Meņģelē vairs neklusē: Konflikts, kas satricinājis pagastu, nonācis līdz Tiesībsargam

«Šķietami viss sākās ar sociālā tīkla «Facebook» profilā «Ogres Ziņas» 14. jūlijā ievietoto rakstu, kurā meņģeliete Ilze (tā norādīts profilā) pauž savus novērojumus par, viņasprāt, ilgstošām nekārtībām Meņģeles pagasta pārvaldībā. Konkrētajā gadījumā sašutums ir par pagasta centrā esošu ēku – privātīpašumu «Pakalpojumu centrs» – un tam piederošo teritoriju.
«Logi izsisti, jumts iegruvis ar paprāviem bērziem uz tā, ēka piedrazota, vidi degradējoša...» profils citē «meņģelietes Ilzes» teikto (vai rakstīto). Galvenais iebildums tomēr ir par zaļā laukuma apsaimniekošanu, jo «par pašvaldības resursiem visa privātīpašuma teritorija tiek vairākas reizes mēnesī pļauta, griezti krūmi, apzāģēti koki, strādā sētnieks, strādā saimniecības daļas strādnieki, uzkopjot šī īpašuma apkārtni, celiņus, tiek vāktas rudenī lapas, ziemā sniegs...». Viss taisnība, tikai vajadzētu pameklēt arī Patiesību – kāpēc notiek tā, kā notiek. Jau teicu, ka sākums visam ir minētais raksts, bet tikai šķietami tas ir sākums. Īstenībā šī bija kulminācija notikumu un konfliktsituāciju virknei krietnu gadu garumā. Meņģeles pagastā ir vismaz trīs Ilzes, bet vietējiem nevajadzēja pat minūti, lai viņi saprastu, kura no viņām ir griezusies «Ogres Ziņās» pēc atbalsta. Ilze, kas pirms vairākiem gadiem iegādājās Meņģeles pagastā nopietnu īpašumu, vēsturisku ēku, jau pašā sākumā, kā atceras iedzīvotāji, nemitīgi norādīja tikai uz trūkumiem – pagasta vadības nemākulību, meņģeliešu neprasmi uzvesties un tā nepārtraukti. Sūdzības bijušas gan mutiskas, gan rakstiskas. Ticis fiksēts katrs sīkums. Lūk, tāpēc pagasta ļaudīm, izlasot profilā «Ogres Ziņas» ievietoto rakstu, mērs bija pilns. Lai cik daudz taisnības būtu apgalvojumos par graustu pagasta centrā un tā apkārtnes sakopšanu, tonis, kādā tika pasniegti fakti, tika uzskatīts par aizskarošu, ne tikai pagasta pārvaldes vadītāju, bet visu iedzīvotāju nomelnojošu.
Meņģeles Tautas nams. Pagasta centrs ir labi aprūpēts
Jā, iedzīvotāji tekstā nav minēti, bet ir tā, ka meņģelieši un šobrīd esošā pagasta pārvaldes vadītāja, visi iestāžu vadītāji strādā kā viens veselums. Iedzīvotāju sapulcēs tiek kopīgi pieņemti lēmumi, kā lietot pagasta resursus, ko var atļauties, kam dot prioritātes. Katrs var pajautāt vietējiem cilvēkiem, un viņi apliecinās, ka tā ir. Rezultātā Meņģeles pagasta ļaudis lūdza iedzīvotāju padomi organizēt sapulci, kurā tiktu apspriests sociālajos tīklos ievietotais «Ogres Ziņu» raksts, kas, pareizāk sakot, bija «meņģelietes Ilzes» rakstītā publicējums. Šajā sapulcē tika pausta neizpratne