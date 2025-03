Lasāmgabals. Friziera Žeņas mācība Anna Lejiņa

No vienas puses, mati ir mans fetišs. No otras puses, es pret tiem izturos visai vieglprātīgi: nav jau deguns vai roka – ataugs! No trešās puses, man mēdz saasināties matu zaudēšanas fobija. Izlasīju, ka tās nosaukums esot falakrofobija. Neuztraucos par to, vai griezums būs desmit centimetrus īsāks vai garāks. Ataugs! Toties mani spēj uztraukt mazgājot vai ķemmējot izbirušo matu skaits. Ja to ir vairāk par desmit, sākas panika: ak, gorgona Medūza, vai kļūstu plikpauraina?!