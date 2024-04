Liktenīgās 10 sekundes

Cigarešu dūmi maina cilvēka organismu



Tabakas dūmi satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas gan smēķētājiem, gan nesmēķētājiem, kuri spiesti uzturēties piesmēķētās telpās, automašīnās vai arī elpo ar cigarešu dūmiem piesārņotu gaisu. Veselībai kaitīga ir pat neliela saskare ar cigarešu dūmiem. No vairāk nekā 7000 tabakas dūmos esošo ķīmisko vielu aptuveni simts ir kancerogēnas un var izraisīt vēzi, kā arī citas saslimšanas.



Viens no bīstamākajiem cigarešu dūmu ķīmiskajiem savienojumiem ir oglekļa monoksīds, kas lielās devās ir cilvēkam nāvējošs. Oglekļa monoksīds aizvieto skābekli asinīs, radot skābekļa badu un tādejādi neļaujot orgāniem funkcionēt pareizi. Tāpat veselībai ļoti bīstama un indīga ir arī dūmos esošā darva – lipīga, brūna viela, kas pārklāj plaušas un ietekmē elpošanu.



Tradicionālo cigarešu smēķēšana būtībā ir viskaitīgākais tabakas uzņemšanas veids, jo tādejādi tabaka tiek dedzināta ļoti augstā temperatūrā un tas savukārt rada daudzus jaunus ķīmiskus savienojumus, kas ir bīstami cilvēka veselībai.



Ir valstis, kur daudz plašāk tiek lietoti mazāk kaitīgi tabakas izstrādājumi. Piemēram, Zviedrijā ļoti populāra ir zelējamā tabaka jeb snuss, kas būtībā ir izspiedusi no tirgus tradicionālās cigaretes. Zviedrijā cigaretes smēķē vairs tikai nedaudz vairāk par 5 % iedzīvotāju. Uz pārējo Eiropas valstu fona Zviedrija šobrīd pozitīvi izceļas ar ļoti zemu plaušu vēža slimnieku skaitu, kā arī tai ir izdevies sasniegt Eiropā zemāko ar smēķēšanu saistītās mirstības līmeni.



Neregulāra cigarešu smēķēšana nav mazāk bīstama



Cilvēki, kuri smēķē cigaretes tikai dažas dienas nedēļā vai saviesīgos pasākumos, dažkārt ir pārliecināti, ka cigarešu dūmi viņiem lielu ļaunumu nenodara. Tā tomēr nav taisnība, jo katra izsmēķētā cigarete rada kaitējumu veselībai. Pat salīdzinoši neliela saskare ar cigarešu dūmiem bojā asinsvadus, plaušas un kaitē imunitātei. Smēķējot tikai vienu līdz četras cigaretes dienā, risks nomirt no sirds slimībām divkāršojas. (https://www.webmd.com/smoking-cessation/features/10-persistent-myths-about-smoking)



Zinātne gan ir gājusi uz priekšu, un šajā gadsimtā ir radīta virkne cigarešu alternatīvu tiem smēķētājiem, kuri nespēj vai nevēlas atmest šo netikumu, bet tomēr aizdomājas par to, kā samazināt kaitīgo vielu daudzumu, kas nonāk organismā tabakas izstrādājumu lietošanas laikā.



Ja tiek novērsts tabakas dedzināšanas process, samazinās arī to kaitīgo vielu apjoms, kas nokļūst cilvēka organismā. Pētnieki gan uzsver, ka arī cigarešu alternatīvas nav piemērots risinājums cilvēkiem, kuriem patiesi rūp sava veselība, jo tās tikai samazina kaitīgo vielu daudzumu, nevis pilnībā novērš to nonākšanu organismā. Tomēr tās var būt kā alternatīva tiem, kuri nespēj pilnībā atteikties no smēķēšanas ieraduma.