Kā izvēlēties starp savām un svešām vajadzībām? Īpaši, ja esi pieradis būt ērts un neradīt citiem uztraukumus.
Kā saprast, uz ko man ir tiesības, bet uz ko nav? Īpaši, ja esmu pieradis uzskatīt, ka to izlemj citi.
Kā iemācīties gan atteikties, gan aizliegt?
Kā saglabāt savu personību - veselu un viengabalainu?
Ne katrs ir gatavs apspriest šos un citus jautājumus kopā ar psihoterapeitu, vai vienkārši ar citu cilvēku. Daudzi uzskata, ka spēj ar visu tikt galā paši. Ja tā, tad ir vērts izlasīt sekojošus atgādinājumus.
Šie padomi ir tikai apkopojums un parāda vien virzienu, kādā ir vērts domāt. Bet, varbūt, kāds no tiem noderēs arī "tīrā veidā":
1.Iegādājies īpašu rokassprādzi vai gredzenu (ja esi labrocis, tad uz kreisās rokas, ja kreilis, tad uz labās rokas). Kad tev kāds lūdz kaut ko savādu, piedāvā kaut ko nevajadzīgu, vai sauc, kur nevajag – tad atbildes vietā pakustini šo gredzenu vai rokassprādzi un saki: “Es padomāšu un atbildēšu rītdien”. Kas jādara rītdien – lasi tālāk.
2.Jā, tu drīksti atteikties, ja tev nepatīk kāds priekšlikums. Jāatvainojas ir tikai tad, ja iepriekš esi solījies piekrist, bet tagad atsakies. Pārējā gadījumā atvainoties par atteikumu nav nepieciešams. Nav vajadzīgs arī izskaidrot savu atteikumu.
3. Jā, tu drīksti atteikties, ja tev nepatīk ne pats piedāvājums, ne tas, kurš to izsaka. Un atkal – tev nekas nav jāpaskaidro.
4. Papildinājums 2.un 3. punktam: mazāk soli. Ir saprotams, ka tu tā rīkojies, lai izvairītos no iekšējiem vainas sajūtas dūrieniem. Trenējies šos dūrienus izturēt- neaizraujoties ar solījumiem. Ja nevēlies, tev nevienam nekas nav jāapsola.
5. Ja esi ciemos, nav obligāti jāpalīdz saimniecei nomazgāt traukus. Jā, tu drīksti vienkārši izbaudīt. Ā, tev šeit nepatīk ciemoties? Tad nākamreiz tev šeit ciemos nav jānāk, pat ja tu tiec ielūgts.
6. Mājas pārvaldnieces seja no blakus kāpņutelpas nekādā ziņā nav saistīta ar tavu personību. Viņai vienmēr ir tāda sejas izteiksme. Ja viņai kaut kas būs nepieciešams, viņa tev to pateiks pati. Pat, ja pārvaldnieces seja kaut kādā veidā būs saistīta ar tevi – vienalga, lai viņa pati to pasaka. Tev par to nav jādomā.
7. Atliec malā ieradumu nojaust citu cilvēku noskaņojumu pēc viņu balss tembra: tu vienmēr kļūdies par sliktu sev. Vai nu pajautā tieši, kas konkrēti nav kārtībā, vai arī viņu noskaņojumu atstāj viņu ziņā: ja viņi vēlēsies, viņi paši izstāstīs.
8. Tev nav uzreiz jāatbild uz vēstuli (īsziņu, WhatsApp ziņu, u.c.), ja tu neesi personīgi ieinteresēts. Ja tevi šīs attiecības neinteresē, tu drīksti neatbildēt vispār. Jā, tev ir tiesības nebūt ieinteresētam attiecībās.
9. Tev ir tiesības pārtraukt sarunu vai jebkuru citu komunikāciju, kas tev nav nepieciešama vai kas tev vairs nepatīk. Ar laiku tu iemācīsies darīt to eleganti, bet pagaidām atceries: tu drīksti vienkārši pazust. Ja baidies no vainas sajūtas, vai no tā, ka tevi pierunās, tu drīksti aiziet, neatvadoties.
10. Tu drīksti uzreiz necelt klausuli, kad tev zvana. Ja godīgi, tu vari vispār neatbildēt uz telefona zvaniem.
11. Nē, tu neesi vainīga par to, ka tavs draugs atkal ir piedzēries. Nav runa par to, ka viņš bija "pārāk priecīgs tevi redzēt". Viņš gluži vienkārši ir alkoholiķis. Alkoholiķi mēdz laiku pa laikam piedzerties, izmantojot apkārtējos kā iemeslu, cēloni vai attaisnojumu. Vienkārši tu viņam laimīgā kārtā pagadījies ceļā. Pat ja tavs draugs tev saka: “Tu esi vainīga, ka es atkal piedzēros”, tu vienalga neesi vainīga.
12.Attīsti pats savu emocionālo un ķermenisko jūtīgumu. Uzticies savai diskomforta sajūtai. Ja ar tevi manipulē – tas bieži līdzinās velkošai sajūtai krūšukurvja vai vēdera rajonā, savukārt dažkārt to var sajust kā galvassāpes. Turies tālāk gan no tādām attiecībām, gan situācijām.
13. Kauns un vaina – tās ir sajūtas, kuras tikai tu pats savā dzīvē vari salikt pa plauktiem. Ja kāds tev norāda, kur tu esi vainīgs, vai par ko tev būtu jākaunas, ej no turienes projām.
14. Ja tavs partneris dara ko tādu, kas tev nepatīk, tad negaidi, kad viņš uzminēs to pats. Viņš nav tu, un viņš neuzminēs. Palūdz, lai viņš pārtrauc. Un, tev nav jāskaidro, kādēļ. Bet, ja vēlies – vari paskaidrot. Ja tavs partneris nepārtrauc darīt tev to, ko tu lūdzi, tad pārliecinies par to, cik labi viņš tevi ir sapratis. Trešajā reizē ej projām.
15. Starp citu, iespējams, tu nezini, ka, ja tev tiek draudēts, ir jāzvana policijai. Ir pārbaudīts – tas strādā. Pietam, jāzvana ir nevis tad, kad tev ir iesists, bet gan pēc pirmajiem vārdos izteiktajiem draudiem.
16. Pirms aizdot naudu, ļauj sev nedēļu pārdomāt, pat ja tev šīs summa ir.
17. Pirms piekrīti kādam baudīt kopēji atpūtas braucienu, ļauj sev divas nedēļas pārdomāt, pat ja tev piedāvātais laiks ir brīvs un tev šis piedāvājums ir patīkams.
18.Pirms piekrīti ilgam darba projektam, atļauj sev mēnesi pārdomām. Ņem vērā visu, it īpaši nākamo kolēģu un šefa manipulācijas.
19. Pirms pieņem kopdzīves piedāvājumu, ļauj sev pārdomāt vismaz pusgadu. Tev nav jāpiekrīt nekam, par ko tevi māc šaubas.
20. Iepriekšējais teikums attiecas uz jebkuru tavu lēmumu.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.