Priekšlasījumā tiek aplūkota attālinātā darba un tiesiskā regulējuma attīstība, apzinātas pašreizējās situācijas problēmas Latvijā saistībā ar nodarbinātību un privātās dzīves balansu, kā arī individuālās iespējas attālinātā darba kontekstā un pieredze sociālās izolācijas pārvarēšanā un emocionālo problēmu risināšanā.
Dr.iur. Kitija Bite ir Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docente darba tiesībās un Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja. Viņa vada studējošo pētījumus par attālināto darbu un skata Akadēmiskajā šķīrējtiesā iesniegtās prasības par COVID-19 radītajiem problēmjautājumiem akadēmiskajā vidē, kā arī ir vairāku populāri zinātnisko publikāciju un viedokļu autore par COVID-19 situāciju un darba tiesībām.
