Izrādās, ka bojājumi pamanīti jau nedēļas nogalē. To komentāros apstiprina Dagnija: "Kad bijām uz pilsētas svētkiem sestdien, tad viens šūpuļtīkls jau bija norauts un otrs izskatījās mazliet ieplīsis. Tie bērni, kas bija, gaidīja rindā uz to vienu, kas nav saplīsis."
Tikmēr citi iedzīvotāji pauž sarūgtinājumu par to, ka šādi vandaļu gājieni pilsētā nav nekāds jaunums. Skaidrīte raksta: "Viņi bojā visu, pat dabas takā bojā, sarauj ķēdes salauž no koka izgaravotās lapas. Posta mazdārziņus. Bet Ķegumā jau nav policijas, diemžēl." Viņai piekrīt arī Dace: "Ķegumā kaut kādi vandaļi negrib dzīvot skaistā vidē, tad kapus un Krustakalnu izdemolē, tagad pludmali".
Komentāros izskan arī jautājums, uz kuru atbildi rast ir diezgan grūti. Renāte vaicā: "Kuram ceļas rokas visu skaisto izārdīt?" Bet Gunita iesaka domāt par praktiskākiem materiāliem: "Ieteiktu aizvietot ar citu materiālu vai citādāk izveidot. Auduma materiāls bieži jāmazgā, un nevar zināt ko, kurš un kā ir darījis."