Kā spoža rīta zvaigzne
ILZE STOBOVA (“Latvija pirmajā vietā”):
“Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Šī gada 6. janvārī kā spoža rīta zvaigzne veselības ministrs Hosams Abu Meri no televīzijas ekrāniem ziņoja: es darīšu visu iespējamo, lai sameklētu līdzekļus PVN samazināšanai medikamentiem. Es domāju, tā bija cerību dzirksts, ko sadzirdēja ikviens sabiedrības loceklis. Un tomēr mēs šodien redzam, ka šis jautājums nav pavirzījies nevienu centimetru uz priekšu. Cilvēki joprojām aptiekās maksā par zālēm vienu no augstākajām PVN likmēm Baltijas valstīs – tie ir 12 procenti.”
Labi, ka ne zem zemes
EDGARS TAVARS (“Apvienotais saraksts”):
“Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! 12. septembrī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā pēkšņi parādās informācija, ka Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs tiek apvienoti – vienkārši tiek apvienoti! Bez jebkāda loģiska pamatojuma, bez jebkādas sarunas ar šo iestāžu darbiniekiem, nostādot fakta priekšā.
(..) Tas ir līdzīgi, kā mēs tagad pasludinātu, ka Satiksmes ministrijas padotībā Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs tiek apvienots ar lidostu “Rīga”. Nu viņi taču visi ir zem Satiksmes ministrijas.”
Vīri, pie ieroč…!
JĀNIS GRASBERGS (“Nacionālā apvienība”):
“(..) Mēs cieņpilni uzklausījām Krastas kundzes argumentus un lietas. Zāle bija klusa. Mēs klausījāmies. Bet tad nāca ar saviem argumentiem Maija Armaņevas kundze, un emocionālo vardarbību es redzēju tieši no “Jaunās Vienotības” puses, kas klaji ņirgājās par kļūdām, kas izsmēja publiski runātāju. Vai tā nav emocionālā vardarbība, ko jūs paši parādāt? Es to saucu par divkosību. Tā ir divkosība, ka jūs esat gatavi aizslēpties aiz konvencijām, aiz lietām, it kā aizstāvot, bet tad, kad jāķeras pie rīcības, tad jūs klaji ņirgājaties un paši nodarbojaties ar emocionālo vardarbību.
(..) Un es īpaši vēršos pie vīriem. Pie vīriem “Jaunās Vienotības” frakcijā. Rīkojieties kā vīri, netaisiet emocionālo vardarbību pret savām kolēģēm.”
Kur nauda aug?
EDMUNDS ZIVTIŅŠ (“Latvija pirmajā vietā”):
“(..) Tātad galvenais jautājums. Draugi, kolēģi, parunāsim par to, kur nauda aug! Un šis ir tas būtiskākais jautājums, ja mēs kaut ko gribam sasniegt un ja mēs gribam, lai mūsu Latvija virzās uz priekšu, lai mums būtu ekonomiskā izaugsme, lai mums būtu viss, ko mēs vien vēlamies, lai mēs varētu sadalīt budžetā naudu skolai, izglītībai, veselībai, drošībai un tā tālāk, un tā joprojām.”
Gandrīz kā trīs tēvadēli
JĀNIS VUCĀNS (ZZS):
“Labdien, kolēģi! Ainars Latkovskis pienāca man klāt un teica: tur trīs Jāņi jau ir pierakstījušies. Vai es arī nenākšu? Nu, es kā ceturtais pierakstījos, bet viens pazuda pa ceļam.”
Lauku gurķis Rīgas tirgū
JĀNIS VITENBERGS (“Nacionālā apvienība”):
“Sveiki, kolēģi! Es esmu lauku zēns un ne līdz galam saprotu šīs modes tendences un ņemšanos, kas notiek šobrīd. Un, kā saka mana kolēģe Linda, tad visus tos dženderus, dženderbenderus un tingeltangeļus... tā kā... un to vēlmi to visu uzspiest un pierādīt, ka tas viss ir kaut kas foršs un katrā ziņā mums ir vajadzīgs. Man tuvs un saprotams ir šīs ģimenes lomas apraksts un modelis, savstarpējās attiecības un vērtības, kuras apraksta Anna Brigadere savā darbā “Dievs. Daba. Darbs”. Un māte tiek aprakstīta kā čakla sieviete, kas nes mājas darbus un rūpes. Viņa mācīja bērniem Dieva bijāšanu un čaklumu. Tēvs stāvēja kā saimnieks. Viņš rūpējās par tīrumiem, lopiem un kārtību sētā. Visiem bērniem bija skaidrs, ka māte tur mājas siltumu, bet tēvs – mājas godu. Es šajā aprakstā redzu pilnību un harmoniju. Kaut ko tādu es gribētu piedzīvot savā ģimenē, ikdienā.”
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2025. gada 18. septembrī, 25. septembrī.