Savukārt “Mēmā dziesma” grupas izpildījumā jau daudzus gadus ir viena no visvairāk atskaņotajām dziesmām Latvijas radiostacijās. Pērn tā kļuva par visbiežāk atskaņoto dziesmu Latvijas Radio 2 ēterā, kā arī regulāri skan “Radio Skonto”, “Star FM” un “Radio SWH”.
Koncertā netrūks pārsteigumu un, protams, leģendāro hitu “Nepārmet man”, “Mazs cinītis”, “Mežrozīte”, “Mēmā dziesma”, “Dziesmiņa par dzīvošanu”, “Kamēr svecītes deg” un “Vasara nebeigsies nekad”. Izskanēs dziesmas no cikla “Pērļu zvejnieks”, kā arī repertuārā no jauna iekļautās leģendārās dziesmas “Laternu stundā” un “Viss nāk un aiziet tālumā”. Klausītāji varēs dzirdēt arī daudzas Maestro dziesmas ar grupas dalībnieka Guntara Rača vārdiem. Koncerti būs jaudīgi, melodiski un jautri!
13. jūnijā koncerts izskanēs Saulkrastu brīvdabas estrādē, 27. jūnijā – koncertdārzā “Pūt, vējiņi” Liepājā, 22. augustā – brīvdabas estrādē “Ozolāji” Kandavā, 28. augustā – Ķestermeža estrādē Dobelē, 29. augustā – Ikšķiles brīvdabas estrādē, 10. oktobrī – koncertzālē “Cēsis”, 7. novembrī – Latgales vēstniecībā “Gors”, 12. novembrī – VEF Kultūras pilī Rīgā, 14. novembrī – Valmieras Kultūras centrā, 21. novembrī – Jelgavas Kultūras centrā.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Esmu ļoti mierīgas dabas un, lai kā pūlētos kaut ko izdomāt, laikam tiešām nekad dzīvē neko ekstrēmu neesmu darījis.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Ņemot vērā manu slinko dabu, biju patiesi gandarīts, ka beidzu savas skolas gaitas. Izejot no pēdējās mācības stundas, biju aizkustināts līdz sirds dziļumiem.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Darbam mani iedvesmo pensijas tuvošanās. Jo tuvāk tā nāk, jo priecīgāks jūtos – zinu, ka mani gaida pelnīta atpūta.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Mans pats veselīgākais ieradums laikam ir tas, ka guļu ciešā miegā. Man tas tiešām ļoti patīk, jo, kad izguļos, jūtos dikti labi.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Reiz, noklausoties radioraidījumu “Kā labāk dzīvot”, es sapratu, ka pārmērīga gulēšana ir kaitīga. Tā kā mans veselīgākais ieradums vienlaikus ir arī kaitīgais.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Jo vairāk es zinu, jo mazāk es zinu. Šo slaveno atziņu, ko bieži formulē arī “Es zinu, ka neko nezinu”, parasti piedēvē sengrieķu filozofam Sokratam. Lai gan pats Sokrats nav atstājis nevienu rakstisku tekstu, šo domu viņa filozofiskajās sarunās savā darbā “Apoloģija” fiksēja viņa skolnieks Platons.
Grāmata, ko ieteiktu izlasīt citiem?
Nejūtieties pārsteigti, bet tā ir Andreja Upīša “Zaļā zeme”. Kāpēc tieši šī grāmata? Vienkārši, lai jūs varētu salīdzināt savu skolas laiku pieredzi ar tagadējo lasīšanas pieredzi. Jūsu secinājumi pēc šīs grāmatas izlasīšanas toreiz un tagad būs patiešām pārsteidzoši.
Kādu mūziku klausāties?
Man tik daudz jāklausās pašam sava mūzika, ka viss pārējais, ko es klausos, ir maksimāli plašā amplitūdā, lai tādā veidā gūtu iedvesmu darbam.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Tā kā es pēc dabas esmu lēnīgs un man nav nekādu ekstrēmu piedzīvojumu, varat iedomāties, ka es visus savus pirkumus ļoti rūpīgi pārdomāju. Un pat jebkuru nieciņu, ko nopērku, atzīstu par labu esam. Tāpēc neko nepraktisku šobrīd sev apkārt neredzu.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Droši vien nebūšu neordinārs, bet mani pilnībā apmierina gan šī vieta, gan šis laiks. Tāpēc es jūtos sava laika cilvēks – piederīgs gan savam laikam, gan vietai.