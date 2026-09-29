Ministrs nav drošs par algu pieaugumu mediķiem; šodien plānots pikets

Jaunās Andra Kulberga (AS) valdības deklarācijā tika ierakstīts, ka veselības aprūpes finansējumam ir jābūt ne mazākam par 12% no valdības izdevumiem jeb vismaz 6% no iekšzemes kopprodukta, kas nozīmē, ka papildus nepieciešami vismaz 400-500 miljoni eiro, kas ietver arī atalgojumu, skaidroja Abu Meri.
Viņš uzsvēra - lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. "Būs jāmeklē (..) visām ministrijām. Ir jātaupa, lai dotu mediķiem un dotu pacientiem," skaidroja ministrs.
Jautāts, vai tas nozīmē, ka nākamgad veselības aprūpē nodarbinātie var necerēt uz 30% atalgojuma pieaugumu, kā tas tiks prasīts šodien gaidāmajā mediķu protesta akcijā, politiķis atbildēja, ka "mēs to paprasīsim", bet gala lēmums ir atkarīgs no finanšu ministra un visas valdošās koalīcijas, nevis tikai no viena paša veselības ministra.
Kā ziņots, šodien iepretim valdības ēkai notiks Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par ceturto daļu.
Kā protesta akcijas iemesls norādīts valdības konkrētas un finansiāli nodrošinātas rīcības trūkums veselības aprūpes krīzes novēršanai. Protesta mērķis esot iestāties par pieejamu veselības aprūpi, nozares darbinieku nākotni un ikviena cilvēka dzīvību, norādījusi LVSADA.
Ministru kabineta noteikumos par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem māsas palīgam un medicīnas asistentam noteiktā zemākā mēnešalga ir 863 eiro, kas ir par 43 eiro lielāka nekā 2027. gadā plānotā minimālā alga, savukārt māsai noteiktā zemākā mēnešalga ir 1189 eiro. Lai gan Latvijā māsu ir aptuveni uz pusi mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, atalgojuma plaisa saglabājas būtiska, uzsver arodbiedrībā. LVSADA norāda, ka bez samērīga veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieauguma darbinieku trūkums nozarē padziļināsies.
Plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku.