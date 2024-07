Lai ASV demokrātiem nenolaižas rokas

Ne mums spriest par ASV likumdošanu, kas ļauj kandidēt Donaldam Trampam ar nopietnām apsūdzībām gan prezidēšanas laikā, gan pirms un pēc tās. Amerikāņu vēlētāji būs tie, kuru «verdikts» būs izšķirošais. Mums pašiem savu ekspertu diezgan, tāpat kā diezgan visu ekspertu eksperti. Tikai mūsu pašu ziņā, cik nopietni uztverams katrs no tiem, arī sociālo tīklu līderi, kuru viedokļi dažkārt pārspēj tā saucamo sabiedrisko mediju kompetenci, kas mēdz sapīties partijiski valstiskās pasūtījumu vadlīnijās. No vismaz dažām mēles trīšanas «lietpratēju sugām» parasti vairos.

Piemēram, LTV «Panorāma» par ekspertu piesaka kungu, kura vienīgais (!) atklājums tāds, ko zina visi – Baidens izstājies no vēlēšanu cīņas. Runa par Jāni Sārtu, kas, vairākus valstiskus krēslus izsēdējis, 2015. gadā iecelts par NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru. Joprojām nav saprotams, kāds sakars viduvējam sniegumam ar jēdzienu «izcilība». Pagalam nepiestāvošu toni izvēlējies zināmais, pareizās orientācijas Kārlis Streips, kas Trampu ilgstoši dēvējis par «oranžo pērtiķi». Tālab Streipā neklausos. Ignorēju portālus, kas viena raksta dēļ man piedāvā nopirkt abonentu veselam gadam par 24 eiro, 95 centiem... Nožēlojami arī sociālo tīklu pārgudrie, no kuriem kāds plātās, ka jebkurš Trampa ienaidnieks ir viņa ienaidnieks. Citam, pretēja viedokļa un savādas galvas nēsātājam, niezējis pafilozofēt par lodes nelāgo dabu – nomaldīties pāris centimetrus, skarot vien Trampa ausi… Die’s ar viņiem: iespējams, viņi nezina, ko dara! Bet šis tas atkal tā komiski vien sanāk. Vairākkārt esmu uzsvēris, ka no valodas kantoriem maz jēgas. Arī šoreiz. Izskanot Kamalas Herisas vārdam, daži zinoši valodnieki norādījuši uzreiz, ka Herisas vārdā vismaz šaurais patskanis e jāizrunā plati vai jāizstāj ar a. Nupat no LTV noprotams, ka misēklis tomēr novērsts. Sīkums, bet bez tā nevarēja iztikt?

Džo Baidens paziņojis lietišķi, jūtīgi, patriotiski: «Man ir bijis vislielākais gods manā dzīvē būt par jūsu prezidentu. Un, lai gan es biju iecerējis pretendēt uz pārvēlēšanu, uzskatu, ka manas partijas un valsts interesēs ir labāk, ja es atkāpšos no kandidēšanas un koncentrēšos tikai uz prezidenta pienākumu pildīšanu atlikušajā pilnvaru laikā.» Neilgi pēc paziņojuma par izstāšanos no cīņas ASV prezidents Baidens arī paudis atbalstu Kamalai Harisai – kā kandidātei, kurai būtu jāved demokrāti cīņā par prezidenta amatu un pret republikāņu līderi Donaldu Trampu.

Lai neļautos pārsteidzīgiem maldiem, sagrozījumiem, varbūt vērā ņemami Ģeopolitisko pētījumu centra direktora Māra Andžāna paustie apsvērumi aģentūrai LETA, kuru vienojošā līnija tāda, ka pašreizējā ASV viceprezidente Kamala Harisa ir labākais variants kandidēšanai no Demokrātu partijas. Andžāns nedomā, ka līdz ar Baidena paziņojumu jau droši var apgalvot, ka ievēlēs Donaldu Trampu. Pirmkārt, lai arī reitingos, aptaujās Tramps ir priekšā – starpība ir neliela. Otrkārt. «Līdz ar to ir pārsteidzīgi teikt, ka viņam tagad viss padosies. Es domāju, ka tādā ziņā Harisas kandidatūra ir laba zīme, jo demokrātu rindās bija iestājusies panika un liels satraukums, jo sliktāk būtu bijis, ja Baidens nākamajā debatē vienkārši nogāztos no podesta vai – vēl trakāk – aizietu viņsaulē,» uzsvēris eksperts. Treškārt, kaut arī Harisa nav īpaši populāra, viņa tomēr ir pārbaudīta vērtība ar labu atpazīstamību amerikāņu nacionālajā līmenī.

Nav izslēgti citi pārsteigumi. Līdz šim kandidātu konkurencē figurēja tas, ka Baidens vecs un ka Tramps nav diži jaunāks. Bet Harisa par Trampu ir krietni jaunāka! Turklāt, pazīstot Trampu kā sieviešu nīdēju, ar aizspriedumiem pret cilvēka ādas krāsu, dūri gaisā vicinošajam kandidātam gluži dabiski, kā tas notiek bieži, var izsprukt kaut kas dramatisks, kas varētu atmodināt daļu vēlētāju: amerikāņi ir ne vien emocionāli, bet arī racionāli. Lieki atgādināt, kuru no kandidātiem (demokrātu vai republikāņu) atbalstām mēs: karš Ukrainā turpinās, un katrs zina, ko tas nozīmē mums, Eiropai un pasaulei. Lai izdodas demokrātiem un neizdodas Trampam! Prezidenta amata kandidāts oficiāli tiks izvirzīts Demokrātu partijas konventā, kas sāksies 19. augustā Čikāgā.