Komiteja pagaidām saglabājusi krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs arī jāiziet vairākas dopinga pārbaudes. Saistībā ar 2028. gada olimpiskajām spēlēm Losandželosā komiteja paziņoja, ka «atbilstošā laikā pieņems lēmumu par krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu». krievijas atgriešanās sacensībās seko pēc tam, kad pavasarī arī Baltkrievijai tika atļauts atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām. Igaunija ir aicinājusi atņemt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu. Latvija šo aicinājumu atbalsta.
Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 11:17
Liepiņš vēro. Asiņainā atgriešanās Olimpiskajās spēlēs
Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir atcēlusi ierobežojumus krievijas sportistiem. Ierobežojumi tika noteikti 2023. gada oktobrī, vairāk nekā pusotru gadu pēc krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kad krievijas Olimpiskā komiteja nolēma iekļaut kā biedrus sporta organizācijas anektētajās teritorijās.