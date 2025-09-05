Mūziķis Jānis Lemežis: Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks

“Šis skaņdarbs ir kā tilts starp veco labo Liepājas roka skolu un mūsdienīgu skanējumu – tas ir jaudīgs, melodisks un ar dziļāku domu. Grupas sastāvs ir mūsu spēks – visiem dalībniekiem ir Liepājas saknes, un to var dzirdēt arī šajā dziesmā,” stāsta Jānis Lemežis, un teksta autors Lauris Valters viņu papildina:
“Mēs bieži jūtam, ka pasaule un cilvēki tajā kļūst sarežģīti un samāksloti. Tomēr dzīvē ir tik daudz skaistu lietu, brīnišķīgu cilvēku un notikumu, kas iedvesmo turpināt iet uz priekšu. Atmetot bailes un šaubas, dvēsele kļūst gaišāka un saule spīd spožāk. Galvenais ir paļauties un būt pateicīgiem par to, kas mums dots.”
Grupas iepriekš izdotie singli “Laiks” un “Īzī” jau guvuši klausītāju atsaucību. Jānis Lemežis kā solists ir sadarbojies arī ar tādiem māksliniekiem kā Igo, Ivo Fomins, Fēlikss Ķiģelis un citiem.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Rāpos klintī Albānijā bez drošības iekārtām.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Manas kāzas.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Mani grupas kolēģi un apkārt notiekošais pasaulē.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Ikvakara pastaigas un fitness.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Smēķēšana.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Negaidi ne uz vienu, dari visu pats, un viss notiks.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Filma “The legend of 1900”.
Kādu mūziku klausāties?
Igo, “Led Zeppelin”.
Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?
Auto.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Amerikā septiņdesmitajos – hipiju – gados.