Dziesma aizsākās kā mājasdarbs Emīla Dārziņa Mūzikas skolā un pārauga tīrā un baltā Ziemassvētku priekā, kas simbolizē mazo sirsniņu patieso Ziemassvētku gaidīšanas laika burvību, ticību labajam un skaistajam pasaulē, lai arī kādi apstākļi dažkārt būtu, atgādinot ikvienam par dzīves patiesajām vērtībām. Mazās dziedātājas dziesma atgādina par būtisko Ziemassvētkos no bērna skatījuma. Kā ierasts, Undīnes pavadošajā grupā muzicē pianists Austris Kalniņš un kontrabasists Mareks Auziņš, pie sitaminstrumentiem – Normunds Everts
Satraucošākais, kas ar tevi ir noticis?
Lēkājot uz batuta, salauzu kāju. Tad nebija cita varianta, kā sākt mācīties dziedāt. Spilgtā atmiņā ir arī uzstāšanās ar dziesmu “Pasaule, pasaulīt” kopā ar Olgu Rajecku, Daini Dobelnieku un Viktoru Zemgalu “Ulbrokas pērlē” bez mēģinājuma, jo tas bija spontāns lēmums pirms koncerta dziedāt to visiem kopā.
Kāds ir bijis tavs lielākais izaicinājums?
Pirmo reizi uzstāties tiešraidē televīzijā, rīta raidījumā “900 sekundes”. Celties tik agri un būt gatavai uzstāties tiešraidē!
Kur tu vislabprātāk gribētu dzīvot?
Man ļoti patīk ģimenes braucieni uz Spāniju, jo tas ir laiks, kuru mēs pavadām kopā. Bet dzīvot es gribētu tieši šeit un tagad! Man ļoti patīk dzīvot Ikšķilē, jo tur ir manas mājas.
Kas tevi iedvesmo mūzikā?
Mūzika – tas ir mans sapnis. Man ļoti patīk būt uz skatuves un iepriecināt citus. Vēl man mācīšanās procesā daudz palīdz tētis, un tas man ir svarīgi.
Tavi mīļākie svētki?
Ziemassvētki, jo tas ir laiks, kuru varu pavadīt kopā ar ģimeni. Vēl man patīk dāvanas un pārsteigumi.
Tava mīļākā filma?
Ziemassvētku laikā tā ir “Viens pats mājās”, bet šogad man ļoti patika filma “Ēriks Akmenssirds”, kuru iesaku noskatīties visiem. Nedaudz baisa, bet ļoti sirsnīga.
Kas tev sagādā prieku?
Dziedāt un dejot “Spolītēs”. Būt uz skatuves.
Tavs mīļākais ēdiens?
Vistas fileja karija mērcē ar ananasiem un rīsiem – tā, kā to gatavo mamma.
Ko tu novēlētu sev un citiem jaunajā gadā?
Lai pasaule ir tik gaiša un droša, ka visiem ir priecīgs prāts, un lai blakus ir visi mīļie!