Uzņēmumam "MS siltums" 10 gadi – sakārtota siltumapgādes sistēma Ogres novadā

"MS siltums" – ilgtspējīgs "spēlētājs" tirgū

Normunds Ševels, kas vada uzņēmumu kopš pirmās dienas, norāda: “Attīstības veiksmes atslēga ir izpratne dažādos līmeņos par nepieciešamību sakārtot siltumapgādes sistēmu novadā un pāriet no fosilās apkures uz atjaunojamajiem resursiem, kā arī rekonstruēt novecojušās un neefektīvās vecās malkas un šķeldas katlumājas un siltumtīklus. To Ogres novads uzsāka 2015. gadā.”

“Mūsu pārliecība un mērķis ir turpināt attīstīt modernu, uz atjaunojamo resursu bāzes veidotu vienotu siltumapgādes sistēmu visā Ogres novadā. Un soli pa solim mēs to esam faktiski realizējuši. Kā arī pēc Krievijas uzsāktās pilna mēroga karadarbības Ukrainā, dienaskārtībā vēl jo aktuālāks kļuva uzstādījums – nodrošināt no Krievijas kurināmā neatkarīgas siltumražošanas sistēmas darbību novadā. Kā arī būt maksimāli mazatkarīgiem no dārgā, cenas ziņā neprognozējamā fosilā kurināmā,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš.

Šobrīd visās SIA “MS siltums” pārraudzībā esošajās kaltumājās siltums tiek saražots ar atjaunojamo kurināmo – šķeldu vai granulām. Arī Ogres pilsētā, kur piegādātās siltumenerģijas apjoms gadā ir vidēji 68 tūkst. MWh un jāapkalpo līdz pat 300 klientu, 80% no pilsētas kopējā siltumenerģijas apjoma tiek saražots ar šķeldu un vien daļa ar dabasgāzi. Bet mērķis ir 100% atjaunojamo resursu bāze. Ko tas sniedz iedzīvotājiem? Drošību un stabilitāti. To pierādīja situācija pēc Krievijas pilna mēra iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, krasi pieaugot dabasgāzes cenai tirgū un līdz ar to tarifam. Tāpēc Ogres novads un “MS siltums” mērķtiecīgi strādāja un strādā, lai mazinātu Krievijas dabasgāzes ietekmi un virzītos klimatam draudzīgāka kurināmā virzienā.

N. Ševels norāda: “Jau līdz šim paveiktais bijis iespējams, pateicoties viennozīmīgam pašvaldības vadības atbalstam un izpratnei, pirmkārt, cik būtiski ir rūpēties, sakārtot un uzlabot siltumapgādes situāciju novadā, otrkārt, mazināt atkarību no Krievijas un, treškārt, soli pa solim iet tā saucamā “zaļā kursa” virzienā, kas šobrīd arvien aktīvāk uzņem apgriezienus Eiropas Savienībā (ES). Mums tā ir iespēja ne tikai mazināt klimata pārmaiņas, bet arī uzlabot savu infrastruktūru, vidi un mainīt ikdienas paradumus.”



Apgūti 19,9 miljoni eiro ES fondu līdzekļu



Kopš 2015. uzņēmums aktīvi piesaka investīciju projektus, lai piesaistītu Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai novadā. Desmit gadu laikā “MS siltums” piesaistījis investīcijas 6,77 miljonus eiro no ES fondu finansējuma, būtiski uzlabojot dzīves kvalitāti novadā, tostarp pagastos. Realizēti 16 projekti un kopumā investēti 19,9 miljoni eiro.

Desmit gados realizētais:

10 šķeldas katlumāju projekti (trīs projekti Lielvārdē, divi – Ogrē, pa vienam – Ikšķilē, Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē);

seši siltumtrašu projekti (Suntažos, Ogrē, Lauberē, Meņģelē un divi Madlienā).

“MS siltums”' mērķis ir droša un nepārtraukta siltumapgāde, kas nav apdraudēta un atkarīga no ārējiem un grūti kontrolējamiem faktoriem – veco iekārtu darbības, kurināmā kvalitātes, pieejamības u.c. Tāpēc ar ES fondu naudu uzbūvētas katlumājas, uzstādot modernas, attālinātas, bez ikdienas maiņas personāla apkalpojamas katlu iekārtas. Tāpat arī atjaunotas un izbūvētas jaunas siltumtrases, novērstas noplūdes siltumtīklos, samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Nomainīti avārijas stāvoklī esošie cauruļvadi un pagraba siltumtrašu siltumizolācija.

Būtisks ieguvums ir ne tikai siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, bet arī divu alternatīvu kurināmā veidu iespējamība siltuma ražošanā, rezerves jaudas nodrošināšana, automātiska rezerves katlu palaišana, kas ir nozīmīgi faktori siltumapgādes drošības nodrošināšanai.

Kā tas ietekmē novada iedzīvotājus? Drošība, ka siltums apkures sezonā tiks nodrošināts, stabilitāte, mazāki siltuma zudumi un mazākas izmaksas par siltumapgādi.

“Uzlabojot siltumapgādes sistēmu, samazinājās avāriju skaits un ārējo faktoru ietekme. Tāpēc arī šogad līdz ar apkures sezonas noslēgumu var teikt, ka ir izdevies nodrošināt stabilu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi pilnā apmērā,” atzīmē N. Ševels.



Jauns novads, plašāka darbības teritorija



Līdz ar 2021. gada teritoriālo reformu Latvijā “MS siltums” savā pārraudzībā pārņēma arī jaunajā Ogres novadā esošās Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pilsētas, kā arī Birzgales pagasta katlumāju. Piesaistot ES fondu finansējumu, uzbūvētas arī jaunas katlumājas.

