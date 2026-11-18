I. Vīksne: – Mēs visi trīs satikāmies Jēkabpilī rīkotajā protesta pasākumā pret asins graudiem. Helmaņa kungs, kādas ir tavas pārdomas un kādēļ biji tur?
E. Helmanis: – Es aizbraucu, jo aicināja Gundars Kalme, Rūta Dimanta, Andris Vamuliņš un Edvards Ratnieks. Atbraucām atbalstīt Gundaru, jo viņš joprojām karo Ukrainas frontē. Ievēroju, ka viņa acīs bija skumjas, jo bija sanākuši tikai pāris simti cilvēku, pārsvarā tie paši aktīvie. Mēs nesaprotam, ka, palīdzot Krievijai eksportēt šos graudus, mēs palīdzam darbināt tās kara mašīnu. Un no vēstures neko negribam mācīties. Otrajā pasaules karā sabiedrotie piekrita Čehijas daļējai okupācijai, un tas iedrošināja Hitleru iet tālāk – uz Poliju.
I. Vīksne: – Respektīvi, tie graudi ir savā veidā tests mums?
E. Helmanis: – Protams, tests notiek visu laiku. Arī ar to, ka valsts, kas moka gūstekņus koncentrācijas nometnēs, grib startēt sportā ar savu karogu. Viņi turpina meklēt vājos punktus, un arī cilvēki ir vāji – pakļaujas, piekrīt. Tas ir ļoti bīstami.
I. Vīksne: – Man likās, ka tajā pasākumā vājais punkts bija Kulbergs. Viņš uzkāpa uz skatuves un izstāstīja, ka mēs neko nevaram. Un pats trakākais – nokāpis viņš savāca apkārt visus žurnālistus un turpināja stāstīt, kamēr uz skatuves runāja Rūta Dimanta. Visa uzmanība aizgāja prom no viņas, un neviens žurnālists par viņas foršo uzrunu nepateica ne vārda!
A. Upenieks: – Galvenais, ka vismaz kaut kas notiek, jo tā saucamā tautvaldība mūsu valstī nedarbojas. Visu cieņu tiem, kas atbrauca. Lai bija tikai 200, bet bija!
E. Helmanis: – Es vēl negribētu norakt Kulbergu. Katram ir neveiksmes. Mani vairāk kaitināja, ka daži no skatuves runāja par Stambulas konvenciju – tā ir cita tēma, nenovērsīsim uzmanību no asiņainajiem graudiem. Es noteikti uzdāvināšu Kulbergam Oleksija grāmatu, lai viņš to izprot. Daudziem liekas, ka šī problēma mūs neskars. Arī tad, kad Vācija iekaroja Čehiju, mūsējie žurnālisti rakstīja: kaut kur Eiropā ir karš.
I. Vīksne: – Bet labi, ka pie mums ir mierīgi.
A. Upenieks: – Un sociālajos tīklos teju katrs otrais ieraksts ir par to – kam mums tai Ukrainai palīdzēt? Cilvēki uz to "pavelkas".
E. Helmanis: – Jautājums, kurā pusē esi – ar savu tautu vai ar sociālo mediju "botiem"? Mūsu palīdzība, mūsu konvoji viņus traucē. Oleksijs Vācijā prezentēja grāmatu, un viņu gribēja nodurt. Krievu izcelsmes pilsonis palūdza parakstīt grāmatu un, kad Oleksejs sāka rakstīt, iedūra viņam vēderā. Viņš bija labi trenēts un izglābās. Uzbrucēju, ko bija nolīgusi Krievijas vēstniecība, tagad Vācijā tiesā. Tas parāda, cik viņiem tā grāmata ir sāpīga. Mēs esam tanī ēdienkartē, bet okupantiem Ukraina iesprūdusi rīklē.
I. Vīksne: – Bet ko dara sabiedrotie, cik lielā mērā tie ir gatavi mainīt Ukrainu pret graudiem un degvielu? Dienu pirms pasākuma Kulbergs bija ASV vēstniecības rīkotajā ballē. Man ir dziļas aizdomas, ka tur viņam nolasīja lekciju par to, cik tie graudi ir stratēģiski svarīgi. Mēs nevaram vienkārši atbalstīt Krievijas tranzītu.
