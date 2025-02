"Leiputrijā dzīvot ir interesanti!" Sabiedrība dalās pārdomās par valdības restartu, kas mazliet iestrēdzis

Evika Siliņa paziņoja, ka mainīs satiksmes ministru Kasparu Briškenu (P), izglītības ministri Čakšu un labklājības ministru Uldi Auguli (ZZS). Savu kanidātu nosaukusi vienīgi ZZS, kas valdes un frakcijas kopsēdē nolēmusi labklājības ministra amatam virzīt Labklājības ministrijas (LM) parlamentāro sekretāru Reini Uzulnieku.

Kas notiek?

Partija "Progresīvie" tikmēr turpina atgādināt par gatavību sarunai par iespējamu ministriju maiņu starp koalīcijas partijām, ja šāda iespēja tiktu piedāvāta, tomēr pārējie partneri šādu domu pagaidām nepieļauj. Atsaucoties uz neoficiālu informāciju, TV3 vēsta, ka "Progresīvie" satiksmes ministra amatam varētu virzīt Saeimas deputātu, Aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Švinku (P). Tikmēr citi politiķi kā ticamāko ministra amata kandidāti kuluāru sarunās sauc Skaidrīti Ābramu (P), kura patlaban vada Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, bet iepriekš ir vadījusi Konkurences padomi. Publiskajā telpā izskanējis arī diasporas aktīvistes Elīnas Pinto vārds.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš atsauca savu kandidatūru izglītības ministra amatam personisku iemeslu dēļ, paziņoja, ka tā vietā gatavosies startam pašvaldību vēlēšanās. Tas nozīmē, ka pašlaik ir tikai viens oficiāli nominēts kandidāts uz vakantajiem ministru posteņiem Evikas Siliņas valdībā.

Politiologa viedoklis

Politologs un sabiedrisko attiecību darbinieks Filips Rajevskis, vērtējot šobrīd notiekošo, uzsvēra, ka viņam nav ticības, ka Ministru prezidentes vadītā valdība pēc nedēļas vēl eksistēs. Kā norādīja Rajevskis, par iekšējo spriedzi valdību vadošajā partijā JV liecināja jau Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāta virzīšanas process.

Līdztekus viņš atzīmēja, ka par iekšējo spriedzi politiskajā spēkā liecinājis arī tas, kā "vilkts" Ministru prezidentes valdības "restarts", kā arī pēc tam sekojusī pirmā reakcija no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas par to, ka viņa zaudē ministra portfeli. "Tas viss liecina, ka visas šīs reformas tiek apspriestas ļoti šaurā lokā, un tas no partijas politikas viedokļa nav labi, un neliecina par plašu atbalstu premjerei savas partijas rindās," sacīja Rajevskis.

Viņš arī norādīja uz premjeres prognozi, ka ceturtdien, 27.februārī, Saeimā varētu balsot par jaunajiem ministriem. "Nekas tāds nav un nebūs - izskatās, ka tas viss notiks lēni un sāpīgi," teica Rajevskis. Politologs norādīja, ka koalīcijas partneriem, izņemot "Progresīvos", Siliņas valdības izmaiņas esot bijušas pārsteigums. Viņš vērtēja, ka premjerei nebūs vieglas tikšanās ar koalīcijas frakcijām. "Līdz ar to nav ticības, ka šai valdībai ir Saeimas atbalsts, un, vai tā vispār vēl eksistēs pēc kādas nedēļas," sacīja Rajevskis.

Soctīklu reakcija

Sociālajos tīklos vērojams pamatīgs apjukums par notiekošo. Daži to sauc par haosu, citi par farsu, taču daļa sabiedrības tomēr saglabā veselīgu humoru, raksturojot šī brīža notikumus, kas mainās pa stundām.