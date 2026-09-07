"Manējais jau nekož" – pēc incidenta ar suņiem Carnikavā arī ikšķilieši metas diskusijās par drošību

Tur izcēlusies asa viedokļu apmaiņa par klaiņojošiem mājdzīvniekiem, bezatbildīgiem saimniekiem un pašvaldības policijas lomu ielu drošības uzturēšanā. Vietējie atzīst: šāds scenārijs diemžēl var atkārtoties jebkurā pilsētā. Vairāki diskusijas dalībnieki neslēpj, ka Ikšķilē ar brīvsolī palaistiem mājdzīvniekiem nākas saskarties regulāri.
Kā norāda iedzīvotāja Monta, šis gadījums licis aizdomāties par vietējo bērnudārznieku drošību: "Mūsu bērnudārznieki taču arī staigā pa Ikšķili! Vēl pirms laiciņa bijām liecinieki, kad pretī parkam no sētas iznesās suns un pa taisno metās virsū pavadā vestam sunim." Līdzīgā pieredzē dalās arī Aija, piebilstot, ka klaiņojošu un agresīvu mīluļu dēļ uz ielas nācies piedzīvot pat reālus kodumus.
Situācijas absurdu trāpīgi iezīmē vietējā iedzīvotāja Viļņa komentārs: "'Manējais jau nekož' – padomāja visi Ikšķiles suņu īpašnieki."
Vairāki diskusijas dalībnieki vienbalsīgi uzsver: vainojams nav dzīvnieks, bet gan suņa saimnieks, jo suņu palaišana brīvsolī ar domu, ka "viņš jau vienmēr atgriežas pats", ir labturības noteikumu pārkāpums.
Kā uzsver Ilze, šādi negadījumi ir gadiem koptas bezatbildības sekas: "Šodienas gadījums ir bezatbildības, visatļautības un nesodāmības sajūtas sekas."
Tāpat diskusijā izskan kritika policijas virzienā: vai Ikšķilē pietiekami kontrolē klaiņojošos dzīvniekus? Vairāki iedzīvotāji pauda viedokli, ka kontrole pār klaiņojošiem suņiem pēdējā laikā kļuvusi vājāka. Risinājums, ko iesaka paši iedzīvotāji, ir nemitīga ziņošana – pašvaldības policijai ir jāraksta oficiāli iesniegumi par katru pamanīto brīvsolī palaisto suni: "Ja centīgi rakstīs, izmaiņas būs, jo policijai uz katru iesniegumu būs jāreaģē un jāatbild."
Nupat paziņots, ka suņiem, kuri Carnikavā uzbruka bērniem, nav praktizējošā veterinārārsta noteiktajā termiņā veikta revakcinācija pret trakumsērgu, aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
PVD norāda, ka patlaban dzīvnieki ir klīniski veseli un trakumsērgas pazīmes tiem nenovēro. PVD drošības nolūkos ir uzdevis dzīvnieku īpašniekam nodrošināt dzīvnieku izolēšanu un novērošanu.
Ja desmit dienu laikā netiks novērotas slimības klīniskās pazīmes, suņiem būs jāveic atkārtota vakcinācija pret trakumsērgu, skaidro dienestā. Tāpat PVD pirmdien paņems paraugus, lai laboratoriski noteiktu trakumsērgas antivielu līmeni suņu asinīs.
Vienlaikus PVD atzīmē, ka atbilstoši izmaiņām normatīvos kopš 2026. gada 1. janvāra PVD vairs neveic suņu bīstamības izvērtēšanu un atzīšanu par bīstamiem.
Saistībā ar divu suņu uzbrukumu piektdien, 4. septembrī, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem Valsts policijā ir sākts kriminālprocess. Policija ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
Kā aģentūrai LETA teica Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS), bērnu grupai palīgā piesteidzies arī kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos medijos iepriekš minēja, ka Zemkopības ministrijai (ZM) ir jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu.