Lūdzu, kaut ko no tīra mazliet! Andris Upenieks, Ogres Vēstis Visiem

Raksta OVV lasītāji. Prieks, ka nav tik slikti, kā rādās, tomēr aicina vērsties pret nebūšanām, skubina rakstīt arī par kaut no tīra, vienlaikus prasot pēc tiešas, atklātas valodas. Nesen par to atgādināja lasītāja Regīna no Ogres. Tālab par tīro, gaišo.