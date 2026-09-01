VIDEO: “Nevērtējam deputātus pēc spējas apēst karbonādi...” Jānis Voins sniedz padomu pirms vēlēšanām

Situācija, kurā pašvaldības domes sēdes ievelkas vairāku stundu garumā, sociālajos tīklos kļuvusi par pateicīgu tematu arī ironiskiem komentāriem par vietvaras darba efektivitāti, deputātu spēju koncentrēties uz būtiskāko un politisko diskusiju kultūru.
Ar savu skatījumu uz šo situāciju dalās politisko procesu apskatnieks Jānis Voins, podkāstu “Konservēšanas laiks” veidotājs, kurš gan tautas kalpiem, gan viņu vēlētājiem sniedz vairākus ironiskus padomus, kā sadzīvot ar maratonam līdzīgajām domes sēdēm. Jo, ja reiz politiskās debates kļūst par izturības sporta veidu, iespējams, attiecīgi jāgatavojas gan deputātiem, gan vēlētājiem.