Svētdiena, 18.01.2026 11:34
Antis, Antonijs, Antons
Svētdiena, 18.01.2026 11:34
Antis, Antonijs, Antons
Svētdiena, 18. janvāris, 2026 10:23

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 18 novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 18 novadnieki
Foto: freepik
Svētdiena, 18. janvāris, 2026 10:23

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 18 novadnieki

OgreNet/OVV

No 8. līdz 14. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 18 novadnieki.

No 8. līdz 14. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Lība, Raivo, Ieva, Melānija, Timofejs, Levijs, Adrians.

No 8. līdz 14. janvārim mūžībā devušies:

Birzgalē

Velta Barena (1936)

Ikšķilē

Pāvels Čaplinskis (1950)

Ganna Peretjatko (1936)

Ķegumā

Viktors Ernests (1967)

Lēdmanē

Marija Mihailova (1940)

Madlienā

Ausma Kamenkova (1944)

Ogrē

Aina Birnika (1936)

Ivans Laskutkins (1959)

Andrejs Nikonovs (1958)

Henrieta Puriņa (1937)

Anna Rugina (1941)

Ludmila Smirnova (1940)

Lidija Sorokina (1937)

Brigita Temere-Kemere (1931)

Oļegs Tihomirovs (1969)

Maija Tīkmane (1938)

Tīnūžos

Jūlija Ramute Rezevska (1936)

Tomē

Jefimija Kronberga (1929)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?