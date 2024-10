Mūziķis Einārs Verro: Brīvajā laikā mūziku neklausos

Koncertprogrammā iesaistītie mūziķi, meistarīgi rotaļājoties ar melodiju un ritmu, ikvienu savu uzstāšanos un skatuves programmu pārvērš par nepārtrauktu, neatkārtojamu, krāsainu jaunrades procesu un improvizāciju. No plašā džeza mūzikas spektra šajā programmā izgaismosies īpaši oriģināla šķautne – “Līvu dziesmu retrospekcija” – līvu tautas melodijas un oriģināldziesmas mūsdienīgos džeza aranžējumos, ko radījuši kādreizējie ansambļa dalībnieki komponisti Elīna Selga un Madars Kalniņš.

Kā pretstats ziemeļu tautas mūzikas vibrācijai džeza interpretācijā programmas otro daļu piesātinās viens no spilgtākajiem un dzīvīgākajiem džeza apakšžanriem latin jazz – Kubas un Spānijas Karību mūzikas saplūsme, ko šo agrīno ietekmju dēļ reizēm dēvē par afro-kubiešu džezu. Klausītāji dzirdēs tādas latin jazz pērles kā “The Girl from Ipanema”, “Brazil”, “Corcovado”, “No More Blues”, “Besame Mucho” un daudzas citas.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?

Vienatnē apmeklēju blūza bāru Čikāgas melno rajonā!

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Barikāžu laika koncerti Rīgas baznīcās, pašam dziedot korī.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Cilvēki, kas vēlas, lai es daru!

Jūsu veselīgie ieradumi?

Bieži vien nedarīt neko.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Tas pats – bieži vien nedarīt neko.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?

Pirmā: būt tādam, kāds esi. Otrā: iemācīties pateikt NĒ! Tas ir ļoti grūti.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

No grāmatām – Bībeli. Veco Derību. No filmām – Gaja Ričija “Džentlmeņus” izklaidei.

Kādu mūziku klausāties?

Brīvajā laikā mūziku neklausos, bet, ja tiešām gribas kaut ko, tad vieglu džezu.

Jūsu neprātīgākais spontānais pirkums?

Labas kalnu slēpes, ar kurām tā arī ne reizi nenobraucu no kalna.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Varbūt pēc dažiem gadiem kaut kur Itālijā, siltumā.