ar viņiem strādāju .Psiholoģiski saprotams, kā tas var rasties. Vīrietim ir ļoti svarīga hierarhija – nepārtraukti meklējam savu vietu. Ja neizdodas iekļauties, piemēram, klasē vai mājās, viss negatīvais tiek vērsts pašam pret sevi – esmu neveiksminieks. Un pasaule to it kā apstiprina: jā, tu tāds esi. Tāpēc labākais paņēmiens, kā no šā stāvokļa izkļūt, ir iedot vīrietim sajūtu par viņa vietu hierarhijā.

Ir pētījumi, kas nosaka, kurš no sliktas vides nācis jaunietis nokļūst cietumā un kurš ne. Izrādās, ir tikai viens izšķirošais kritērijs: jaunietim ir tēvs, tēva figūra vai nav. Vīrieša loma galvenajās trajektorijās ir milzīga, it sevišķi, ja sāc no sliktākas pozīcijas. Ir liela nozīme, vai vīrietim ir vīrieša tēls, kam pievilkties. Statistikā redzamas milzīgas atšķirības – jaunieši, kam tāds ir un kam – nav. Kamēr viss iet labi, tikmēr nekas, bet iekritienā vajadzīga sajūta, ka vīrietim ir savējais, kas palīdz atgriezties orbītā. Tomēr daļa vīriešu joprojām nav gatavi runāt par savām problēmām, viņi uzreiz saka, ka jābūt stipram. Pēdējos gados šķiet, ka vīrieši ir vairāk sevī ievilkušies.

Samazinās vēlme pēc reālām seksuālām attiecībām

Latviešu arhitekts Ivars Krasinskis, kurš ilgstoši dzīvojis arābu valstīs un bija precējies ar irānieti, atzina, ka pieaugošu sieviešu dominanci redz arī musulmaņu pasaulē. Šī ir ļoti interesanta tēma. Arābu pasaulē mājas un politiskā sfēra ir ļoti nodalīta. Mājas sievietei ir liela ietekme, līdzīgi kā Itālijā. Sievietes var būt spēcīgas tur, kur turas kopā, un tas ir arī visdrošākais paņēmiens pret vīriešu seksuālo vardarbību. Nils Sakss Konstantinovs uzsver, ka pasaule kļūst femināka – arī tādā ziņā, ka vīriešiem samazinās spermatozoīdu skaits un kvalitāte, un tas notiek globāli. Viena versija – pie vainas mikroplastmasa. Nesen žurnālā Nature bija publicēts pētījums – visos pasaules reģionos tika pētīti vīriešu sēklinieki. Pilnīgi visur tajos uzkrājas mikroplastmasa.

Tas, savukārt, skar arī sievietes – samazinās arī auglība, spēja radīt bērnus. Iespējams, ķermenis mainās ar ūdeni un pārtiku. Iespējams, vaina ir sociālajā situācijā. Pasaule nekad nav bijusi tik turīga. Arī tik relatīvi ilgs miera periods nav bijis. Esam superjaunā situācijā. Ir problēmas, kuru nav bijis iepriekš, piemēram, aptaukošanās. Vēl pornogrāfija. Tā ietekmē vīriešus un testosteronu. Jauniem vīriešiem ir mazāk seksa draiva – viņi visu laiku ir pārstimulēti, tāpēc ir mazāka vēlme, spēja un vajadzība pēc reālām seksuālām attiecībām.

Pēc erotikas nav vajadzības, un tam ir sekas. Pētījumi liecina, ka pēc 2000. gada ir vēsturē pirmās paaudzes, kurām ir mazāk seksa nekā iepriekšējām – mazāk nekā vecākiem. Neskaidrības ar tehnoloģiju un dzīvesveida pārmaiņām – tagad daudz vairāk laika pavada iekštelpās, mazāk lieto alkoholu. No vienas puses, tas ir labi, no otras – samazina sociālos kontaktus.

