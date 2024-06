"Mani nosauca par fašistu, jo runāju latviski" Ogres Vēstis Visiem

Jauno ārstu asociācija ceļ trauksmi par latviešu valodā runājošu medicīnas studentu un speciālistu diskrimināciju studijās un darbavietās Latvijā. Vairāk nekā puse topošo ārstu un medicīnas aprūpes speciālistu runā vāji vai vispār nerunā krievu valodā. Un par to tiek sistemātiski pazemoti gan no kolēģu krievu puses, bet jo īpaši no pacientiem krieviem. Vēl šoziem jaunie ārsti aicināja slimnīcas ievērot valsts valodas likumu. Tas netiek darīts. OVV publicē jauno ārstu komentārus.