par to, ka no rakstā paustā var saprast, ka pārvaldes saimniecības daļa strādā tikai šajā privātajā teritorijā, bet «Meņģeles publiskajai teritorijai pie Zvanezera peldētavas un tā apkārtnē» (citāts) nekas netiek darīts. Vai jāsaprot, ka ar apkārtni ir domāts sporta laukums, tautas nama teritorija, estrāde, parks pie Sudrabu Edžus pieminekļa? Tur nekas netiek darīts? Meņģelieši tam nepiekrīt un komentāros aicina visus atbraukt un apskatīties, cik sakopts un tīrs ir viss pagasta centrs. Minētajā sapulcē daudzi iedzīvotāji izteica neslēptu sašutumu par šādu vispārināšanu dažu zāles kumšķu dēļ, kas patiesi dažreiz atrodami ezera krastā. Pēc stundu garām debatēm, viedokļiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā sapulces dalībnieki izteica vēlmi rakstiski apliecināt savu piekrišanu teritorijas appļaušanai līdzšinējā kārtībā, kas nozīmē, ka jāturpina pļaut «Pakalpojumu centram» piederošā zaļā zona, jo teritorija ir blakus veikalam, pagastmājai, tajā ir celiņi, ko izmanto visi pagasta ļaudis, soliņš zem koka, kas arī bieži noder kādam atpūtai, un nebūtu labi, ja tur gadiem ilgi augtu zāle. Tas vēl vairāk degradētu vidi. Jā, likuma burts saka ko citu, bet Latvijā ir tik daudz īpašumu, kur īpašnieki ir pazuduši nezināmos virzienos, ka likumdevēju krēsliem tuvu stāvošajiem varbūt vajadzētu kaut ko darīt, lai šo nejēdzīgo situāciju mainītu.
Meņģeles pagasta Iedzīvotāju padomes 2. augusta sēde. Dienaskārtībā pagasta iedzīvotājus nomelnojošās publikācijas apspriešana
Tā tapa lēmums, ko pieņēma paši pagasta iedzīvotāji, pēc kuru aicinājuma iedzīvotāju padome noorganizēja sapulci. Diemžēl pēc tam nācās lasīt sociālo tīklu vietnēs, arī jau minētajās «Ogres Ziņās», cik nezinoša, nekompetenta ir Meņģeles iedzīvotāju padome, ka nesaprot, kas tai atļauts, kas ne. Iedomājušies, ka var lēmumus pieņemt! Konsultēt tikai varot, tā, lūk! Tā būtu tēma, par ko vēl atsevišķi parunāt, bet ne šoreiz. Izteicās arī daži Ogres domes deputāti un norādīja, ka Meņģeles iedzīvotāju padomes locekļiem «jāievelk elpa un jāizlasa vēlreiz «Ogres Ziņu» publicētais teksts. Tur neesot ne vārda, kas aizskartu Meņģeles iedzīvotājus». Tiesa, vārdu tādu tur nav. Tur teikts, ka pašvaldības vadītāja melo, ka neatbild uz sūdzībām, ka nelikumīgi nodarbina pagasta darbiniekus privātā sektorā. Bet es jau minēju, ka meņģelieši un pagasta pārvaldes darbinieki uzskata sevi par vienu veselumu. Šķiet neiespējami? Tā ir, man piekritīs lielākais vairums meņģeliešu. Pārvaldes vadītāja nepieņem lēmumus, pirms nav aprunājusies ar iedzīvotājiem sapulcēs, interešu grupās, biedrībās. Tieši tāpēc pagasta iedzīvotāji reaģēja ļoti asi.
