Ogres novada pašvaldības domes sēdē ceturtdien iekļauts jautājums, kas politiskajai opozīcijai sāp jau kopš pirmās šī sasaukuma darbadienas – Egils Helmanis. Sēdes darbakārtībā tas ir pēdējais noslēdzošais 27. punkts: Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atbrīvošanu no amata. Ziņo Dace Kļaviņa. Dace Kļaviņa ir partijas «Jaunā Vienotība» deputāte, kas visvairāk vēlas atbrīvot no amata Helmani, tādēļ ir īpaši iedziļinājusies viņa atbrīvošanā.

Taču uzreiz jāpaskaidro, ka Helmanis no mēra amata šodien netiks atbrīvots, jo Nacionālās Apvienības saraksts, kam kopā ar sabiedroto Vidzemes partiju ir pārliecinošs vairākums, negrasās atbrīvoties no sasirgušā kolēģa. Tālab korektāk izskatāmo jautājumu būtu jāpārveido šādi: Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa neatbrīvošanu no amata. Un Kļaviņa varētu ziņot par to, ka viņai ar domubiedriem nekādi neizdodas savākt mēra atbrīvošanai nepieciešamās balsis.

To «Ogres Vēstīm Visiem» jau septembrī stāstīja vicemērs Andris Krauja – opozīcija zondējot, vai kādu pozīcijas deputātu nav iespējams pārvilināt galma apvērsuma sarīkošanai. Vismaz diviem esot nākuši klāt un devuši visādus mājienus. Taču no deputātu pieprasījuma var secināt, ka šis plāns nav izdevies. Domē ir 23 deputāti, savukārt mēra atsaukšanu pieprasa deviņi opozīcijas deputāti, kas pārstāv «Jauno Vienotību», «Par!»/JKP un Latvijas Reģionu apvienību. Saskaņā ar vicemēra Kraujas ziņām pozīcijas deputāti demisijas pieprasījumu Helmanim negrasās atbalstīt. Tas nozīmē, ka garām un neauglīgām debatēm sekos uzticības izteikšana uz slimības lapas esošajam Ogres novada mēram Egilam Helmanim.

