Egils Helmanis sociālo tīklu platformā “Facebook” raksta: “Valsts Kontroles ziņojums par Ogres novada pašvaldības darbu ir labs politiskais pasūtījums. Pirms pašvaldību vēlēšanām Valsts kontrole uzsāka revīziju, kas turpinājās veselu gadu. Šo visu vēl pirms pagājušām pašvaldību vēlēšanām mēģināja uzsākt Daniels Pavļuts, lūgdams to darīt saviem saraksta biedriem no VARAMa. Lai VARAM ministru Plešu apstiprinātu amatā Danielam
Pavļutam bija 2 lūgumi - sievas Elīnas Grīnhofas tēvu Pēteri Krastiņu iekārtot darbā VARAM un otrs - uzsākt cīņu pret Ogres Helmani. Pirmo lūgumu nācās izpildīt, otrs izpalika. Tagad pagājuši 4 gadi, Daniela Pavļuta sieva izveidoja biedrību, ar kuras palīdzību zem pilsoniskās iniciatīvas piesega tika sameklētas dzirdîgas ausis Valsts kontrolē un Daniels Pavļuts varēja realizēt savu ilgi loloto sapni, ka Valsts kontrole veselu gadu revidēs Ogres novada pašvaldību un mēģinās atnest Helmaņa galvu pasūtītājam. Valsts kontroles darbinieks Oskars Erdmanis neslēpa, ka nav politiski neitrāls, sakot, ka klausījies domes sēdes un ņēmis vērā vien opozīcijas teikto. Bet, ja nopietni, es tā arī uzskatu, ka valsts kontroles ziņojums ir labs un šos pārmetumus, ko mums izsaka, es uzskatu vairāk kā Ogres novada domes sasniegumus.
Mums pārmet, ka neesam pacēluši ūdens tarifu un no iedzīvotājiem neesam vairāk kā 2milj. iekasējuši. Uzskatu, ja mēs to būtu izdarījuši, mēs būtu aplaupījuši Ogres iedzīvotājus.
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Mums pārmet par Lielvārdes Līgo kuģīti, ka neesam viņa izcelšanu noformējuši atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dažreiz ir tādas situācijas, kur normatīvie akti nepalīdz un tie nav pardzēti konkrētai situācijai, kāda ir radusies. Lielvārdes pludmalē noslīka kuģītis, bija steidzami jārīkojas. Ar ledu kuģīti varēja ieraut dziļāk Daugavā. Mēs sasaucām Civilās aizsardzības komisiju, mēģinājām izcelt kuģīti gan ar zemessardzes, gan ar ugunsdzēsēju palīdzību, tas neizdevās. Tad pieņēmām lēmumu izcelt kuģi ar ārpakalpojuma palīdzību. Kuģis atradās lielvārdiešiem iemīļotā pludmalē. Sākoties peldsezonai, tas apdraudētu mūsu bērnus. To mēs nevarējām pieļaut. Varbūt Valsts kontrolei vairāk patiktu, ja mēs būtu tiesājušies gadiem, bet mēs to nevarèjām atļauties - apdraudēt mūsu cilvēkus. Tāpēc nolēmām kuģi izvilkt nekavējoties, un es arī uzskatu, ka tas ir pareizs lēmums. Tāpēc jau visi mūsu valstī baidās pieņemt tos lēmumus, viss var vilkties gadiem ilgi, rīkojas pārsvarā tikai tad, kad notiek kāda nelaime. Mēs nelaimi negaidījām un rīkojāmies.
Mums pārmet par Zelta Liepu. Uzskatu, ka šis projekts ir labs, lai palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Zelta Liepa nav radīta, lai gūtu peļņu, tā ir, lai cilvēkus ar īpašām vajadzībām integrētu dzīvē. Projekts iedeva šiem cilvēkiem iespēju būt noderīgiem, vajadzīgiem. Bet ņēmām vērā Valsts kontroles ieteikumus un nodevām to privātās rokās.
Mums pārmet, ka esam cilvēkiem iedevuši prēmijas un ne tā to noformējuši. Mums pārmet par basketbola klubu un kādā veidā tiek dalīts finansējums “nevalstiskajām” organizācijām. Tā kā ir pasūdzējusies Daniela Pavļuta biedrība, ko izveidojusi viņa sieva Elīna Grīnhofa, vēlas iegūt Ogres novada pašvaldības finansējumu, tāpēc saprotu šos pārmetus un uzskatu par nepamatotiem.
Mums pārmet par Kaibalas bērnudārzu, ka neesam iekasējuši no būvnieka soda naudas. Tā kā bērnudārzs bija diezgan veca celtne, būvnieks nevarēja laikā pabeigt pārbūvi, jo arhitekts neiedeva risinājumus, un tā nebija būvnieka vaina.
Un nobeigumā - Ogres vārti. Ogres Vārti ir absolūti noraidāms pārmetums. Ogres novada dome iegādājās šo objektu un caur metu konkursu uztaisīja projektu Ogres vārtiem. Pateicoties projektam varējām piesaistīt valsts finansējumu 2milj.eiro. Tad, kad valsts to pabeigs būvēt, tā Ogres vārtus nodos atpakaļ Ogres novada pašvaldībai apsaimniekot un mēs varēsim turpināt tālāk realizēt Ogres vārtu projektu. Patiesībā šis projekts ir ļoti labs piemērs, kā valstij sadarbojoties ar pašvaldību varam
gūt maksimālu labumu iedzīvotājiem.
Ja Valsts kontrole bija strādājusi gadu un šie ir tie pārmetumi Ogres novada pašvaldībai, tad roku uz sirds var likt un teikf, ka Ogres novada pašvaldība ir strādājusi labi.
Vēlos pateikt paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, saviem kolēģiem par to kvalitāti, ko esat snieguši Ogres novada iedzīvotājiem. Mēs bijām un tagad arī esam laba komanda.
Pēc šī Valsts kontroles ziņojuma neviens neatcerēsies, par ko pārmeta Helmanim. Bet galvenais radīt negatīvu pēcgaršu. Tāds bija arī sākotnējais mērķis un tagad ir darbiņš, kas jāveic lsm propagandistiem. Mūsu politiskie konkurenti nevar konkurēt ar mums ar darbiem, jo tādu viņiem nav. Viņi darbu nedara, viņi runā par darbu, diemžēl par citu darbu, jo savu darbu viņiem nav. Viņi nevar pārdzīvot par sakopto Ogres novadu, par saglabātajām lauku skolām. Ka Ogres novadā strīdi ir par skolu nosaukumiem, nevis kuru skolu slēgsim, vai vidusskolas posms būs vai nebūs.
Mēs šeit strīdamies tikai par sīkumiem, jo pārējo laiku aizņemti ar darbiem. Daniels Pavļuts ir šī projekta uzsācējs, izmantojot sievas biedrību. Viņiem no mušas pūst ziloni palīdz Daniela Pavļuta partijas Par biedre Santa Ločmele un tas viss ir izdevīgi paristiem un Vienotībai. Bet tagad, cik saprotu, Daniels Pavļuts un Santa Ločmele ir vienādības zīme ar Progresīvajiem. Kaut kas līdzīgs viņiem ir ar mēslu vabolēm, jo vienīgā pārtika, ko viņi lieto, ir mēsli. Un, ja viņu nav, tad pārtiek no pašu radītiem mēsliem. Tāds ir mans viedoklis par radušos situāciju.
Darbi pār vādiem!”