E. Helmanis: – Lielākā problēma ir tā, ka mums nav, kas nodarbojas ar ārpolitiku. Tas ir prezidenta uzdevums, bet prezidenta kungs domā par savu pārvēlēšanu. Vairu Vīķi-Freibergu ārpolitikā cienīja, bet tagad mums tāda spēlētāja nav.
I. Vīksne: – Bet vai mazai valstij ir iespējams savs ārpolitikas līderis? Igauņiem gan bija.
E. Helmanis: – Lielākais ir drošības jautājums. Ja ārpolitikas līderis panāktu, ka pie robežas būtu, piemēram, amerikāņu karaspēks, tas ļoti atturētu. Pats galvenais – mēs esam ļāvuši sevi sašķelt. Vecākajiem cilvēkiem, kas piedzīvojuši kara atblāzmu, ir sapratne. Daudzi ada zeķītes karavīriem un pin tīklus.
I. Vīksne: – Bet ir arī daudz senioru ar padomju sentimentu, kas saka, ka kolhozos visiem bija darbs…
A. Upenieks: – Tie, kas to izplata, runā no sirds – viņiem nebija tik slikti kā tagad. Bet es nedomāju, ka viņi grib atpakaļ padomju varu. Viņi vienkārši salīdzina.
I. Vīksne: – Bet ar šo sentimentu viņi būtībā torpedē Latvijas intereses. Saeimas Analītiskā dienesta pētījumā bruņotu pretošanos uzbrukuma gadījumā atbalsta 44% aptaujāto, bet personīgu gatavību aizstāvēt valsti pauž tikai 37%. Tas nozīmē, ka 63% saka – čau, jūs citi pakarojiet mūsu vietā. Igaunijā ir 45%, Lietuvā 52%, Somijā 64%.
A. Upenieks: – Es kā skolotājs zinu, ka padomju laikā skolā dzina iekšā komunistisko ideoloģiju. Vai tagad skolās ir ideoloģiskā audzināšana?
E. Helmanis: – Ir! Tikai cita.
I. Vīksne: – Valsts aizsardzības mācība.
A. Upenieks: – Armija aizstāv to, par ko katrs gribēja cīnīties. Bet kāda mums ir ideoloģija?
E. Helmanis: – Varavīksne.
A. Upenieks: – Jā, varavīksne. Tāpēc arī šajā pasākumā kādas runāja par Stambulas konvenciju!
I. Vīksne: – Kad pa gaisu lido šāviņi, kāda tur varavīksne? Tā ir tad, kad ir laiks izklaidēm.
E. Helmanis: – Paskatāmies, cik cilvēku savācās par Stambulu – tie bija organizēti un uzkurināti. Un cik protestā par asiņainajiem graudiem.
A. Upenieks: – Jūs tur bijāt abi. Vai kāds šo manifestāciju vadīja?
E. Helmanis: – Nē, tur bija cilvēki, kas brīvprātīgi pauda savu atbalstu. Bet, Upenieka kungs, kāpēc mums ir tie 37%? Mēs esam kaut ko palaiduši garām. Leģionāri un virsnieki, kas rakstīja atmiņas par Kurzemes cietoksni un varonīgajām cīņām, tādi bija tikai tāpēc, ka pirms tam septiņus gadus valsts bija ieguldījusi patriotiskajā audzināšanā – gan ģimenē, gan valsts līmenī. Mēs uz to tagad skatāmies teju kā uz ļaunumu. Bet praids savāc pūļus, un tas ir iegājis skolās un augstskolās.
Publicitātes foto
I. Vīksne:– Vai galvenā problēma nav tā, ka gadiem ilgi ir mācīts pacifisms? Nevienam nedarīt pāri, un komplektā ar to – arī neaizstāvēties.
E. Helmanis: – Komplektā ar to mums pārdeva ilūziju – mēs esam NATO un karu varēsim vērot televizorā ar čipsu paku un alus kausu, pašiem nekas nebūs jādara. Pretēji Somijai, kur šis procents ir divreiz lielāks. Pieredze un agresors tas pats, tikai secinājumi citi.
