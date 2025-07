Linda Matisone: Ja vien būtu politiskās gribas... OgreNet

To, vai demogrāfija ir valdības prioritāte, parāda Valsts budžets, uzskata 14. Saeimas deputāte Linda Matisone (AS). Kamēr Finanšu ministrija turpina apgalvot, ka demogrāfija būs viena no nākamā gada budžeta prioritātēm, deputāte kritizē Labklājības ministrijas ieviestās izmaiņas plānos demogrāfijas atbalstam. No sākotnēji iecerētajiem 150 miljoniem eiro demogrāfijas atbalstam Labklājības ministrija plānotos tēriņus samazinājusi līdz 80 miljoniem. Tomēr tas aizvien ļaušot saglabāt iecerēto atbalsta pieaugumu – divreiz lielāku bērna kopšanas pabalstu, lielāku piedzimšanas pabalstu un papildu līdzekļus audžuģimenēm.