No 8. līdz 14. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Lība, Raivo, Ieva, Melānija, Timofejs, Levijs, Adrians.
No 8. līdz 14. janvārim mūžībā devušies:
Birzgalē
Velta Barena (1936)
Ikšķilē
Pāvels Čaplinskis (1950)
Ganna Peretjatko (1936)
Ķegumā
Viktors Ernests (1967)
Lēdmanē
Marija Mihailova (1940)
Madlienā
Ausma Kamenkova (1944)
Ogrē
Aina Birnika (1936)
Ivans Laskutkins (1959)
Andrejs Nikonovs (1958)
Henrieta Puriņa (1937)
Anna Rugina (1941)
Ludmila Smirnova (1940)
Lidija Sorokina (1937)
Brigita Temere-Kemere (1931)
Oļegs Tihomirovs (1969)
Maija Tīkmane (1938)
Tīnūžos
Jūlija Ramute Rezevska (1936)
Tomē
Jefimija Kronberga (1929)