Piektdiena, 05.09.2025 14:05
Klaudija, Persijs, Vaida
Piektdiena, 05.09.2025 14:05
Klaudija, Persijs, Vaida
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 10:17

Mūziķis Jānis Lemežis: Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks

Kodols
Mūziķis Jānis Lemežis: Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks
Foto no privātā arhīva
Ceturtdiena, 4. septembris, 2025 10:17

Mūziķis Jānis Lemežis: Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks

Kodols

Pašā vasaras izskaņā solists Jānis Lemežis kopā ar liepājnieku grupu “Velvet” klausītājus iepriecinājis ar jaunu singlu Liepājas roka tradīcijās “Man rokās”. Dziesmas teksta autors ir Lauris Valters, bet mūziku komponējis pats Jānis Lemežis. Aranžējums tapis ciešā sadarbībā ar visu grupu.

“Šis skaņdarbs ir kā tilts starp veco labo Liepājas roka skolu un mūsdienīgu skanējumu – tas ir jaudīgs, melodisks un ar dziļāku domu. Grupas sastāvs ir mūsu spēks – visiem dalībniekiem ir Liepājas saknes, un to var dzirdēt arī šajā dziesmā,” stāsta Jānis Lemežis, un teksta autors Lauris Valters viņu papildina:

“Mēs bieži jūtam, ka pasaule un cilvēki tajā kļūst sarežģīti un samāksloti. Tomēr dzīvē ir tik daudz skaistu lietu, brīnišķīgu cilvēku un notikumu, kas iedvesmo turpināt iet uz priekšu. Atmetot bailes un šaubas, dvēsele kļūst gaišāka un saule spīd spožāk. Galvenais ir paļauties un būt pateicīgiem par to, kas mums dots.”

Grupas iepriekš izdotie singli “Laiks” un “Īzī” jau guvuši klausītāju atsaucību. Jānis Lemežis kā solists ir sadarbojies arī ar tādiem māksliniekiem kā Igo, Ivo Fomins, Fēlikss Ķiģelis un citiem.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Rāpos klintī Albānijā bez drošības iekārtām.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Manas kāzas.

Kas jūs iedvesmo darbam?
Mani grupas kolēģi un apkārt notiekošais pasaulē.

Jūsu veselīgie ieradumi?
Ikvakara pastaigas un fitness.

Jūsu kaitīgie ieradumi?
Smēķēšana.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Filma “The legend of 1900”. 

Kādu mūziku klausāties?
Igo, “Led Zeppelin”. 

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Auto.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Amerikā septiņdesmitajos – hipiju – gados. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.