Sestdiena, 31. jūlijs, 2021 08:00

LR3: atkalsatikšanās prieks Ogrē

LR3: atkalsatikšanās prieks Ogrē
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienasgrāmatas pirmo lappusi Latvijas Radio 3 vērs jau svētdien,1. augustā plkst. 9.30 , kad līdz ar Dziesmusvētku vēstnešiem ciemosimies saules nokaitētajā Ventspilī un lietus pārpludinātajā Ogrē...

Uzklausīsim "Saulesvijas" rīkotājus, apsveicējus un dalībniekus, kā arī sarunā tiksimies ar Ventspils folkloras kopas "Rotaļnieks" dibinātāju un vadītāju Ināru Salavu, kura par 55 gadu pedagoģisko darbu saņēma Atzinības rakstu gan no Ventspils domes, gan Valsts izglītības satura centra.

Uzklausīsim arī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pūtēju orķestra dalībniekus - klarnetisti Ievu un saksofonistu Kristoferu, Ikšķiles 1. vidusskolas vokālā ansambļa "Kā debess" dziedātājas Alisi un Paulu, kā arī viņu vadītāju Mairu Līdaku, satiksimies ar Ogres 1. vidusskolas jauktā kora Anima dziedātājiem Sandi un Dāvi, kā arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas kora "Cielaviņa" dziedātājām Esteri, Mari un Elīnu, kuras Ogrē muzicēja kopā ar savu vadītāju diriģenti Gunitu Bičuli.

Prieku par atkalsatikšanos paudīs svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, bet par svētku norišu līkločiem tuvāk pastāstīs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
