Kontekstam – jau labi pazīstams ir tāds prokremlisks politisks veidojums kā «Jaunlatvieši». Viņi ļaunprātīgi ekspluatē titulu, kas 19. gadsimtā vienoja latviešu tautas pirmās atmodas intelektuāļus – Valdemāru, Alunānu, Dinsbergu, Dīriķi. Latviešu izcilniekus, kuri deva milzu ieguldījumu latviešu nacionālās kultūras un valodas attīstībā. Bet ko izdarīja Glorija Grevcova, uzdodoties par jaunlatvieti? Viņa attaisnoja krievijas kara noziegumus un kurināja nacionālo naidu, par ko tagad notiesāta uz pieciem gadiem probācijas darbos. No sirds ceru, ka par pretvalstisku darbību tiks taisnīgi notiesāti arī visi tie pārējie sūdolfi un jūlijas, kas nelietīgi valkā svarīgus latviešu vārdus un simbolus. Starp citu, viņi arī Stambulas konvenciju paņēmuši savā aprūpē, tādējādi diskreditējot visus, kas šo dokumentu uzskata par nepieņemamu.
Bet nupat sociālajos tīklos parādījies jauns veidojums ar acīm redzamām vates
pazīmēm. Uzņēmumu reģistrs septembrī ir reģistrējis biedrību ar nosaukumu «Latvija 150». Biedrība izplatījusi memorandu ar aicinājumu plašākai sabiedrībai tam piebiedroties. 15 punktos formulēti visādi brīnišķi labumi, pret ko, šķietami, nevar būt nekādu iebilžu. Piemēram, veicināt Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas, tiesiskas un labklājības valsts ilgtspējīgu attīstību. Vides aizsardzību un ilgtspēju. Celt izglītības un zinātnes kvalitāti utt. Nu kurš gan to nevēlas. Bet tad ir vairāki punkti, kas dara ļoti piesardzīgu:
* Panākt demokrātisko institūciju un vēlēšanu sistēmas pilnveidi.
* Latviešu valodas, kultūras un tradīciju saglabāšana.
* Starptautiskā sadarbība un Latvijas tēla stiprināšana.
Pašā memorandā arī piesaukta kaut kāda dabā nepastāvoša viena Latvijas tauta. Un latviešiem esot harmoniski jāattīstās kopā ar citām Latvijā ietilpstošām tautām. Nu gatavā padomju tautu idille. Un tagad paskatāmies, kuri tad būs tie tautu harmonizētāji.
Tuvāk papētot, atklājas, ka šī biedrība ar visu memorandu ir prokremliskās partijas «Tautas kalpi Latvijai» projekts. Šī caurkritusī partija interesentiem, iespējams, palikusi atmiņā no iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, jo tās deputāta kandidāts Romāns Samuļs aizbēga uz Baltkrieviju. Latvijā viņš izsludināts meklēšanā aizdomās par dalību prokremliskajā noziedzīgajā organizācijā «Baltijas antifašisti» un šīs organizācijas pastrādātajos sevišķi smagajos noziegumos pret Latviju.
Nu, lūk, un tagad šī «antifašista» patrons Aivars Smans bīda jaunu projektu ar nosaukumu «Latvija 150». Tikai tagad pirmais numurs ir profesionāls tiktokeris Artūrs Johansons. Vēl tāds Igors Ņikitins. Un vēl pāris politiku taisīt griboši kadri.
Zīmīgi, ka savā individuālajā komunikācijā viņi satraucas par gluži citām lietām un vērtībām, nekā deklarējuši memorandā. Piemēram:
• krievijas pilsoņu deportēšana no Latvijas ir nekrietnība.
• Latvijas valsts kurina karu un naidu pret kaimiņvalstīm bez pierādījumiem.
• Valdība zog un ir korumpēta.
• Nē – Stambulas konvencijai.
• Sorosisti grauj Latviju.
• Holokausts ir izdomājums.
Protams, mūsu valsts ir brīnišķīga ar to, ka ikviens var domāt un runāt, ko vēlas, ja vien nekaitē citiem. Man personīgi šķiet, ka šitā kompānija var kaitēt.
Bīstamība slēpjas faktā, ka Smana/Johansona biedrība un tās memorands ЛАТВИЯ 150 var kļūt par platformu sadarbībai ar citām prokremliskām organizācijām – «Suverēno varu», «Jaunlatviešiem», «Stabilitātei!». Apvienojot spēkus un maskējoties aiz rūpēm par «Latvijas tautu», viņi kopīgi var pakalpot pavisam citai tautai pavisam citā valstī un nodarīt Latvijai lielāku kaitējumu nekā katrs atsevišķi.