"Man ir ļoti uzticama friziere – mana sieviņa!" Iedzīvotāji stāsta par saviem frizieriem

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Jānis, strādā būvniecībā:
Tieši pirms stundas biju pie frizieres, kuru apmeklēju pirmo reizi. Nolēmu mainīt frizieri, jo šī frizētava atrodas tuvāk mājām. Esmu priecīgs, ka Ogrē, frizētavā «Barber Spot», atradu labu meistari Kristu. Patika gan apkalpošana, gan mūsdienīgais interjers un komunikācija. Noteikti iešu vēl! Man jau 20 gadu ir viena un tā pati frizūra. Telefonā ir bilde, kuru parādu frizierim, lai būtu skaidrs, kā vēlos izskatīties. Reiz Rīgā gadījās nepatīkama pieredze – matus nogrieza pārāk īsus, un pēc tam jutos ļoti slikti. Man svarīgākais, lai frizieris kvalitatīvi paveic savu darbu un neuzdod liekus jautājumus.
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Daina, pensionāre:
Pie savas frizieres eju jau 30 gadu. Savulaik izvēlējos salonu netālu no darbavietas Rīgā, bet arī tagad, lai arī vairs tur nestrādāju, reizi mēnesī braucu pie viņas. Ja vajag, varam sarunāt tikšanos pat svētdienā. Man svarīgi, lai ar frizieri esam uz viena viļņa. Šajos gados esam kļuvušas par labām paziņām – pazīstu viņas ģimeni, esam kopā ceļojušas, mums ir līdzīga gaume literatūrā un teātrī. Ar matiem esmu daudz eksperimentējusi – bijusi gan blondīne, gan rudmate un tumšmate, izmēģinājusi dažādus griezumus. Dažkārt vēlme mainīt izskatu rodas noskaņojuma dēļ – kad dzīvē neiet tik labi, gribas pārmaiņas arī ārienē.
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Ilona, strādā tirdzniecībā:
Man jau 15 gadu ir sava uzticamā friziere Daiga. Sāku pie viņas iet, kad pārcēlos uz dzīvi Ikšķilē, un kopš tā laika neesmu vēlējusies mainīt meistari. Viņa ir atsaucīga, labi griež matus un vienmēr var kaut ko ieteikt. Reizēm parādu kādu fotogrāfiju, un kopīgi izdomājam, kā apvienot manas vēlmes ar viņas ieteikumiem. Frizūru bieži nemainu. Manuprāt, labs frizieris ir tāds, kuram vari uzticēties, zinot, ka rezultāts būs tāds, kādu vēlies.
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Mārcis, strādā izglītības jomā:
Man ir ļoti uzticama friziere – mana sieviņa Džūlija! Kovida laikā nopirkām matu griežamo mašīnīti, un kopš tā laika viņa man griež matus. Agrāk daudzus gadus gāju pie frizieres Ineses, kuru pazinu no draudzes. Kad viņa no Ogres pārcēlās uz Ikšķili, turpināju braukt pie viņas. Man jau matu nav daudz, tāpēc frizūra nav sarežģīta. Jaunībā gan bija gari mati, un sievasmāte Dzintra, kura bija friziere, man pat divreiz ielika ilgviļņus. Varbūt tāpēc tagad visi mati izkrituši (smejas)! Kad apprecējos, matus nogriezu, jo kļuvu nopietns. Manuprāt, labs frizieris savu darbu dara ar prieku. Katram ir savs talants – ne visi var būt frizieri vai žurnālisti. Ja cilvēki pie tevis atgriežas, tātad esi īstajā vietā.
Trešdiena, 4. novembris, 2026 19:10
"Man ir ļoti uzticama friziere – mana sieviņa!" Iedzīvotāji stāsta par saviem frizieriem
Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" iedzīvotājiem jautāja, vai tiem ir savs frizieris, kuram uzticas.