Iepriekš aprakstītais nebeidzās ar iedzīvotāju piekrišanu pagasta teritorijas kopšanas taktikai, bet izsauca pamatīgu viļņošanos. Tika nolemts sasaukt vēl vienu iedzīvotāju sapulci un uzaicināt uz to arī Ilzi. Atkārtotas sapulces izsludināšana sacēla vēl lielākas bangas. «Ogres Ziņas» grib, lai Meņģeles iedzīvotāju padomes locekļus sūta pensijā, bet Ilze pagasta iedzīvotājiem uzrakstīja bargu atklāto vēstuli, paziņodama, ka uz sapulci nenāks, jo uzaicinājumā ir saskatījusi morālus draudus un agresiju. (Es gan to uzaicinājumu lasīju un tur redzēju vārdus CIEŅPILNA SARUNA.) Vēl tika paģērēts sapulcē VISU protokolēt un protokola kopiju nosūtīt Ilzei personīgi. Vēstules otrajā daļā tika strostēti pagasta iedzīvotāji, kas esot atļāvušies melst dažādus nesmukumus par Ilzes biznesa lietām. Tiek skaidrā latviešu valodā pateikts, lai nemaz nemēģina to visu (Ilze nosauc pozīcijas, kuras meņģelieši atļāvušies aptenkot) izteikt publiski, citādi…
Taču Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs Aivars Jānis Bramanis nolēmis neklausīt «Ogres Ziņas» un negrimt vien pensionāra bezrūpīgajā ikdienā, lai gan varētu, jo jau ir pensionārs. Viņš uzrakstījis iesniegumu Latvijas Republikas Tiesībsarga birojam un tajā smalki pa punktiem izklāstījis visu, par ko Meņģeles pagasta pašvaldība saņēmusi pārmetumus, kā arī lūdzis iepriekš minētajai institūcijai caur likuma pantiem noteikt, kuram te ir taisnība. Otrajā iedzīvotāju sapulcē atbilde no Tiesībsarga biroja jau bija saņemta, ar to varēja iepazīstināt pagasta iedzīvotājus, kas šoreiz bija sanākuši vēl kuplākā skaitā. Zālē gandrīz visi krēsli tika aizņemti. Te fragments no Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja atbildes:
«Tiesībsarga birojā šā gada 29. jūnijā ir reģistrēts Jūsu ziņojums «Par …………… rīcības izvērtējumu». Ziņojumā rakstāt par Ogres novada Meņģeles pagasta iedzīvotājas …………… ilgstošu, sistemātisku un destruktīvu rīcību, kas izpaužas nepamatotu sūdzību iesniegšanā, konfliktu izraisīšanā, kaimiņu un publisku vietu apmeklētāju nesaskaņotā filmēšanā, kā arī privātu sarunu noklausīšanās. Jūsu ieskatā …………… darbības pārkāpj citu personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un mierīgu dzīves vidi, rada psiholoģisku spriedzi sabiedrībā, kā arī rada nesamērīgu administratīvo slogu Ogres novada pašvaldības iestādēm un kavē to funkciju izpildi.
Izvērtējot ziņojumā norādīto cilvēktiesību un labas pārvaldības principa kontekstā, kā arī iepazīstoties ar pielikumā pievienoto Ogres novada Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomes 2026. gada 19. jūnija sēdes protokolu Nr. 2, sniedzam skaidrojumu par privātpersonas tiesību leģitīmajām robežām un to ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Vienlaikus sniedzam informāciju par pašvaldībai pieejamiem tiesiskiem instrumentiem sabiedrības interešu aizsardzībai un publiskās pārvaldes administratīvās efektivitātes nodrošināšanai.
[1] Vispirms vēlamies Jums pateikties par uzticēšanos un vēršanos Tiesībsarga birojā. Pilnībā izprotam Jūsu ziņojumā aprakstītās situācijas nopietnību un Ogres novada Meņģeles pagasta iedzīvotāju tiesisko interešu aizskārumu, ko var radīt ilgstošā emocionālā spriedze un nedrošības sajūta savā dzīves vidē. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un labvēlīgu sociālo vidi ir fundamentālas vērtības, kuras valstij un pašvaldībai ir pienākums aizsargāt. Tiesību subjektīvā izmantošana nedrīkst pāraugt tiesību ļaunprātīgā izmantošanā. Latvijas Republikas Satversmē
nostiprinātais pamattiesību katalogs un vispārējie tiesību principi noteic, ka personas tiesību īstenošana ir pieļaujama tikai tik tālu, ciktāl tā neaizskar citu personu tiesības un tiesiskās intereses, kā arī neapdraud sabiedrības labklājību. Tādēļ situācija, kurā vienas personas autonomija un rīcība nonāk tiešā kolīzijā ar visas kopienas tiesībām uz mierīgu līdzāspastāvēšanu un paralizē publiskās pārvaldes efektīvu darbību, prasa tūlītēju un juridiski pamatotu reaģēšanu, lai atjaunotu tiesisko kārtību un taisnīgu interešu līdzsvaru.
[2] Privātpersonas veiktā kaimiņu un citu personu novērošana un filmēšana publiski pieejamās vietās (piemēram, pie Zvanu ezera, pie Meņģeles pagasta tautas nama) un viņu privātīpašumu tuvumā ir kvalificējama kā personas datu apstrāde.
