Lielā ģimenē brāļi un māsa var būt tavi labākie draugi

Ozolu ģimene šobrīd nes Eiropas Goda ģimenes vārdu. Eiropas Daudzbērnu ģimeņu konfederācija (ELFAC) katru gadu izrauga vienu īpašu ģimeni, kurai uztic nest šo statusu gada garumā. Viņu mājās Jelgavā redzamā vietā uz plauktiņa stāv maijā saņemtais apbalvojums – statuja, kas izskatās kā liels vilnis, kurš aptver ģimeni – vīrieti, sievieti un pa vidu bērnus. “Apbalvojuma pasniegšanā mums teica, lai daudzbērnu ģimeņu vēstījums kā šis vilnis iet tālāk visā Eiropā un arī pasaulē,” stāsta Ozolu pāris. Tāda ir arī viņu pārliecība – par lielajām ģimenēm ir jārunā un tām ir jābūt redzamām sabiedrībā. Abi ir vienisprātis – pretējā gadījumā informācijas telpā un medijos arvien vairāk vietu atradīs degradējošie izklaides piedāvājumi un citi nebūtiski temati.

Baiba uzsver – “Ir mērķtiecīgi jāstrādā pie šādiem stāstiem. Citādi, redzot to, ka ir pašvaldības, kurās daudzbērnu ģimenes nav prioritāte, sāp sirds. Man ļoti gribētos, lai Latvijā mēs atgriežamies pie reiz jau organizētajiem Ģimenes svētkiem, kas pirms daudziem gadiem norisinājās Rīgā ar tūkstošiem dalībnieku un Doma laukumā tika pasniegtas dažādās nominācijas ģimenēm. Caur to izskanēja tik daudz pozitīvi ģimeņu stāsti. Tas ir tas, ko vajag šodien, lai iededzinātu katrā to sajūtu, ka nav nekā vērtīgāka par ģimeni.”

Pirmo reizi – gods Latvijai

Līdzīgi kā 2022. gadā, kad vēsturē pirmo reizi Eiropas Goda ģimenes apbalvojums tika piešķirts kādai ģimenei no Igaunijas, arī šoreiz – sasniegums ir vēsturisks, jo nekad Latvija šo titulu nav nesusi iepriekš. Ozolu ģimeni ELFAC balvai izvirzīja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība. 11 bērnu bagātā ģimene ir pamanīta Latvijā, jo aktīvi darbojas ģimeņu apvienībā, dažādos pasākumos un pašvaldību līmenī risina arī kādus sasāpējušus jautājumus, kas skar citas ģimenes. “Kurš gan cits par to runās, ja ne mēs, kas vislabāk zinām “šo virtuvi”,” smaidot saka Baiba.

“Mēs palīdzējām vientuļai māmiņai no Jelgavas. Viņa viena audzināja sešus bērnus un dzīvoja patiešām briesmīgos apstākļos. Nebija ne apkures, ne ūdens. “Es sapratu, ka jutīšos vainīga, ja nebūšu neko viņu labā darījusi. Atradu laiku, gāju, runāju. Pēc sākotnēji piešķirtās briesmīgās dzīvesvietas, pašvaldība tomēr atrada šai ģimenei piemērotu divistabu dzīvokli. Es ticu, ka mums ir resursi, lai palīdzētu ne tikai vienam cilvēkam, bet arī kādai veselai ģimenei.”

Kad apstākļi mājās bija kļuvuši drošāki bērniem, jaunā sieviete bez bailēm varēja meklēt darbu Rīgā, un to drīz arī atrada kādā no galvaspilsētas bērnudārziem. Šai ģimenei ilggadējo bezcerību šobrīd nomainījusi cerība un drošība.