2024. gada sākumā darbu testa režīmā uzsāka šķeldas katlu māja Ikšķilē un Lielvārdē. Līdz šim pilsētās centralizētā siltumapgāde tika nodrošināta, izmantojot tikai fosilo kurināmo – dabasgāzi. “MS siltums” 2022. gadā sagatavoja, iesniedza un tā paša gada nogalē saņēma apstiprinājumu kopumā četriem ES līdzfinansētiem projektiem – Ikšķiles un Lielvārdes katlumāju pārbūvei un divu jaunu kaltumāju izbūvei Lielvārdē.



Nākotnes prognozes



Jau pieminētais Krievijas agresijas karš Ukrainā ir būtiski ietekmējis siltumenerģijas nozari ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir domāt ilgtermiņā, nodrošinot zināmu stabilitāti klientiem. Realizējot jaunus attīstības projektus, iedzīvotājiem tiek nodrošināti atbilstoši un samērīgi siltumenerģijas tarifi. Jo siltumenerģijai, kas tiek iegūta no šķeldas, cena, lai arī ar nelielām svārstībām, tomēr ir stabila un līdz ar to arī prognozējama. To savukārt nevar sacīt par dabasgāzi – situācija ir daudz neskaidrāka un līdz ar to arī daudz svārstīgāka ir siltumenerģijas cena.

Ņemot vērā vērienīgos darbus, kas veikti novecojušo katlumāju un siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijā salīdzinoši mazos un skaitliski daudzos objektos, “MS siltums” ir spējis noturēt siltumenerģijas cenu zemāku, nekā tā ir vidēji Latvijā.

Protams, klientu interesē, vai tarifs nākamajā apkures sezonā mainīsies. To ietekmē tādi faktori kā šķeldas cena tirgū, vidējā atalgojuma un minimālās algas līmeņa kāpums, nodokļu politika valstī utt. Šībrīža prognozes rāda, ka tarifi samazinās. Šeit gan jānorāda, ka “MS siltums” tarifu izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā pagastu kaltumājām, bet pilsētās tas deleģēts attiecīgi SIA “Ogres namsaimnieks”, SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Lielvārdes remte”.



Ēku apsaimniekošana un renovācija pagastos



Kā uzsver N. Ševels: “Raugoties nākamajos desmit gados, jāturpina iesāktais kurss – dabai draudzīgāks kurināmais un maksātspējai atbilstošs tarifs. Un kā vēl svarīgi attīstības virzieni ir ēku renovācijas projekti un sakārtota apsaimniekošanas sistēma pagastos.”

Pieredze rāda, ka daudzas mājas pagastos ir bez apsaimniekotāja. Kā tas ietekmē dzīvokļu īpašniekus? Nerūpējoties par māju, pastāvīgs apkopes un remontdarbu trūkums būtiski un strauji mazina īpašuma vērtību. Tas faktiski var novest pie lielas īpašuma nolietošanās. Un tad, lai ēku atjaunotu, būs jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi.

Tāpēc no savas puses iespēju robežās izglītosim iedzīvotājus par to, cik būtiska ir plānveida un regulāra ēkas apsaimniekošana. Bet jāatceras un jāsaprot, ka atbildība un pienākums par ēkas efektīvu uzturēšanu, pirmkārt, ir pašiem iedzīvotājiem kā ēku kopīpašniekiem, tālāk to pilnībā vai daļēji deleģējot apsaimniekotājam.

Otrkārt, ēku renovācijas projekti. Arī šeit pagastu bilancē situācija nav iepriecinoša. Vien uz pirkstiem var saskaitīt mājas, kas uzsākušas vai plāno uzsākt ēku renovācijas projektus. Bet šis lēmums ir ļoti svarīgs, lai uzlabotu gan ēkas tehnisko stāvokli, kā arī dzīves kvalitāti iedzīvotājiem. Turklāt dati rāda, ka nerenovētās mājas patērē divas līdz pat trīs reizes vairāk siltumenerģiju. Līdz ar to tiek būtiski pārmaksāts par pakalpojumu.

Tomēr jānorāda, ka ēkas atjaunošanas projektu mērķis tomēr nav tikai samazināt apkures izmaksas. Tas ir kopējs ēkas mikroklimata uzlabošanas projekts. Ir ārkārtīgi svarīgi ēkai nodrošināt veselīgus apstākļus – uzlabotu gaisa cirkulāciju, siltumapgādes infrastruktūru, jaunas ūdens padeves un uzskaites inženiertehnikas uzstādīšanu. Tas ietver arī koplietojamo telpu renovāciju, ārējās fasādes atjaunošanu un apkārtējas vides uzlabošanu. Šādu projektu realizācija arī ievērojami paaugstina īpašuma vērtību.

Kāpēc tas ir svarīgi mums? Jo kopīgiem spēkiem sakārtojot infrastruktūru novadā, mēs uzlabojam dzīves kvalitāti pagastā, novadā, Latvijā. Mēs no savas puses rūpējamies, lai Ogres novada siltumapgādes infrastruktūra būtu labā tehniskā stāvoklī un mūsdienu prasībām atbilstoša. Un uzskatām, ka tikpat svarīgi ir, lai arī mūsu pakalpojuma saņēmējs apzinātos un izmantotu iespējas dzīvot modernā, sakārotā vidē, tostarp nepārmaksājot par saņemto pakalpojumu.