Nākamais rīts aiz svētkiem, kad saproti - žonglējot ar spožajām bumbām, vienmēr kāda tomēr drusku cieš Ieva Veide

Kāds Ziemassvētku stāsts.



Man vienmēr vislabāk patīk nākamais rīts. Bērni aizņemti ar jauno dāvanu apgūšanu un es, gluži vai neticot, ka vakardienas skrējiens ir noskriets, uz mirkli piederu tikai pat sev, malkoju kafiju, piekožu ābolmaizi un ļauju tvaikam šaurā strūkliņā no manis izkūpēt. Tvaika kustība iekustina arī smadzeņu darbību un liek man domāt... kaut vai par to, cik lielā mērā es pati esmu iegriezusi to ratu, pa kuru klunkuriem skrienu uz riņķi un cik daudz tomēr citi. Ko es varu mainīt? Vai es gribu mainīt? Jo, redz ir jau tajā visā bezgala daudz krāšņā, labā un siltā...un ir tas bērnu prieks...visu gadu nepacietīgi gaidītie Ziemassvētki un... piedodiet par šķietamu paaugstināšanos, bet Ziemassvētki esmu es.