Piektdiena, 27. februāris, 2026 14:54

"Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai" Rakstnieks Jundze asi iestājas par tiesībām rīkoties ar pensiju uzkrājumiem

OgreNet
“Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai" Rakstnieks Jundze asi iestājas par tiesībām rīkoties ar pensiju uzkrājumiem
Foto: LETA
Piektdiena, 27. februāris, 2026 14:54

“Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai" Rakstnieks Jundze asi iestājas par tiesībām rīkoties ar pensiju uzkrājumiem

OgreNet

Diskusijas par iespējām iedzīvotājiem brīvprātīgi izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus Latvijā kļuvušas arvien asākas. Sabiedriskajā telpā savu stingro viedokli paudis arī rakstnieks Arno Jundze, kurš sociālajos tīklos aicina iedzīvotājus nepakļauties, viņaprāt, apzināti radītam spiedienam. Ierakstā sociālo tīklu platformā "Facebook" rakstnieks norāda, ka notiek psiholoģiska ietekmēšana, lai cilvēki nepieprasītu iespēju rīkoties ar saviem pensiju uzkrājumiem. “Tā ir jūsu nauda un jūsu tiesības,” raksta Jundze, uzsverot, ka lēmumam par uzkrājumu izmantošanu būtu jāpaliek pašu iedzīvotāju ziņā.


Arno Jundze raksta: "Mīļie cilvēki! Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai, tā viņi veido psiholoģisko spiedienu, lai panāktu sev vēlamo un jūs neprasītu atdot savus 2. līmeņa pensijas uzkrājumus. Viņi saka – jūs naudu notrallināsiet, nopļekerēsiet, notrieksiet, izšķiedīsiet.

Tā ir jūsu nauda un jūsu tiesības! Banku un starptautisko fondu lobijs jūs tagad mēģina padarīt par debiliķiem un stulbeņiem, lai glābtu savas barotnes, ko veido jūsu pensijas uzkrājums.  Kad bankas un politiķi nopļekā miljardus pareksos, šmareksos un parafīna sliežu ceļos, tas ir ok un viņi visi ir finanšu ģēniji.

Neļaujiet sevi ietekmēt! TĀ IR JŪSU NAUDA UN JUMS IR TIESĪBAS TO NOTĒRĒT PAŠIEM. Mazturīgie Latvijā cieš visu mūžu un 2. līmeņa centi viņu dzīvi labāku nepadarīs."

Rakstnieka ieraksts izraisījis plašas diskusijas komentāros. Daļa iedzīvotāju pauž atbalstu idejai, ka cilvēkiem pašiem būtu jālemj par savu uzkrājumu izmantošanu, īpaši situācijās, kad ienākumi samazinās vai tuvojas pensijas vecums. Savukārt citi norāda uz risku, ka priekšlaicīga uzkrājumu izņemšana varētu radīt nopietnas sekas nākotnē, samazinot pensiju apmēru.

"Vairāki man labi pazīstami cilvēki tika atlaisti no darba 61 gada vecumā. Ir kā reorganizācija, it kā nevar konkurēt ar 30 gadnieku paaudzi tehnoloģiju pārvaldībā. Ikviens gan mēs kaut ko neprotam. Ja meklēs, atradīs. Uzskatu, ka šiem cilvēkiem, pirmkārt, vajadzētu ļaut izņemt savus P2L uzkrājumus. Pašu nopelnītos. Tā būtu kaut kāda iespēja izdzīvot līdz brīdim, kad varēs pieprasīt priekšlaicīgo pensiju. Vispār jau ir baigais cinisms runāt par sudraba ekonomiku, bet izlikties neredzam šādu necilvēcību," raksta Inese.
Gints piebilst: "Ceru, ka visi, kas šeit satraukušies, vismaz ir atķeksējuši, ka viņu pensijas 2. līmenis neaiziet valstij, bet kādam no tuviniekiem. Ja neesat, iesaku to izdarīt."
Tikmēr Dainis spriež: "Varbūt arī nopļekarēšu, bet nopļekarēšu sev nevis bankai vai kādam citam, un, ņemot vērā vīriešu vidējo mūža ilgumu, es vispār to naudu neredzēšu."
mceu_59306234311772196674807.png

Kā vēstīts, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks intervijā aģentūrai LETA norādījis, ka, ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji.

Igaunijā iedzīvotājiem iepriekš ļāva izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, un Lietuvā tas atļauts šogad.

"Mēs redzam, ka pieredze Igaunijā bija ļoti skaudra. Tā ir lieta, par ko igauņi vienmēr saka: nu šo gan nedariet! Nu tagad Lietuva ir pamēģinājusi, redzēs, kas no tā iznāks. Visticamāk, rezultātu mēs zinām," teica Kazāks, piebilstot, ka tādas populisma lietas viņam rada bažas.

Arī Finanšu ministrija (FM) uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.

Arī Latvijas komercbanku pārstāvji norādījuši, ka masveida pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa būtu milzīga stratēģiska kļūda, kas lielu daļu nākotnes pensionāru pakļautu nabadzības riskam.

Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija "Platforma 21".

Tāpat platformā "Manabalss.lv" tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.

