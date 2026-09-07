"Ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās!" Kāpēc Spoon Cafe Ogres busiņš parkojas invalīdu stāvvietā?

"Nē, ar to nebraucu es. Daži nāk man klāt, jo ir tādi, kas uzskata, ka viņiem ir jāpienāk un jāpasaka, ka es nedrīkstu parkoties invalīdu stāvvietā. Es neparkojos invalīdu stāvvietā!" skaidro Jānis.
Izrādās, skaidrojums slēpjas viņa tuvāko cilvēku lokā. "Man tēvs ir ar otrās grupas invaliditāti - kustību traucējumiem. Un viņš strādā pie manis, un viņam ir apliecība. Paskatieties logā, tur ir apliecība. Viņš drīkst tur parkoties. Ne vienmēr viss ir tā, kā izskatās," uzsver Spoon Cafe vadītājs.
Jānis norāda, ka šajā situācijā nekādu pārkāpumu nav. "Mašīna ir firmas, bet ar to brauc cilvēks ar otrās grupas invaliditāti. Un viņš drīkst tur parkoties! Turklāt saprātīgs cilvēks pat var redzēt, ka viņam ir problēmas ar kustībām. Tāpēc gribēju paskaidrot, ka Spoon Cafe busiņš neko nepārkāpj. Tur pie stūres ir cilvēks ar invaliditāti. Nenāciet klāt un nesakiet, ka tas nav atļauts! Viss ir pēc likuma."
Ko saka komentētāji?
Spoon Cafe ieraksts izpelnījies aktīvu komentētāju iesaisti, un lielākā daļa nostājusies kafejnīcas vadītāja pusē.
Алина Ст: "Kāda cilvēkiem daļa? Jums nav nevienam jāatskaitās. Tie, kuri Jums aizrāda, izskatās, ka pašiem ar galvu nav īsti kārtībā."
Zaiga Ozoliņa: "Lai tak tie, kas lien, kur neprasa, un pārmet par neko, iet uz vienu vietu. Jūs super malači, turas!"
Līga Melne: "Tas, ka noparkojas invalīdu stāvvietā un izkāpj, aiziet un šķiet, ka viss ok — neko nenozīmē! Ne vienmēr ir tā, kā izskatās!"
Inta Čuda: "Bēdīgi gan... Cilvēkiem laikam patīk vispirms nosodīt un tikai pēc tam domāt vai nedomāt."
Kristīne Krika: "Mani arī bieži nosoda, brīnās, aizrāda… Bet es negribu, lai man uz pieres ir rakstīts, ka man ir 1. grupa ar kustību traucējumiem."
Daira Stabiņa: "TURAS!!!!!! ... Ak, ak, ak, kādi cilvēkveidīgie dzīvo līdzās, kuri kultivē negatīvo enerģiju. Momentā ienāca prātā apzīmējums - "stukači". Nu, kā no seniem laikiem, kuri pienesa/"stučīja" informāciju par iedzīvotājiem (kaimiņiem, paziņām, draugiem utt.), kurus izveda no Latvijas uz Sibīriju 194... gados."
Dace Braunere: "Nākotnes sabiedrības bieds - neizglītoti ļaudis."