LIKTA: "Chat GPT" un mākslīgā intelekta iespēju attīstība viennozīmīgi mainīs pasauli un sabiedrību

"Mēs nevarēsim izlikties, ka tā nav, vai aizliegt to - to nevarēs, tādēļ ir tikai jautājums, cik labi un jēgpilni mācēsim to izmantot, vai esam tam atvērti, vai saprotam, kas tas ir," norādīja Bāliņa, uzsverot, ka ļoti bieži cilvēki baidās no tā, ko nesaprot.



Bāliņa sacīja, ka "Chat GPT" un citi risinājumi mainīs pasauli - gan globāli, gan noteikti arī IKT nozari un ar to saistītās jomas. Ir lietas, ko cilvēks var darīt labāk, taču ir lietas, ko labāk spēj tehnoloģijas, piemēram, lielu datu apjoma analīze. Ir jāmeklē šis jaunais līdzsvars starp tehnoloģijām un cilvēcisko faktoru.



Vienlaikus arī izglītības sistēmā ir jādomā, kā to var izmantot, jo tas, ka bērni to lietos, ir skaidrs, tādēļ ir jautājums, cik ļoti skolotājs vai augstskolas mācībspēks to ir gatavs mācīt un jēgpilni izmantot. Piemēram, medicīnā, protams, lēmumu pieņems ārsts, taču sagatavot informāciju, izanalizēt datus un sameklēt līdzības, sakarības, to noteikti mākslīgā intelekta risinājumi var izdarīt daudz produktīvāk, labāk un ātrāk. "Mums ir jāsaprot, ko mākslīgais intelekts var sniegt un kā to izmantot vislabāk katrā jomā un specialitātē," sacīja Bāliņa.



Savukārt, runājot par mākslīgo intelektu, viens būtisks aspekts, pēc Bāliņas domām, ir attiecībā uz likumdošanu. "Tas noteikti būs "karsts" jautājums, par kuru vēl notiks aktīvas diskusijas," sacīja Bāliņa.



Piemēram, attiecībā uz pašbraucošajām mašīnām - jautājums ir, kurš būs vainīgs un atbildīgs, ja notiks satiksmes negadījums? Tehnoloģijas ir izstrādātas un ir gatavas darboties, bet jautājums ir par juridisko bāzi. Un te cilvēciskais faktors, cilvēka intelekts, morāle būs svarīgs un nepieciešams. "Par to noteikti daudz tiks runāts un daudz tiks diskutēts," intervijā norādīja LIKTA prezidente.



Vienlaikus viņa norādīja, ka mašīnas rīcība būs tāda, kādu būsim tai definējuši, - kas ir labs un kas ir slikts. Tas arī ir jautājums, kas mums pašiem jāsaprot, kas ir labs un kas slikts un ko mākslīgajam intelektam iemācām. "Tas arī mums pašiem būs jāmācās, bet viennozīmīgi mākslīgais intelekts attīstīsies un mēs to izmantosim," sacīja Bāliņa.