Sieviete, kura "sēž mājās", vienā personā ietilpina aukli, audzinātāju, guvernanti, mājkalpotāju un šefpavāri. Dažkārt viņa pilda arī daudzfunkcionāla aģenta un "telefondispičeres" darbu. Ja kādus no šiem pienākumiem viņa uztic algotiem palīgiem, tad šim iedomātajam sarakstam ir jāpievieno ieraksts: "personāla menedžere".
Starp citu, augstākminētais nekādā veidā neatbrīvo viņu no sievas un mammas lomas. Un, kas raksturīgi, nodarbojoties ar šo visu gandrīz diennakti, sieviete beigu galā diezgan maz "sēž" un "mājās".
Bet, neskatoties uz šo visu, par šādu sievieti ir pieņemts teikt, ka viņu "uztur vīrs".
2.Aizkulises, jeb no kurienes viss rodas
Patiesībā iepriekš minētajā piemērā notiek naudas preču-apmaiņa pret augsti kvalificētu darbu, kuru izpilda –kas? - mājsaimniece.
Daudzas "mājās sēdošās" sievietes jūtas diezgan labi, tomēr oficiāli nestrādājošās sievietes bieži nospiež "uzturamas sievietes" stāvoklis.
Viņas jūt apmulsumu un vainas sajūtu, uzzinot, ka viņu vienaudzes pelna tik pat, cik viņu vīri.
Nestrādājošas sievietes vīrs var spēlēties ar šo sievietes sajūtu, lai paaugstinātu savu statusu ģimenē. Jo, viņš taču sagādā ģimenei konkrētus ienākumus, kurus ir iespējams ieraudzīt konkrētās naudaszīmēs. Savukārt darbu, kas ik dienu tiek darīts viņa prombūtnes laikā, ir diezgan grūti izskaitļot un izmērīt.
Bet parasti, jo augstāk pa dienesta pakāpieniem ir uzkāpis tavs vīrs, jo mazāk šaubu viņam ir šajā sakarā.
Nauda, atšķirībā no rūpēm par ģimeni ir daudz universālāka valūta . Tā kā "iepriecinošos papīrīšus" ģimenē piegādā tikai viens cilvēks, tad otrs atrodas situācijā, kurā jūtas kā padotais. Un, jo mazāk mājas laumiņa to apzinās, jo labāk viņa jūtas.
Viena lieta gan ir neapstrīdama: vīram ir daudz vieglāk nodot mājas pilnvaras kādai citai laumiņai, nekā mājsaimniecei bez profesijas atrast citas mājas, kurās viņa varētu pasaimniekot.
3.Kā rīkoties
-Sasummē hipotētisko mājkalpotājas (ja rēķinām, piemēram, ikdienas 4 stundu aizņemtību), aukles (diennakts), pavāra (kurš katru dienu gatavo brokastis, pusdienas un vakariņas) un "meitenes pēc izsaukuma" algu (paskaiti, cik izsaukumu dienā, nedēļā vai mēnesī tavam vīram ir nepieciešami).
Saskaiti sava darba ikmēneša samaksu. Ja nepieciešams,šo aprēķinu vari vienkārši uzrakstīt uz skaista papīra vai izdrukāt un pieprasīt apmaksu.
Bet, iespējams, pietiks ar to, ja tu pati vēlreiz izvērtēsi savu vietu savā ģimenē.
Ja tu saproti, ka tavs balanss nav stabils, tad pārdomā, ko ir iespējams izdarīt, lai tu varētu pārlikt savā svaru kausā kaut ko, kas būtu ietilpīgāks un iespaidīgāks, nekā mājas burvju laumiņas profesija.
Ja tava pamata profesija ir zaudējusi aktualitāti, tad pastāv visas iespējas iegūt jaunu.
-Vienkāršāk izsakoties: "Ej strādāt!"
Iesākumā būs svarīgi, lai tava alga noklāj tavus personiskos izdevumus. Tas tevi gandrīz pielīdzinās tavam vīram.
Mājkalpotāju un aukli, ņemot to visu vērā, būs labi noalgot no kopējā budžeta.
Pirmkārt tāpēc, ka tādā veidā tu uzdāvināsi vīram tiesības uz lieliem atklājumiem .
Piemēram, viņš uzzinās to, cik daudz naudas tu viņam esi ieekonomējusi "mājās sēdēšanas" posma laikā.
Otrkārt, tāpēc, ka šī māja un šie bērni ir kopēji.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.