…….
Tāpat jāatzīmē, ka privātpersonas rīcība, sistemātiski novērojot un filmējot kaimiņus, var tikt kvalificēta kā vajāšana Krimināllikuma 132.¹ panta izpratnē.»
Tiesībsarga atbilde ir uz piecām lappusēm, kur visos punktos norādīti likuma panti, kas konkrētos gadījumos atļauj neatbildēt uz sūdzībām, neizsniegt pieprasīto informāciju un vēl vairākas pozīcijas, kas attiecas uz šajā rakstā minētajām situācijām. Tas nozīmē, ka pašvaldība un iedzīvotāju padome ir rīkojušās likuma ietvaros saistībā ar daudzajām Ilzes rakstītajām sūdzībām.
Jā, pēdējā iedzīvotāju sapulcē no tās dalībnieku puses netika minēts ne pušplēsts vārds par vēsturisko ēku – Meņģeles pienotavu, ko reiz uzcēla pagasta iedzīvotāji par saziedotiem līdzekļiem, protams, piepalīdzot piensaimnieku biedrībai un arī Zemkopības ministrijai. Ēka pieder Ilzei. Saistībā ar to arī ir jautājumi, par kuru skaļu pārspriešanu tika piedraudēts ar tiesas darbiem. Taisnību sakot, neviens jau arī neko nerunāja, bet tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem, pagasta pārvaldei un iedzīvotāju padomei šo jautājumu nav. Arī šajā rakstā par to nekas netiks minēts. Kāpēc gan, ja ir likumīgs un drošs veids, kā pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Nu… vai arī nav. Sapulcē tika nolemts meņģeliešiem neskaidros jautājumus uzdot institūcijām, kas likumīgi un korekti prot pārbaudīt faktus, izdarīt slēdzienus un sniegt oficiālas atbildes. Šajā gadījumā vislabāk atbildēt uz jautājumiem var 2000. gadā izveidotais Lauku atbalsta dienests (LAD). LAD administrē un izmaksā valsts un Eiropas Savienības līdzekļus lauku atbalstam. Meņģeliešiem bija jautājumi, bet nebija, kam tos uzdot. Nekas cits neatlika, kā iedzīvotāju iniciatīvas grupai šos jautājumus apkopot iesniegumā, kas tika nosūtīts Lauku atbalsta dienestam. Šobrīd Meņģelē reāli dzīvo apmēram 220 cilvēku – bērni un pieaugušie. Šajā iesniegumā ir 130 parakstu.
Divus vārdus piebildīšu profila «Ogres Ziņas» veidotājiem(-am). Teikšu godīgi – lasu. Neatkarība, vanaga acs, laba valoda. Bet kāpēc, rakstot par cilvēkiem, notikumiem, tikumiem un netikumiem, jālieto šis apsmejošais tonis, ja komentārs nesakrīt ar portāla veidotāja domām? Protams, komentētāji arī lieto nepieļaujamu leksiku, bet žurnālists, manuprāt, stāv tam pāri un savu pierāda citādā valodā. Man nepatīk, ka «Ogres Ziņas» dažkārt sauc par tenku lapu. Man vispār nepatīk apsaukāšanās, un es nevienu portālu vai preses izdevumu tā nekad nesaukšu. Tomēr arī ziņu vēstītājam gadījumos, kad tiek skarti pietiekami nopietni jautājumi, vajadzētu faktus pārbaudīt. Varbūt profila «Ogres Ziņas» īpašniekam, žurnālistam (lasīju, ka ir žurnālists), būtu pavisam citas domas, ja pirms publikācijas piezvanītu uz Meņģeles pagasta pārvaldi, kādiem iestāžu vadītājiem, kādam uzņēmējam… Ja arī nerastos labāks vērtējums, tomēr iedzīvotāji visu uztvertu citādi, tas būtu profesionāli un godīgi. Man šķiet, ka laba žurnālistika izskatās apmēram tā. Bet nevienu nemācu, un, galu galā, viss jau ir noticis. Es neteiktu, ka tā ir vētra ūdens glāzē, kā tas šķiet dažiem, kas par Meņģeli neko nezina.»