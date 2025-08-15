Namu apsaimniekošanas uzņēmuma krahs atklāj bīstamu, sistēmisku problēmu

Salaspils novada pašvaldība atklāj šokējošus skaitļus: uzņēmums par atkritumu izvešanu SIA “Eco Baltia vide” vien ir parādā 141 719,04 eiro, no kuriem 116 558,99 eiro jau sen kā nokavēti. Vēl 25 227,45 eiro par jūnijā piegādāto siltumenerģiju nav samaksāti SIA “Salaspils Siltums”, nemaz nerunājot par 3 364,78 eiro parādiem par Saulkalnes mājām. Kas segs šos parādus? Uzņēmums? Diez vai. Skumjā realitāte ir tāda, ka šī nasta, visticamāk, gulsies uz dzīvokļu īpašnieku pleciem – pat tiem, kuri rēķinus apmaksājuši godīgi, nāksies maksāt atkārtoti. Pretējā gadījumā draud apkures un siltā ūdens atslēgšana.
To apliecina arī Ogres piemērs, kur SIA " Namu pārvaldīšana" pārziņā esošajām ēkām uzkrājies krietns apkures un siltā ūdens piegādes parāds, piestādīta informācija par parādsaistībām un piedāvāts: gadījumā, ja SIA "Namu pārvaldīšana" līdz 15.08.2025 neveiks kavēto maksājumu samaksu pilnā apmērā, to segt mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai. Pretējā gadījumā draud siltā ūdens atslēgšana, līgumsoda piemērošana, piedziņa caur tiesu.
Tāpat arī māju remontiem paredzētie uzkrājumi, kas uzticēti apsaimniekotājam, visticamāk ir zuduši uz visiem laikiem. Vai kāds tiešām tic, ka šos līdzekļus izdosies atgūt? Un vai jaunais apsaimniekotājs, ar ko Salaspilī un Ogrē piedāvāts turpmāk sadarboties un kas būs gandrīz tas pats vecais uzņēmums ar pamatā tiem pašiem darbiniekiem, būs uzticamāks?
Problēmas nav radušās pēkšņi. Jau iepriekš Salaspilī šī uzņēmuma pārvaldītajās mājās tika atslēgts siltais ūdens parādu dēļ. Tas bija pirmais brīdinājums, ko daudzi ignorēja. Tagad situācija ir kļuvusi kritiska, un iedzīvotāji ir spiesti maksāt par citu kļūdām. Taču vaina ir ne tikai apsaimniekotājā.
Latvijā joprojām valda maldīgs uzskats, ka apsaimniekošanas uzņēmums ir nama saimnieks, kamēr dzīvokļu īpašnieki ir tikai “īrnieki”. Tas ir fundamentāls pārpratums. Ir jāmaina domāšana. Īstenībā nams pieder tās iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem, bet apsaimniekotājs, namu pārvaldnieks ir tikai algots pakalpojumu sniedzējs, kas dara to, ko viņam uzdod un par ko samaksā. Un, ja viņš nespēj pildīt pienākumus, ir pienācis laiks rīkoties pašiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāapzinās un jākļūs par sava nama Saimnieku.
Risinājums ir skaidrs un neprasa ģenialitāti: dzīvokļu īpašniekiem jāapvienojas biedrībā un jāpārņem kontrole pār savas mājas finansēm. Tieši biedrības kontā jāglabā uzkrājumi remontiem, nevis jāuztic tie apsaimniekotājam, kura maksātnespēja vai nekompetence var iznīcināt gadu gaitā krātos līdzekļus. Tikai tā iespējams pasargāt savu naudu un nodrošināt, ka tā tiek izmantota mājas labā, nevis izšķiesta.
Biedrība dod iespēju pašiem izvēlēties uzticamu sava nama pārvaldnieku, noteikt remontu prioritātes un ātri reaģēt, ja pakalpojumu sniedzējs neattaisno uzticību. Nama pārvaldīšanas modelis Biedrība, naudas maka glabātājs, kas slēdz līgumu ar profesionālu pārvaldnieku, strādā un daudzie sakārtotie nami tam ir pierādījums.
Šī situācija Ogrē un Salaspilī ir skarbs atgādinājums: paļaušanās uz apsaimniekotāju ir ceļš uz finansiālu katastrofu.
Dzīvokļu īpašniekiem jābeidz būt pasīviem skatītājiem un jāuzņemas atbildība par savu māju. Izveidojiet biedrību, pārņemiet kontroli un nodrošiniet, ka jūsu nauda tiek izmantota pareizi. Un turiet maku savās rokās nevis to uzticiet darbu izpildītājam! Tā ir ne tikai garantija pret šādiem gadījumiem nākotnē, bet arī vienīgais veids, kā patiesi kļūt par sava nama saimnieku. Gaidīt, ka kāds cits atrisinās problēmas, ir bezcerīgi – rīkojieties tagad, lai nav jāgatavojas maksāt divreiz!
*Viedoklis publicēts vietnē "Facebook" 12.08.2025.