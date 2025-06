Lai priekšvēlēšanu kampaņa nepārvērstos tautas tracināšanā

“Mūsu novadā tikai pieci saraksti ir iesniegti, bet pirmo reizi parādījušies tādi aģitētāji, kas staigā gar dzelzceļa staciju treniņbiksēs, dala bukletus un baida iedzīvotājus ar vēja ģeneratoriem,” stāsta divu bērnu māmiņa Irēna, kas ar vīru dzīvo Olaines novadā pie Dalbes.

“Skaidrības labad piebildīšu, ka es arī skeptiski raugos uz milzu vējdzirnavām Latvijā un esmu iestājusies sabiedriskā organizācijā, kas pēta šo plānu faktisko atbilstību Latvijas nacionālajām interesēm, taču esmu pret to, ka jebkādi kandidāti izmanto šo tēmu, lai stāstītu muļķības vēlētājiem un uz to rēķina tiktu ievēlēti. Tas nav pareizi. Turklāt izrādās, ka viens no šāda populistu saraksta kandidātiem pats ir vēja elektrostacijas attīstītāju firmas valdē! Nē, es balsošu par mūsu vetārstu, kurš manu suni nesen izārstēja.”

Tikmēr pensionārs Andrejs no Salaspils novērojis: “Man arī piesējās kaut kāda iepriekš nedzirdēta partija, baidīja ar rūpniecības attīstību novadā. Kad atteicu, ka pats jaunībā strādāju fabrikā un tāpēc uzskatu, ka cilvēkiem vajag darbavietas, lai var izvēlēties, kur strādāt, ne tikai par sētniekiem namu pārvaldē, tad apklusa. Bet sestdien aizbraucu pie radiem uz Carnikavu – tur atkal priekšā tie paši, turklāt tur viņi stāsta pavisam pretējo!”

Saspringta situācija jau pusgadu briedusi Ropažu novadā. Tur savā nozarē labi pazīstams uzņēmums sācis projektēt atkritumu dedzināšanas rūpnīcu Dreiliņos netālu no Rīgas robežas, taču nav sācis ar sabiedrības informēšanu. Tā vietā pašvaldībai pieprasīts nomainīt detālplānojumu, kas no sākuma izdarīts, bet pēc tam apturēts. Iedzīvotāji to sapratuši tā, ka bez konsultēšanās ar viņiem sāk virzīt atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecības plānus, kļuvuši aizdomīgi un sākuši protestēt. To tagad izmanto populistu partiju piekritēji, kas šo tēmu sākuši izmantot saviem mērķiem.

“Šorīt aizbraucu tikties ar vēlētājiem Vangažos, bet tur pirms mums bijuši tautas tracinātāji un sastāstījuši, ka būvēšot atkritumu dedzinātavu. Man astoņdesmitgadīgs tantuks ar asarām acīs stāsta, ka viņiem esot rādīts video, kā Vangažos dedzināšot atkritumus. Patiesībā tāds plāns Vangažos nekad nav ticis pat izvirzīts. Bet cilvēki tiek sistemātiski muļķoti!” stāsta kāds līdzsvarots un saprātīgs kandidāts no spēcīgas partijas. Viņš kandidē pirmo reizi, tāpēc ir nepatīkami pārsteigts par meliem, ko stāsta tie, kas uz konstruktīviem priekšlikumiem spējīgi nav.

Līdzīgi gadījumi fiksēti arī Ķekavas un Mārupes pusē, kur sociālajos tīklos izplatīti attēli ar viltotiem pašvaldības dokumentiem, kas it kā apliecinot slepeni saskaņotus plānus par bēgļu nometņu vai industriālo parku būvniecību pie dzīvojamajiem rajoniem. Šīs baumas vēlāk izrādījušās nepamatotas, tomēr jau paspējušas radīt satraukumu vietējo iedzīvotāju vidū.

“Paziņas bija sašutuši – saka, tūlīt mūsu daudzdzīvokļu māju pagalmā būšot rūpnīca. Izrādās, kāds feisbukā publicējis melīgu “kartīti” ar industriālo zonu paplašinājumu un aicinājis balsot par konkrētu sarakstu, kurš it kā to apturēs,” stāsta Valts no Jaunmārupes. “Nav jau visi tik viegli apmuļķojami, bet, ja informācija izskatās puslīdz ticama, cilvēki apjūk. Un, kad atklājas, ka tie bijuši meli, ir jau par vēlu – daļa vēlētāju izvēli izdarījuši, balstoties uz baumām.”

Pierīgas novados vēlētāju apzināta maldināšana šajās vēlēšanās diemžēl kļuvusi par izplatītu taktiku. Tā vietā, lai runātu par izglītību, satiksmi vai veselības aprūpi, daļa kandidātu izvēlas sēt bailes un šķelt sabiedrību, cerot uz īstermiņa guvumu. Taču iedzīvotāji arvien vairāk novērtē faktus, nevis tukšu trauksmi, un tas, iespējams, būs izšķiroši arī šoreiz.