Arno Jundze raksta: "Mīļie cilvēki! Neļaujieties šai stulbajai trollēšanai, tā viņi veido psiholoģisko spiedienu, lai panāktu sev vēlamo un jūs neprasītu atdot savus 2. līmeņa pensijas uzkrājumus. Viņi saka – jūs naudu notrallināsiet, nopļekerēsiet, notrieksiet, izšķiedīsiet.
Tā ir jūsu nauda un jūsu tiesības! Banku un starptautisko fondu lobijs jūs tagad mēģina padarīt par debiliķiem un stulbeņiem, lai glābtu savas barotnes, ko veido jūsu pensijas uzkrājums. Kad bankas un politiķi nopļekā miljardus pareksos, šmareksos un parafīna sliežu ceļos, tas ir ok un viņi visi ir finanšu ģēniji.
Neļaujiet sevi ietekmēt! TĀ IR JŪSU NAUDA UN JUMS IR TIESĪBAS TO NOTĒRĒT PAŠIEM. Mazturīgie Latvijā cieš visu mūžu un 2. līmeņa centi viņu dzīvi labāku nepadarīs."
Rakstnieka ieraksts izraisījis plašas diskusijas komentāros. Daļa iedzīvotāju pauž atbalstu idejai, ka cilvēkiem pašiem būtu jālemj par savu uzkrājumu izmantošanu, īpaši situācijās, kad ienākumi samazinās vai tuvojas pensijas vecums. Savukārt citi norāda uz risku, ka priekšlaicīga uzkrājumu izņemšana varētu radīt nopietnas sekas nākotnē, samazinot pensiju apmēru.
Kā vēstīts, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks intervijā aģentūrai LETA norādījis, ka, ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji.
Igaunijā iedzīvotājiem iepriekš ļāva izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, un Lietuvā tas atļauts šogad.
"Mēs redzam, ka pieredze Igaunijā bija ļoti skaudra. Tā ir lieta, par ko igauņi vienmēr saka: nu šo gan nedariet! Nu tagad Lietuva ir pamēģinājusi, redzēs, kas no tā iznāks. Visticamāk, rezultātu mēs zinām," teica Kazāks, piebilstot, ka tādas populisma lietas viņam rada bažas.
Arī Finanšu ministrija (FM) uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.
Arī Latvijas komercbanku pārstāvji norādījuši, ka masveida pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa būtu milzīga stratēģiska kļūda, kas lielu daļu nākotnes pensionāru pakļautu nabadzības riskam.
Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija "Platforma 21".
Tāpat platformā "Manabalss.lv" tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.