Akcija “Tava kvadra var vairāk!” norit diskrētāk un ar mazāku publicitātes devu nekā “Tvitera konvojs”, kas nogādā Ukrainā apvidus automašīnas. Karadarbībai priekšējās frontes līnijās nepieciešami arī specifiskāki militāri taktiskie transportlīdzekļi. Izlūkiem un prettanku grupām ir dinamiski jāpārvietojas sarežģītā apvidū - purvos, mežos un piemirkušās lauksaimniecības zemēs, lai pietuvotos ienaidnieka smagajai bruņutehnikai, kas pamatā izmanto koplietošanas ceļus.
Ātrs, negaidīts uzbrukums un tikpat ātra atkāpšanās. Kvadricikls pret tanku ir kā pele pret ziloni vai cinītis pret vezumu. Var paveikt lielas lietas, ja vien karavīrs ir ekipēts ar granātmetēju vai raķešu iekārtu. Apzinoties šīs cīņas metodes efektivitāti, arī Latvijas armija apgādāta ar specializētu bagija tipa transportu un sešriteņu “siksvīleriem”. Civilajā pasaulē šī specializētā militārā transporta analogs ir kvadricikli - tādi, kas paredzēti sportam un atpūtai. Taču kara realitātē militārs izmantojums tiek atrasts jebkam, un kvadricikli nav izņēmums.
Trešais desmits ceļā uz fronti
Izgudrotāja Uģa Svirido un viņa dienesta biedru - Zemessardzes 19. kaujas atbalsta bataljona zemessargu - īstenotās akcijas sauklis ir “Tava kvadra var vairāk!”. Šobrīd privātpersonas un uzņēmumi turpina ziedot kvadriciklus Ukrainas atbalstam karā pret Krieviju. Arī pilnīgas nullītes no veikala skatloga - kā to izdarījis uzņēmums “SDK”. Uz Ukrainu nosūtīti kopumā četri “Can-Am Outlander” kvadricikli. Divus finansēja uzņēmums pats, bet vēl divus kāds klients. Un ziedoti tiek arī lietoti aparāti - aptuveni puse uz pusi. Gan labi uzturēti, gan vairākas sezonas nostāvējuši garāžās. Trīs kvadras atsūtītas arī caur tvitera džipu konvoju. Uģis Svirido stāsta, ka lietoto kvadriciklu pirmā pieturvieta ir sadarbības servisi, kas ziedo Ukrainai savas darba stundas. Rezerves daļas un tehniskie šķidrumi tiek pirkti par saziedoto naudu. Ļoti svarīgi, lai kvadricikla ziedotājs ļoti precīzi aprakstītu tehniskās vainas, ja tādas ir. Tad mehāniķi var ātrāk braucamo savest kārtībā. Šobrīd servisos atrodas vairāki desmiti ziedoto kvadriciklu. Sestdien desmit no tiem tiks aprīkoti ar ieroču turētājiem un kravas plauktiem, pārkrāsoti maskēšanās krāsās, bet svētdien krauti iekšā fūrē. Trešais desmits militāri uzlaboto kvadru dosies ceļā uz fronti. Līdzi kravas telpā tiks likta degviela, maskēšanās tīkli, rezerves riteņi, akumulatori, lādēšanas stacijas, ģeneratori - viss karā noderīgais, kas akcijā papildus saziedots. Ziedotāju zināšanai - šīs lietas būs nepieciešamas arī turpmāk.
Kvadriciklus pielāgo specifiskām vajadzībām
Uģis Svirido stādā kā kvadriciklu akcijas galvenais sagādnieks. Šobrīd, piemēram, viņš risina sarunas ar kādu sporta kompleksu Igaunijā, kas par simbolisku summu gatavs pārdot vairākus desmitus sporta bagiju un kvadriciklu. Protams, arī simboliska summa jāsavāc. Tad nu Uģis menedžē palīdzību Ukrainai, bet tikmēr metālapstrādes rūpnīcas ikdienas darbs un pasūtījumi gaida, kad karš beigsies. Dažādos darbos šobrīd brīvprātīgi iesaistījušies padsmit cilvēku - slīpē, krāso, skrūvē, metina. Un frontē šīs pūles tiek novērtētas. Latviešu kvadras ir pieprasītas. Ukrainas vienības jau sūta pat individualizētus pieprasījumus. Dronu operatoriem kvadricikliem nepieciešamas papildu transporta kastes elektronikai. Izlūkošanas vajadzībām jaudīgākās sporta kvadras jāaprīko ap papildu klusinātājiem. Tā kā ekspluatācija notiek galvenokārt tumšajā diennakts laikā, lūgts maskēt arī kvadriciklu lukturus. Savas prasības attiecībā uz aprīkojumu ir arī speciālo uzdevumu vienībai. Bet kopumā galvenais - ziedotajiem kvadricikliem jābūt jaudīgiem un, vēlams, divvietīgiem, bet tālāk jau aprīkojumu izveidos pēc vajadzības.
Vienu dabūs latviešu vienība
Kad kvadriciklu fūre no Latvijas tiek līdz loģistikas centram, ukraiņu vienības jau pašas dodas tām pakaļ. Latvijas puse rūpīgi seko, lai šī specializētā tehnika tiktu nogādāta frontē pie uzbrukuma vienībām, nevis izdāļāta aizmugurē pavāriem un štābiem kā parastais transports. Pāris izņēmumu gan esot pieļauti, jo latviešu sarūpētie kvadricikli iedoti arī Ukrainas Nacionālās gvardes izlūkiem - kā nekā Zemessardzes līdzinieki. Un viens kvadricikls, visticamāk, aizceļos ziedotā busiņā pie latviešu vienības Ukrainā. Mūsu brīvprātīgie tur neatrodas priekšējās pozīcijās, kur kvadricikliem efektīvāks izmantojums, taču viņi ir mūsējie. Un mērķis kopīgs. Slava Ukrainai!