Par to, kas sāp
Opozīcijas deputāti izmantoja izdevību un sāka jautāt par viņiem sasāpējušām lietām. Santa Ločmele pat ierosināja mainīt nolikumu, ieviešot informatīvo daļu, kur deputāti regulāri varētu uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Opozīcijas deputāti uzsvēra, ka regulāri nesaņem pilnvērtīgas atbildes uz saviem jautājumiem.
Piemēram, S. Ločmele un M. Martinsons taujāja par tiesvedībām, kurās pašvaldība iesaistīta kopš 2023. gada, par izmaksām un ārpakalpojumu piesaisti. Viņi uzsvēra, ka vēlas šādu informāciju saņemt domes sēdē. M. Martinsons arī norādīja, ka daļa viņa iesniegto jautājumu nav iekļauti izpilddirektora ziņojumā, un pieprasīja atbildes klātienē. Sēdes vadītājs A. Krauja centās ierobežot diskusiju, norādot, ka jautājumi nav darba kārtībā. Kad aizrādījumi nelīdzēja, tika atslēgts M. Martinsona mikrofons. M. Martinsons nepadevās un turpināja runāt. Vienlaikus runāja arī A. Krauja – kurš kuru. Visbeidzot sēdes vadītājs nopūtās un teica: «Paklausīsimies.»
U. Skudra kritizēja, ka P. Špakovskis selektīvi izvēlas, uz kuriem jautājumiem atbildēt, un uzsvēra, ka izpilddirektora ziņojums būtu laba platforma, kur sniegt atbildes iedzīvotājiem. Viņš pieprasīja skaidrojumu par budžeta izstrādes procesu un deputātu neiesaisti tajā. Savu artavu piemeta arī Kārlis Avotiņš, norādot, ka uz viņa iesniegto jautājumu saņemta vienīgi formāla atbilde «Paldies». A. Krauja nepiekrita opozīcijas deputātu pārmetumiem.
Visbeidzot neizturēja Jānis Iklāvs un aizrādīja, ka opozīcija mēdz krāt jautājumus un tad tos uzreiz izvirzīt sēdē, kas rada haosu, un aicināja meklēt atbildes pakāpeniski, piemēram, zvanot. Viņš situāciju salīdzināja ar Pandoras lādi, kas reizi mēnesī atsprāgst vaļā.
Infrastruktūras uzlabojumi
Izpilddirektors Pēteris Špakovskis informēja par remontiem novadā. Suntažu vidusskolā notiek telpu pārbūve – pašlaik tiek liktas grīdas, montētas starpsienas un griesti, darbus plānots pabeigt nākamā gada aprīlī. Ķeguma vidusskolā remontdarbiem jānoslēdzas 2026. gada martā. Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā izveidotas piecas jaunas mācību klases un no 10. novembra pilnvērtīgi uzsākts mācību process.
Stāstot par Skolas ielas pārbūvi Ogrē, izpilddirektors darīja zināmu, ka projekta mērķis ir Skolas un Andreja Pumpura ielas pārbūve, lai uzlabotu infrastruktūru un sekmētu uzņēmējdarbību. Izbūvēts brauktuves segums, lietus ūdens kanalizācija, gājēju un veloceliņš. Darbi ir pabeigti, bet pavasarī pagaidu marķējumu nomainīs ar pastāvīgu. Jura Alunāna un Akmeņu ielā pašlaik notiek kanalizācijas izbūve, taču darbu gaitā konstatēts dolomīta slānis, kas palēnina darbus. Objekts jāpabeidz nākamā gada augustā.
Ogrē turpinās futbola stadiona pārbūve. Vairākās vietās konstatēti lietus kanalizācijas bojājumi, kas varētu pagarināt darbu termiņus, taču vēl pāragri par to spriest. Arī projektā atklātas nepilnības, tomēr darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada 20. aprīlim.
U. Skudra jautāja P. Špakovskim par Suntažu skolas remontdarbiem, izsakot bažas par kļūdām grīdu līmeņos un augstumos. Deputāts interesējās, vai neplānotie darbi radīs sadārdzinājumu un apdraudēs projekta pilnīgu īstenošanu. P. Špakovskis atbildēja, ka problēmas tiek risinātas un nav indikāciju par kavējumiem. Gints Sīviņš piebilda, ka papildu izmaksas pagaidām neietekmē kopējo projektu, bet termiņi jāievēro, jo ir piešķirts Eiropas fondu līdzfinansējums.