I. Vīksne: – Jā, un viņi gatavojas kopš 1946. gada, bet mēs – kopš 2014. gada.
E. Helmanis: – Tas ir krasi jāmaina. Bet nenoraksim tagad Kulbergu, ļausim viņam gadu nostrādāt!
A. Upenieks: – Es nenoroku! Man ir cerības. Lai tik viņš uztaisa to valdību.
E. Helmanis: – Mēs esam pārāk gausi un dzīvojam savā burbulī. Mēs neapzināmies, ka ap 17 tūkstošiem ukraiņu ir Krievijas gūstā – tik daudz kā mūsu Zemessardze, armija un policija kopā. Mēs neapzināmies, ka virs Ukrainas frontes gaisā stāv 16 tūkstoši dronu. 16 tūkstoši dronu trijās maiņās – tie ir 50 tūkstoši apmācītu pilotu. Bet mums joprojām nav dronu apmācības katrā skolā.
I. Vīksne: – Kā Ogrē tā programma ir aizgājusi?
E. Helmanis: – Ogre iet uz priekšu, mēģinām izplesties plašumā. Bet tās ir atsevišķu cilvēku iniciatīvas – tam jābūt valstiskā programmā. Un mūsu ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem nevis jāvāvuļo, bet jācīnās, lai Eiropa piešķir naudu robežai.
I. Vīksne: – Patiesībā kur ir tā visa nauda? Kāpēc mēs visu laiku to pērkam par savu naudu?
E. Helmanis: – Ja tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža, tad tā ir kopējā robeža. Vairs nevar izmantot Kariņa teicienu, ka naudas ir tik daudz, cik nekad nav bijis.
I. Vīksne: – Es sapratu, ka naudas nav nemaz.
E. Helmanis: – Nauda ir beigusies.
A. Upenieks: – Man par Kulbergu ir citas bažas. Viņš ir pateicis, ka būs nežēlīga griešana. Bet ja nebūs? Tad paliks pa vecam.
E. Helmanis: – Mums atrodas 200 tūkstoši, lai pētītu lāčus, 300 tūkstoši, lai pētītu, kā jūtas "Bolt" kurjeri, un nauda, lai dejotu, sagaidot bēgļus. Miljoni aiziet sekundārām lietām, bet lauku skolām nauda neatrodas.
A. Upenieks: – Pirms pāris dienām runāju ar savu seno klases audzinātāju, virsdiriģentu, viņam ir pāri 90. Viņš vaicāja, vai mums vajag tādus Dziesmu svētkus, kur desmit dienas koriem jāsabrauc un jāizspiež kaut kāda iedomāta kvalitāte. Pēdējie skolēnu Dziesmu svētki maksāja 15 miljonus. Kāpēc nevarētu vienkārši sabraukt – no rīta mēģinājums, vakarā koncerts, repertuārs apgūts mājās?
E. Helmanis: – Upenieka kungs, tas ir vajadzīgs arī cēlumam, tā ir iedvesma un kultūra, ko neviens cits nekops. Bet mēs šķiežam miljonus visādiem izdomātiem projektiem un muļķībām. Ceru, ka Kulbergs spēs atcirst visu lieko.
I. Vīksne: – Tas jau ir atkarīgs no partneriem un no tā, cik lielā mērā tie būs ar mieru.
E. Helmanis: – Viņa komunikācija ir labāka nekā Siliņai un "Vienotībai" kopumā. Tāpēc vēl nenorakstu Kulbergu. Es esmu daudz redzējis fronti. Šoreiz arī vedām mašīnas, un cilvēki, kuriem tās vedām, gāja bojā Zaporižjas rajonā – uz viņiem uzmeta bumbas.
Ir kaut kāds likums – tu pat nevari pateikt, kā tas darbojas. Kad esam dronu bīstamības zonā un jādodas līdz karavīriem, tieši tur, kur lido droni, nobrūk divas mašīnas. Aizkabinām tās aiz atlikušajām, bet vienai uzvārās motors, un paliek tikai mana. Tāda likumsakarība – tieši tad tu stāvi atklātā vietā un gaidi.
Nākamais konvojs būs novembra beigās vai decembra sākumā. Vedīsim uz Čerņihivu divas ātrās palīdzības mašīnas un kādus četrus apvidus auto. Līdzi var braukt ikviens – šoferim jāieliet degviela un jāparūpējas par sevi, atpakaļ braucam ar busu. Ukraiņiem šodien galvenais ir atbalsts, sajūta, ka viņi nav vieni.
Pilnībā visu raidieraksta epizodi skatieties šeit -