Mūziķi Armandu Birkenu darbam iedvesmo sievietes, Latvija, kaķīši, mūzika, gaisma

“Koncerta programmai esmu izvēlējies dziesmas, kurām ir bijusi īpaša vieta manā dzīvē, – patriotiskas, romantiskas un jocīgas dziesmas, arī dziesmas par Latviju. Protams, būs arī dueti kopā ar Loriju. Tāpat koncerta laikā skatītāji man varēs uzdot jautājumus, uz kuriem solu atbildēt, un varbūt padalīšos arī ar īsām anekdotēm par dažām dziesmām un saviem gadiem “Piecīšos”,” atklāj Armands Birkens.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?

Visus šos garos gadus uzstājos kopā ar “Čikāgas piecīšiem”.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Visi “Čikāgas piecīšu” koncerti Latvijā 1989. gada vasarā. Tas ir neaizmirstami!

Kas jūs iedvesmo darbam?

Sievietes, Latvija, kaķīši, mūzika, gaisma.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Cenšos palīdzēt citiem. Ēst veselīgu ēdienu. Rakstīt aprīļa jokus.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Saldumi.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?

Nedrīkst būt vienaldzīgs.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

Jebkuru Anšlava Eglīša romānu. Jebkuru režisores Līnas Vertmilleres (Lina Wertmuller) filmu. Filmu “Ezera sonāte”.

Kādu mūziku klausāties?

Klasisko – gan orķestra, gan koru un solo dziedātāju, gan operu –, amerikāņu folk un rock, it sevišķi no 60.–70. gadiem, kantrimūziku, latviešu un amerikāņu populāro mūziku no gandrīz visiem laikmetiem.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Man tādu nav.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Pēc simt gadiem brīvā, neatkarīgā Latvijā.