TAILS savā sociālo tīklu ierakstā cerīgi piebilst, ka " šīs nav ardievas un, iespējams, restorāna durvis reiz tiks atvērtas atkal: "Tas nav uz redzēšanos uz visiem laikiem. TAILS obligāti kādreiz atkal atvērs durvis jaunā vietā — kad būs īstais brīdis.""
"Latvija kārtējo reizi pierāda, cik tuvredzīga un pašiznīcinoša var būt valsts nodokļu politika," reaģējot uz ziņām par restorāna TAILS darbības pārtraukšanu, raksta L.Matisone. Tālāk viņa skaidro sava sašutuma iemeslus -
No 26 restorāniem, kas pagājušajā nedēļā saņēma MICHELIN atzinību, vairākiem ir reģistrēti nodokļu parādi. "Tas nav nejaušs pārkāpums - tās ir nodokļu politikas sekas," uzsver deputāte, atgādinot, ka Latvija ir tikai viena no četrām ES valstīm, kur sabiedriskajai ēdināšanai netiek piemērots samazināts PVN. Un tas nozīmē augstākas cenas klientiem, zemākas algas darbiniekiem, mazākas iespējas investēt kvalitātē, un kā norāda deputāte, galu galā - slēgtus biznesus.
"Šodien tas ir TAILS. Rīt nākamais restorāns vai kafejnīca. Cik vēl kafejnīcu vai restorānu durvīm jāaizveras, lai sāktu domāt ilgtermiņā?" jautā L.Matisone.
"Skumji....arī Liepājā, kā lasu, durvis slēdz vairāki mazi uzņēmēji," tā komentē Simona Buče.
"Tik ilgus gadus ēdināšanas iestādes un asociācijas lūdza samazināt PVN likmi, bet politiķi ir akli un kurli," raksta Elena Strahova.
Laura Šūlmeistare piekrīt un papildina - "Šis ir tik bēdīgi. Es strādāju ar dažādiem restorāniem un kafejnīcām un veidoju viņu soc tīklus. Tas kā cilvēki raujas un strādā, tie visi ir fanātiķi un mīl savu darbu un ēdienu tik ļoti. Bet knapi var savilkt galus kopā."
Jānis Bitāns gan uzdod jautājumu - "Vai ir kādi minējumi, kāpēc pie tik visaptveroša nesaimnieciskuma un izpaliekoša valsts labklājības ilgtermiņa redzējuma, atrodas tik daudskaitlīgs elektorāts, ka JV ar saviem satelītiem, tik stabili turas uz vietas?"
Uz aktīvu protesta paušanu aicina Jānis Mārtiņš Skuja, rakstot - "Es aicinātu restorānu associāciju un līdzīgās, beidzot rīkoties aktīvi un ar jēgu - tos Saeimas deputātus un finanšu ministru, valsts un parlamentāro sekretāru, kuri neatbalsta samazināto PVN nozarei - NEAPKALPOT NEVIENĀ LATVIJAS ēdināšanas uzņēmumā, no restorāna līdz mazai kafejnīcai, picērijai. Pie durvīm viņu fotogrāfijas - NEAPKALPOJAM! Lai pasūta sev ēdienu mājās ar Boltiem un Voltiem vai lai sēž uz kebabiem, MCDonalds, un Narvesen desiņām..."
Tomēr kāds sekotājs Kārlis Zelinskis norāda, ka problēma ir nevis nodokļu politikā, bet "nozares bezgalīgajā žīkstēšanā, ka viss ir slikti". "Tad, kad sākās runas, ka vajadzētu dot apmeklētājiem ūdeni bez maksas, tad nozare raudāja kā viņi bankrotēs, jo redz ūdens no krāna nozīmēs, ka cilvēki beigs dzert citus dzērienus (jo visi iet uz Michelin restorāniem lai padzertu ūdeni).
Tagad, kad kāds aiziet pa burbuli, tad atkal nodokļu politika vainīga. Varbūt vienkārši laiks saprast, ka tādam Sirmajam ir taisnība - visiem nav vajadzīgi šie fine dining restorāni. Tas nav masu patēriņa produkts. Tirgus pats noregulēsies. Paliks tik, cik ir nepieciešams," tā K.Zelinskis.
Jānis Viegliņš arī vaicā - "Es tikai domāju, vai tie 9% PVN samazināšana no 21% uz 12% dotu atspērienu uzņēmumiem. Man šķiet, ka nē. Darba nodokļi kopumā ir lieli. Tās ir lielākās izmaksas."