Alvis Hermanis sociālajā tīklā "Facebook" raksta: “Šodienas masu slepkavības Sidnejas pludmalē jau kuro reizi pierāda, ka tas ir neārstējami un nekad nebeigsies. Vienīgais pretlīdzeklis kā pasargāt mūsu Latviju - totāla 100% imigrācijas apturēšana un deportācijas atpakaļ uz mājām nekavējoties. Turklāt - visas vietējās politiskās un NVO organizācijas, medijus un personas, kuras šo imigrācijas politiku aizstāv, jāpasludina ārpus likuma par valsts drošības apdraudēšanu un terorisma atbalstīšanu.
Pagājuši 10 gadi, kopš Parīzes 2015.gada slaktiņa, kad visi Eiropas un vietējie velkamisti mani kancelēja un pasludināja par ienaidnieku par vārdiem, kurus atkārtoju šeit vēlreiz: islāms ir Rietumu civilizācijas nāve. Tās vienkārši nav savienojamas lietas.
Es vakar atgriezos no 2 nedēļu ceļojuma pa Ziemeļāfriku. Man ļoti patīk un pat fascinē musulmaņu reliģija un kultūra. Bet tikai tur, pie viņiem. Un nevis šeit, Eiropā. Ceļojuma laikā ciemojos un 3 dienas nodzīvoju arī pie sava drauga. Viņa vārds ir Mustafa. Arī viņš nešaubās, ka musulmaņu Eiropas pārņemšana ir plāns un tas ir tikai laika jautājums. Imigrācija plus vietējā demogrāfija.
Rietumeiropā pilsoņu karš jau tagad ir neizbēgams. To jau tagad saprot daudzi. Latvijai vēl iespēja savu nāves spriedumu novilcināt. Bet vai atlikt? Diez vai.”
Ar šo ierakstu vietnē “Facebook” dalījušies gandrīz 500 cilvēku, un tam ir vairāk nekā 2,5 tūkstoši atzīmju “patīk”. Arī liela daļa komentētāju pauž nelokāmu atbalstu viņa paustajam viedoklim, daloties ar pieredzi citās Eiropas pilsētās. Protams, daži savos izteikumos ir skeptiskāki un saglabā vēsu prātu. Ielūkojamies diskusijā!
Kā vēstīja aģentūra LETA, divi uzbrucēji svētdien apšaudīja ebreju Hanukas svētku pasākumu Sidnejas Bondi pludmalē, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku. Policisti atklāja uguni uz uzbrucējiem, kas bija tēvs un dēls, nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem tika ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī, un policija viņu aizturējusi.
Pēc apšaudes slimnīcās joprojām ārstējas 25 cietušie, no kuriem desmit cilvēku stāvoklis ir kritisks. Starp cietušajiem ir arī vīrietis, kurš palīdzēja apturēt vienu no uzbrucējiem. Apšaudē nogalinātie cilvēki ir vecumā no 10 līdz 87 gadiem.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs norādīja, ka secinājumi par uzbrucēju ideoloģiskajiem uzskatiem ir balstīti uz iegūtajiem pierādījumiem, tostarp "Islāma valsts" karogu klātbūtni konfiscētajā transportlīdzeklī.
Albanīzs un vairāku Austrālijas štatu līderi solījuši padarīt stingrākus likumus, kas regulē ieroču iegādi un kontroli. Kopš 1996. gada, kad pēc Portarturas slaktiņa, kurā tika nogalināti 35 cilvēki, valdība ieviesa stingrus šaujamieroču kontroles noteikumus, Austrālijā masveida šaušanas notiek reti. Šie pasākumi ilgu laiku kalpoja kā paraugs citām valstīm. Albanīzs pirmdien norādīja, ka pienācis laiks apsvērt, vai Austrālijas likumus vēlreiz nevajag reformēt un padarīt vēl stingrākus. "Es noteikti to atbalstu," viņš piebilda.
Policija noskaidrojusi, ka 50 gadus vecajam tēvam bija licence sešiem šaujamieročiem, kas, pēc visa spriežot, tika izmantoti apšaudē. Aizdomās turamie pagājušajā mēnesī devās uz Filipīnām, un viņu brauciena mērķis un saturs tiks izmeklēts, atklāja Jaundienvidvelsas štata policijas komisārs Mals Lanjons. Viņš arī apstiprināja, ka notikuma vietā konfiscētajā transportlīdzeklī, kas reģistrēts uz jaunākā aizdomās turamā vārda, bija paštaisīti spridzekļi. "Es arī apstiprinu, ka tajā atradās divi paštaisīti "Islāma valsts" karogi," piebilda komisārs.