Pat ja formāli pirkums ir noticis, tad visbiežāk pavisam savādā veidā… šī dāvana ‘neiepriecina’. Tādēļ nav pārsteigums, ka naudas dāvināšana tiek pieskaitīta sliktām manierēm.
Labvēlīgs draugs pat ņemsies izspiegot un iesūtīs pie tevis savu aģentu santehniķa izskatā, lai tikai noskaidrotu un būtu pilnībā pārliecināts, ko tev uzdāvināt.
Iedomājies sekojošu prieka lavīnu: tavs dators, pateicoties tavu kolēģu pūliņiem, tiek apgreidots visās jomās, savukārt dāvātais paklājs ideāli ierakstās tavā interjerā, itkā vienmēr šajā vietā būtu stāvējis! Tu kā apburts virzi savu skatienu no datora uz paklāju un atkal atpakaļ, piebilstot: “Tas ir mans iecienītākais izmērs un krāsa”.
Un tagad - pārveido datoru un paklāju naudas izteiksmē un iedomājies, ka precīzi šī summa tev ir ielikta aploksnē.
Interesanti? Neinteresanti?
Tieši tā! – Tas vairs nav interesanti.
2.Aizkulises, jeb no kurienes viss rodas.
“Konvertējamas” dāvanas nepriecē viena vienkārša iemesla dēļ. Enerģija, kas ietverta naudā, nav atbilstoša konkrētajai summai, jo šo naudu tu neesi nopelnījis pats. Iepērkoties tu šajā pirkumā ieliec svešu enerģiju un nopirkto lietu nesajūti kā savu. Bet, tieši šajā jau arī slēpjas jebkuras iemantotas lietas bauda – iemantošanas mirkļa apzināšanās.
Bet, ja tu saņem jau ‘iemiesotu’ vēlēšanos gatavas dāvanas veidā, tad ‘enerģijas plūsma’ pagriežas un sāk kustēties citā virzienā.
Bet, arī šeit neiztikt bez šķēršļiem.
Dāvana ir smalkā matērija. Tai ir jābūt ne tikai vajadzīgai un - no visas sirds, bet arī summai, kura tai iztērēta, ir jāatbilst veselajam saprātam. Izteikti dārga dāvana var sabojāt attiecības ne mazāk kā aizvainojoši lēta dāvana. Pirmajā gadījumā tu izrādies pārāk daudz parādā dāvinātājam, bet otrā – iezogas doma, ka tu neesi nekā vērts.
Ja kādam programmēšanas studentam ienāktu prātā doma iepazīties ar Bilu Geitsu, tad viņi abi nokļūtu apgrūtinošā situācijā. Bils, iespējams, uzdāvinātu savam draugam dzimšanas dienā kādu licencētu programmu, iekšēji saraujoties no savas dāvanas niecības. Bet ko darīt studentam? Viņu nudien nevar apskaust: vienīgā izeja ir radīt ļaunu vīrusu un neizplatīt to pa visu pasauli.
3.Kā rīkoties?
- Savlaicīgi sakārto informācijas plūsmu.
Pareizi būs parūpēties gan par sevi, gan par saviem draugiem, savlaicīgi noskaidrojot, ko viņi vēlas uz svētkiem, kā arī uzmanīgi paziņojot viņiem par saviem ieskatiem saistībā ar dāvanām. Nav nepieciešams, šūpojot kāju, skaļā balsī izkliegt: “Draugi, uzdāviniet man servīzi!” Jo īpaši jūtīgi cilvēki var apvainoties. Visvieglāk ir izvēlēties visstabilāko cilvēku šajā kompānijā un slepus viņam izstāstīt, tieši kāda servīze (paklājs vai dators) jums ir nepieciešams.
Ja tu pats esi dāvinātājs, tad izlīdzsvaro dāvanas cenu ne tikai ar savu budžetu, bet arī ar draugu finansiālo situāciju un iespējām - lai viņus nenostādītu neērtā stāvoklī.Pret neiedomājami dārgām dāvanām attiecies piesardzīgi. Ja tu neplāno neko līdzīgu dāvināt ‘atpakaļ’, tad brīdini draugus un radus, ka nav vērts to darīt.
-Nekad nedāvini un nepieņem pārāk dārgas dāvanas.
Ņem vērā, ka pieņemt dāvanā lielas naudas summas ‘par skaistām acīm’ ir nepateicīga un riskanta lieta. Ja summa, kuru tu saņem ‘tāpat vien’, ir pārāk liela, tad tev ir nodrošināta depresija, un tas ir likums. Tā kā šīs naudas iegūšanā tu neesi ielicis enerģiju, tad tas provocē vainassajūtas uzplaukumu. Tu pēkšņi iedomājies, ka ‘nekur neesi derīgs’ un nekādu prieku no šīs debesmannas tu nesajūti. Bez tam, tagad pār tevi vienā vai citā veidā sāk pārklāties dāvinātāja vara. Un te, tāpat kā ikvienā nebrīvībā, patīkamu momentu ir ļoti maz.
Nekad nepieņem dāvanā ‘dzīvības apmēra’ summu. Pat ja tev ir grūti apstākļi. Ja situācija to pieprasa, tad labāk ir aizņemties.
Atceries, ka tā saucamās ‘likteņa dāvanas’, piemēram, negaidīts vinnests loterijā, arī nemaz nav tik nevainīgas. Konkrētas personas, kuras atkarībā tu nokļūsti, nav, bet, kolīdz tu sāksi savām vajadzībām tērēt to, kas ‘nokritis no debesīm’, tu pēkšņi sajutīsi iekšēju tukšumu, un tam sekojošais sliktais garastāvoklis būs tev nodrošināts. Vislabākais, ko ar tādu dāvanu var izdarīt, ir to anonīmi noziedot labdarības mērķiem.
-Summu, kas tev ir ’nokritusi no debesīm’ ziedo labdarībai!
Ir svarīgi, lai šī summa netiktu vis vienam cilvēkam, bet gan vienmērīgi tiktu sadalīta vairākiem.Piemēram, ieskaiti naudu bērnu klīnikas kontā.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.