Lai arī nauda ir tikai un vienīgi krāsaini papīrīši un metāla aplīši un pati par sevi nav derīga pat sienu aplīmēšanai, tomēr jau daudzus gadsimtus vārds "nauda" ir cieši saistīts ar vārdu "vara". Šī naudas jēgas saikne uz visiem laikiem ir iespiedusies kultūrvēsturiskajā kontekstā, kurā mēs dzīvojam, un ar to neko nevar iesākt. Šajā gadījumā kolektīvais neapzinātais ir stiprāks par cilvēka personisko uzskatu dotajā jautājumā.
1. Kas notiek.
Debeta-kredīta vēstures scenāriji pārsteidz ar savu daudzveidību.
Var būt tā, ka tu aizņemies (kam gan negadās!) un jūties vainīga, bet tad atdod parādu un atkal jūties vainīga. Ar dažiem cilvēkiem tu jūties vēl sliktāk - ja esi aizdevusi naudu un tad gribi savu naudu dabūt atpakaļ. "Kāda es esmu maita!" tu izmisumā domā, jau piekto reizi atgādinot kreditoram par savu eksistenci.
Bet, mēdz būt pavisam savādāk. Ir cilvēki, kuriem aizdodot, tu vienkārši par to aizmirsti un atceries tikai tad, kad šī nauda pie tevis atgriežas. Ir tādi, kuri aizdod tā, ka tu nejūties neveikli vai vainīgs, un tev nerodas sajūta, ka kreditors ir izglābis tev dzīvību un tagad kautrīgi gaida savu apbalvojumu.
2. Aizkulises, jeb no kurienes viss rodas.
Tur, kur ir iesaistīta nauda, sāk attīstīties vissarežģītākās, visviltīgākās un vissamudžinātākajās savstarpējās cilvēciskās attiecības.
Jo - nauda nozīmē varu.
Un, šajā gadījumā vara pieder tam, kurš konkrētajā naudā ieliek savu enerģiju. Kurš maksā, tas pasūta mūziku. Tas nozīmē, ka savstarpējās attiecības ar savu parādnieku šis cilvēks pavērš tā, kā viņam kaut kādu iemeslu dēļ ir izdevīgi. Piemēram, tava vainas sajūta var otram cilvēkam kalpot kā pierādījums tam ka viņš ir neaizstājams. Vai, cilvēks-kuram-visi-ir-parādā, tas tik ir ampluā! Šī ir loma, kuru citi spēlē visu mūžu.
Ja tu jūties vainīgs kreditora lomā, tad tas esi tu, uz kuru krīt vislielākās aizdomas. Iespējams, tu uzskati, ka neesi pietiekami derīgs apkārtējiem cilvēkiem. Ka no tevis ir vienas vienīgas nepatikšanas un pat – daudz nepatikšanu. Vai nav sajūta, ka tu savā biznesā esi ieņēmis ne-savu vietu? Varbūt esi mazohists? Bet, varbūt tu vispār esi aizdevis svešu naudu?
Ja uz visiem šiem jautājumiem tu atbildi ar "nē", tad aizdomas krīt uz to, kurš tev ir parādā. Tad viņš noteikti pieder izsmalcinātu manipulatoru grupai, kuri pat manekenu spēj ietērpt vaininieka tērpā.
3. Kā aizņemties un aizdot naudu?
- Uzmanīgi izvēlies cilvēkus, ar kuriem būsi naudas attiecībās. Nauda izgaismo un nostiprina to, kas attiecībās notiek jau tāpat, tikai "bildes izšķirtspēja" un "kontrasti" tagad pieaug vairākas reizes. Vainas sajūta ir universāls manipulatora instruments, un ir "brīnumdari", kuri to spēj smalki izmantot. Nesaisties ar cilvēkiem, ar kuriem kontakts krasi mainās, tiklīdz uz skatuves parādās nauda: būs problēmas.
- Ja tev ir neparedzēti apstākļi un nākas aizņemties no "sarežģīta" cilvēka, tad skaidri izrunā noteikumus, uz kuriem tu to visu darīsi. Reti kurš gribēs no draudzenes vai radinieka prasīt parakstu, tomēr pat skaidri un skaļi izrunāts mutisks līgums samazinās problēmu daudzumu. Tas pats noderēs arī gadījumā, ja tu esi kreditors, nevis parādnieks. Ja naudas atgriešanas datums un noteikumi ir izrunāti skaļi, tev būs vieglāk par to atgādināt.
- Nerunā ar manipulatoru. Atceries, ka pastāv īpaši talantīgu "leļļu meistaru" suga. Viņi vienmēr aizņemas un nekad neatdod. Bet, satiekot savu kreditoru, vienkārši pāriet otrā ielas pusē. Un, kas ir pats pārsteidzošākais, visi par to zina, bet kāds vienalga turpina viņam aizdot naudu. Ja tavu paziņu lokā ir šāds smalks manipulators, tad uzgaidi, kamēr tavā rīcībā neparādīsies tik tiešām lieks naudas žūksnis ko viņam aizdot.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.