Ģimenes galvenais apgādnieks Māris bilst, ka nominācija viņam bija liels pārsteigums, jo nejūt, ka abi darītu ko īpašāku par citiem. “Arī mēs ikdienā rūpējamies par saviem bērniem, esam aktīvi un dzīvojam līdzīgi kā citas lielās ģimenes. Jā, mums ir daudz bērni un tas prasa vairāk pacietības, naudas, kā arī kādreiz atteikšanos no kaut kā. Tomēr pamatā ir svarīgi mācēt sakārtot prioritātes.”

Esam kļuvuši mierīgāki

Pirmais dēls Jēkabs Ozolu ģimenē ienāca jau pirms 25 gadiem, savukārt jaunākajam Druvim ir četri gadiņi. Šobrīd teju neiespējami ir noķert brīdi, kad vienā bildē var tikt visi, arī – Matīss, Marta, Kārlis, Anna Marija, Ernests, Gustavs, Austra, Rūta un Grieta. Vecākie bērni jau izvēlējušies savu dzīves ceļu. Vairāki studē un dzīvo ārzemēs.

Vai jaunākie bērni tiek audzināti citādāk nekā pirmie? Mamma Baiba uzreiz saka, ka “noteikti mazāk ir stresošana”.

“Nu nokavējām vilcienu, ko darīt. Ir problēma, tad tai jādomā risinājumu. Nu saplīsa tā dārgā dāvinātā vāze, neko darīt,” mierpilni nosaka Baiba un atceras, kā reiz pēc eglītes pie prezidenta, mājās kāds no mazākajiem bērniem netīši bija saplēsis dāvanā saņemto īpašo, bet trauslo eglītes rotājumu.

“Mierīgāki esam kļuvuši arī audzināšanā. Saprotam, ka pa dienu bērni var “salekties”, bet ap pusnakti nākt pie mums runāties vai savu referātu atrādīt,” tā Māris. Ja bērni vakara stundās prasa padomu vai vienkārši sarunu – tas netiek liegts.

Iedvesmoja citas mammas stāsts

Baiba reiz esot izteikusies, ka būt par daudzbērnu ģimeni mūsdienās ir ekstrēma uzdrīkstēšanās. Māris jokojot atrauc, ka ekstrēmākā daļa no visa laika ir dienas brīži, kad jāspēj abiem īstenot mazo bērnu menedžmentu – kamēr vienu aizved, otrs jau jāpaņem un jāatved, tad atkal kāds jāaizved uz nākamo nodarbību. “Bija viens brīdis, kad tu piecos pēc darba sāc vadāt un mājās esi tikai deviņos,” atceras tētis.

Protams, ka no malas kādam raugoties liekas, ka ekstrēms ir tieši lielais bērnu skaits un vecāku pilnīga nodošanās viņu aprūpei un izaudzināšanai. Baiba atceras, ka grūtākais brīdis viņai esot bijis pēc otrā bērniņa piedzimšanas. Jaunā sieviete bijusi gluži vai krustcelēs – laba izglītība, vēlme strādāt, bet divi mazi bērni. “Kā ticīgs cilvēks saprotu, ka toreiz nebiju noskaidrojusi, ko Dievs grib manā dzīvē. Papildus iekšējām cīņām, tajā gadā nomira mans vectēvs un nodega mūsu dzimtas mājas. Tas bija ļoti smags laiks. Es pārmetu daudz ko Mārim, līdz mēs abi nokļuvām kādās Laulāto rekolekcijās. Tur mēs pēkšņi izrunājām visu, ko ilgi sevī bijām turējuši. Tur arī dzirdēju kādu daudzbērnu mammu, kura klātienē stāstīja par savu dzīvi. Viņā klausoties sevī sajutu nepārprotamo aicinājumu arī būt par daudzbērnu mammu.

Mani tik ļoti uzrunāja rakstu vieta no Bībeles – ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to esat darījuši Man. Kas ir šis vismazākais? Tas var būt arī tavs bērns, kas ir ienācis ģimenē, tu caur šīm rūpēm pret to mazo bērnu, apliecini arī rūpes pret Dievu. Es tajā vakarā sapratu, kas ir tas, ko dzīvē gribu darīt,” dalās Baiba.