Jaunas vadītājas
Domes sēdē pieņemts lēmums iecelt Intu Žubi Ogres novada Interešu izglītības iestādes direktores amatā ar šā gada 1. decembri.
Pašvaldībā 11. novembrī saņemts Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieces Vitas Kalniņas iesniegums, kurā viņa piekrīt pārcelšanai novada Sociālā dienesta vadītājas amatā. Domes deputāti nolēma pārcelt V. Kalniņu šajā amatā ar 10. decembri.
Naudas balvu piešķiršanas kārtība
Ogres novada pašvaldība 27. novembrī pieņēma iekšējos noteikumus par naudas balvu piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu skolēniem. Par labām sekmēm un aktivitātēm skolēni saņems ne tikai aplausus, bet arī konkrētu summu. Balvas paredzētas par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, Latvijas Skolu sporta federācijas spartakiādes finālsacensībās, kā arī par izcilām sekmēm un aktīvu līdzdalību ārpusstundu pasākumos, absolvējot 9. un 12. klasi. Balvas apmērs ir 150 eiro 9. klases absolventam un 250 eiro 12. klases absolventam (pirms nodokļu nomaksas).
Kandidātus var izvirzīt, ja viņu gada vidējais vērtējums nav zemāks par astoņām ballēm, viņi ir aktīvi ārpusstundu aktivitātēs un baudījuši labu reputāciju skolas kopienā. Skolu lielums nosaka, cik absolventus var izvirzīt – no viena līdz pieciem. Izglītības pārvaldes speciālisti līdz 1. maijam iesniedz informāciju par kandidātiem olimpiāžu balvām, bet skolu vadītāji līdz 1. jūnijam par absolventiem. Izglītības pārvaldes vadītājs piecu darba dienu laikā izvērtē iesniegumus un izdod rīkojumu par balvu piešķiršanu, kas tiek nosūtīts Finanšu nodaļai izpildei.
Ar šiem noteikumiem spēku zaudē iepriekšējie, kas bija pieņemti 2022. gadā.
Apvienos skolas un veidos vienu
Izglītības pārvalde rosina apvienot Taurupes pamatskolu, Ķeipenes pamatskolu un Madlienas vidusskolu, izveidojot jaunu vispārējās vidējās izglītības iestādi.
Šā gada 13. oktobrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Izglītības likumā, nosakot kritērijus skolēnu skaitam klašu grupās un valsts līdzdalībai finansēšanā, ja skolas neatbilst noteiktajiem rādītājiem. Grozījumi saistīti ar pedagogu atalgojuma finansēšanas modeli «Programma skolā», kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. septembra un paredz minimālo skolēnu skaitu katrā klašu posmā, kā arī nosaka, ka zem noteikta sliekšņa valsts finansējumu neparedz, bet pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums. Analīze rāda, ka Ķeipenes pamatskola neatbilst kritērijiem visās klašu grupās, Taurupes pamatskola neatbilst 4.–6. klašu posmā un citos posmos atbilst tikai ar atkāpēm, savukārt Madlienas vidusskola atbilst pamatskolas posmos, bet neatbilst vidusskolas posmā.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītību, efektīvu resursu izmantošanu un optimālu izglītības sistēmu novadā, Izglītības pārvalde rosināja apvienot Taurupes pamatskolu, Ķeipenes pamatskolu un Madlienas vidusskolu, izveidojot jaunu vispārējās vidējās izglītības iestādi. Ogres novada dome ar 11 balsīm «Par», 6 «Pret» un 3 «Atturas» nolēma apvienot minētās skolas, reorganizāciju pabeidzot līdz nākamā gada 1. augustam, un noteica, ka jaunā iestāde darbību uzsāk 2026. gada 1. jūlijā, pārņemot programmas, funkcijas, tiesības, saistības un resursus. Dome uzdeva izveidot reorganizācijas komisiju, kas sagatavos nosaukuma priekšlikumu, veiks inventarizāciju, izstrādās ieguldījumu plānu 2026.–2030. gadam un nodrošinās organizatoriskos pasākumus. Tāpat noteikts, ka no nākamā mācību gada pašvaldība līdzfinansēs pedagogu darba samaksu klasēs ar nepietiekamu skolēnu skaitu, bet kontroli par lēmuma izpildi veiks pašvaldības izpilddirektors.