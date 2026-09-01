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Otrdiena, 1. septembris, 2026 09:17

VIDEO: “Nevērtējam deputātus pēc spējas apēst karbonādi...” Jānis Voins sniedz padomu pirms vēlēšanām

OgreNet
VIDEO: “Nevērtējam deputātus pēc spējas apēst karbonādi...” Jānis Voins sniedz padomu pirms vēlēšanām
Aculiecinieka foto
Otrdiena, 1. septembris, 2026 09:17

VIDEO: “Nevērtējam deputātus pēc spējas apēst karbonādi...” Jānis Voins sniedz padomu pirms vēlēšanām

OgreNet

Sociālajos tīklos nav palikusi nepamanīta visai specifiskā Ogres novada pašvaldības problēma – vairākas stundas ilgās domes sēdes. Izrādās, ieilgušās debates sagādā neērtības ne vien tiem deputātiem, kuri spiesti tajās piedalīties, bet reizēm arī pašiem aktīvākajiem diskusiju un garo debašu iniciatoriem.

Situācija, kurā pašvaldības domes sēdes ievelkas vairāku stundu garumā, sociālajos tīklos kļuvusi par pateicīgu tematu arī ironiskiem komentāriem par vietvaras darba efektivitāti, deputātu spēju koncentrēties uz būtiskāko un politisko diskusiju kultūru.

Ar savu skatījumu uz šo situāciju dalās politisko procesu apskatnieks Jānis Voins, podkāstu “Konservēšanas laiks” veidotājs, kurš gan tautas kalpiem, gan viņu vēlētājiem sniedz vairākus ironiskus padomus, kā sadzīvot ar maratonam līdzīgajām domes sēdēm. Jo, ja reiz politiskās debates kļūst par izturības sporta veidu, iespējams, attiecīgi jāgatavojas gan deputātiem, gan vēlētājiem.

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