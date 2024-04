Liepājas autobuss kavē un kaitina

Autobusi regulāri kavē vai neatbrauc vispār. Biļetes pasažieriem netiek izsniegtas. Un kopš pērnās vasaras solītie uzlabojumi izpaliek.

«Liepājas autobusu parks» Ogres novadā strādā kopš 2022. gada 1. jūlija. Kā vēsta pašvaldība, jau no paša sākuma bija novērojami sistemātiski pārvadātāja pārkāpumi – reisu neizpildes, neatbilstoša izmēra autobusu nodrošināšana, biļešu neizsniegšana, iztrūkstoša vai novēlota informācija par atceltajiem reisiem. Pašvaldība joprojām saņem iedzīvotāju sūdzības. Gada sākumā pašvaldība saņēma vēstules arī no Suntažu, Ķeipenes, Krapes, Mazozolu un Ogresgala pagastu pārvaldēm par virkni problēmām saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, tostarp par pieturvietām, kurās līdz šim pasažieri tika uzņemti, bet tagad autobuss pabrauc tām garām, jo tās nav iekļautas maršrutā. Līdz ar to rodas situācijas, kad pasažieri netiek uz darbavietām un izglītības iestādēm, viņiem jāmēro vairāki kilometri uz tuvāko sabiedriskā transporta pieturvietu. Tāpat tiek regulāri saņemtas sūdzības par to, ka netiek izsniegtas brauciena biļetes, kas ir vienīgais attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa reisa pasažieru skaitu apliecinošais dokuments. Tādējādi statistika par patieso pasažieru skaitu būtiski atšķiras no reģistrētās, kas ietekmē sabiedriskā transporta maršruta nepieciešamību. Šāda situācija nav pieņemama! Ogres novada pašvaldība regulāri komunicē gan ar Autotransporta direkciju, gan «Liepājas autobusu parka» pārstāvjiem, tomēr situācija nav uzlabojusies, tieši pretēji – tā tikai pasliktinās.

Pašvaldība tāpēc aicinās pārvadājumu uzraugu un pakalpojuma sniedzēju uz atkārtotu sarunu, lai vienotos par turpmāko rīcību problēmas risināšanai vai līguma laušanu. Pašvaldības vārdā uz sarunu tiek deleģēts Ogres mērs Egils Helmanis, izpilddirektora vietniece Dana Bārbale un atbildīgās komitejas priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Savukārt iedzīvotāji aicināti arī turpmāk par visām nedienām ar autobusiem ziņot pašvaldībai.